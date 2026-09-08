Malvinas: Reino Unido busca una relación “constructiva” con Argentina, pero ratifica su soberanía

El Reino Unido reivindica su soberanía sobre las Islas Malvinas. Foto: X @admcollingwood

Reino Unido aseguró que quiere mantener una “relación moderna y constructiva” con la Argentina, en medio del renovado reclamo del gobierno de Javier Milei por la soberanía de las Islas Malvinas. La secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional británica, Kirsty McNeill, destacó los intereses compartidos entre ambos países, aunque reafirmó que Londres sostiene su posición sobre el archipiélago.

Durante una presentación ante la Cámara de los Comunes del Parlamento británico, McNeill señaló que el Reino Unido pretende continuar desarrollando una relación basada en distintos temas de interés común con la Argentina. “El Reino Unido quiere seguir manteniendo una relación moderna y constructiva con Argentina, con respecto a un rango de intereses compartidos”, sostuvo la funcionaria.

El Reino Unido insiste en que las Malvinas le pertenecen. Foto: Unsplash.

Sin embargo, la representante del gobierno británico dejó en claro que el acercamiento bilateral no implica ningún cambio en la posición de Londres respecto de las Islas Malvinas. “No hay duda de nuestro compromiso con los habitantes de las Islas Malvinas, sus derechos democráticos y la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas”, afirmó.

Reino Unido ratificó su postura sobre las Islas Malvinas

McNeill también sostuvo que el futuro del archipiélago debe ser definido por sus habitantes y recordó el referéndum realizado en las islas en 2013. En aquella consulta, el 99,8% de los votantes respaldó continuar bajo administración británica.

La postura expresada ante los legisladores británicos se conoce mientras el gobierno de Javier Milei profundiza su estrategia diplomática y política para reinstalar el reclamo argentino por la soberanía de las Malvinas.

En ese contexto, Londres buscó transmitir un mensaje de cooperación hacia Buenos Aires, aunque sin modificar su posición histórica sobre el territorio cuya soberanía reclama la Argentina desde 1833.

Reino Unido destacó su alianza con Estados Unidos

Durante su exposición, McNeill también hizo referencia al vínculo entre el Reino Unido y Estados Unidos, en momentos en que las declaraciones del presidente Donald Trump generaron expectativas sobre una eventual modificación de la postura de Washington respecto de las Malvinas.

“Estados Unidos es nuestro aliado más cercano. Ellos tampoco tienen ninguna duda sobre nuestro apoyo inquebrantable a los isleños”, afirmó la funcionaria británica.

Las declaraciones se produjeron después de las últimas medidas impulsadas por el gobierno de Milei contra empresas petroleras que desarrollan actividades en las Malvinas. El Ejecutivo argentino denunció a compañías que buscan avanzar con proyectos de explotación de petróleo en el archipiélago sin autorización ni concesión del Estado argentino y reclamó eventuales sanciones. La estrategia oficial forma parte de una escalada diplomática en torno a los recursos naturales de las islas, particularmente ante el avance de proyectos de exploración y producción hidrocarburífera.

El Reino Unido sostiene su presencia en las Malvinas. Foto: Foto generada con IA Canal 26

La advertencia de Donald Trump sobre las Malvinas

El escenario también quedó condicionado por las declaraciones de Donald Trump, quien recientemente sugirió que podría revisar la posición de Estados Unidos respecto de la soberanía británica sobre las Malvinas.

“Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, había planteado el mandatario estadounidense al ser consultado sobre el respaldo de Washington a Londres.

Las palabras de Trump fueron interpretadas por el gobierno argentino como una oportunidad para reforzar su reclamo histórico. Mientras tanto, el Reino Unido mantiene su postura y, al mismo tiempo, busca evitar una escalada mayor con la Argentina mediante un discurso orientado a preservar una relación bilateral constructiva en las áreas donde ambos países tienen intereses comunes.