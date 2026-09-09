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Así fue el último adiós a Chiche Gelblung: aplausos, emoción y el recuerdo de sus colegas

Familiares, amigos y reconocidas figuras de la televisión despidieron al histórico periodista en la sede de la AMIA. Entre homenajes, recuerdos y palabras de admiración, el cortejo partió rumbo al cementerio de La Tablada acompañado por una emotiva ovación.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Murió Chiche Gelblung.
Murió Chiche Gelblung. Foto: NA
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La despedida de Samuel “Chiche” Gelblung tuvo este miércoles un marco de profunda emoción en la sede de la AMIA, donde familiares, amigos y colegas se acercaron para darle el último adiós al histórico periodista, fallecido a los 82 años tras permanecer internado por complicaciones respiratorias.

Desde las primeras horas de la mañana comenzaron a llegar referentes de la televisión, la radio y el periodismo para acompañar a su familia. Entre ellos estuvo Gustavo Sofovich, quien además envió una corona en homenaje al conductor y periodista, una de las figuras más influyentes de los medios argentinos durante las últimas décadas.

Qué dijeron Susana Roccasalvo, Mariano Iúdica y Graciela Alfano sobre Chiche Gelblung

Una de las voces más conmovedoras fue la de Susana Roccasalvo, quien explicó por qué decidió asistir al velatorio. “No acostumbro a venir a los velatorios, pero no podía dejar de venir porque nos veíamos muchísimo”, afirmó al recordar los años de trabajo compartido.

Último adiós a Chiche Gelblung. Crédito: América

La conductora destacó además el impacto profesional de Gelblung en la industria televisiva. “Estábamos muy pegaditos con el horario durante el año pasado, él siempre estaba acompañado por su mujer y siempre fue muy generoso. Lo admiré siempre porque era chica cuando leía sus coberturas. Con sus ideas, revolucionó la televisión”, aseguró.

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Sobre la dedicación que caracterizó al periodista hasta sus últimos años, Roccasalvo reflexionó: “Su trabajo era como un antibiótico, lo ponía bien, pero se le fue la mano en la cantidad porque ese cuerpo no tenía el descanso que necesitaba”. También recordó que “no era de los cuidadosos con su salud” y que su nivel de exigencia laboral se mantuvo intacto incluso después de varias internaciones.

Mariano Iúdica y Graciela Alfano destacaron su legado

Entre los presentes también estuvo Mariano Iúdica, quien resaltó la fortaleza de la familia y especialmente de Cristina Seoane, compañera de vida de Gelblung. “Es la compañera de Chiche de toda la vida, tiene un master en sonrisa”, expresó.

Iúdica remarcó además la influencia que tuvo el periodista en su vida personal y profesional. “Le debo mucho a Chiche, en lo profesional, económico y familiar. Fue una persona de mucho consejo para mí como papá y empresario. Se sentó a mi derecha en Polémica en el Bar y dejó que yo sea el que conduzca y decida, aun cuando él era Gelblung. Un tipo muy generoso”, sostuvo.

Funeral de Chiche Gelblung
Funeral de Chiche Gelblung Foto: NA

Por su parte, Graciela Alfano recordó el carácter inquieto y la pasión por el trabajo que definieron la carrera del conductor. “La última vez que salió de una internación, le dijeron que descanse durante cinco días y entendió que eran cinco minutos”, contó.

Así fue la salida del cortejo de Chiche Gelblung rumbo al cementerio de La Tablada

Para Alfano, Gelblung dejó una marca imposible de ignorar en la televisión argentina. “El trabajo era su propósito en la vida”, afirmó antes de destacar su capacidad para combinar formatos y temáticas que marcaron una época. “Él podía mezclar periodismo, policiales, espectáculos y extraterrestres. Todo te lo vendía, creó un estilo y una camada. Me parecía un tipo muy creativo. Hoy no tenemos que llorar porque dejó un legado y lo voy a aplaudir”, concluyó.

Funeral de Chiche Gelblung
Funeral de Chiche Gelblung Foto: NA

Ese aplauso se hizo realidad minutos después. Cerca de las 15.15, el cortejo fúnebre partió desde la sala velatoria en medio de un respetuoso silencio que rápidamente se transformó en una ovación espontánea de familiares, amigos y colegas.

Detrás del vehículo que trasladaba sus restos avanzó la caravana familiar integrada por Cristina Seoane, sus hijos y sus nietos. La despedida continuó luego en el cementerio de La Tablada, donde descansarán los restos de una de las personalidades más reconocidas y controversiales del periodismo argentino, creador de un estilo propio que atravesó generaciones y transformó la televisión.

Chiche GelblungFuneral
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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