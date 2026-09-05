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“Deben enviar refuerzos a las Malvinas”: el categórico pedido del exprimer ministro de Reino Unido tras la cadena nacional de Milei

La ofensiva diplomática del gobierno de Javier Milei desató una interna en la política británica. En una columna explosiva, Boris Johnson alertó sobre una posible “provocación” y le exigió al actual primer ministro un despliegue militar urgente para proteger los yacimientos petroleros.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El exprimer ministro británico habló tras la cadena nacional del presidente argentino.
El exprimer ministro británico habló tras la cadena nacional del presidente argentino. Foto: Canal 26
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La cadena nacional de Javier Milei sobre las Islas Malvinas impactó de lleno en la interna política británica. El anuncio desató un fuego cruzado en Londres con un pedido formal de Boris Johnson, exprimer ministro del Reino Unido, para militarizar el archipiélago y un choque directo entre el líder populista Nigel Farage y el actual primer ministro, Andy Burnham.

El exprimer ministro británico del período 2019-2022 encendió las alarmas con una columna de opinión publicada en el diario Daily Mirror. Allí, Johnson analizó las motivaciones detrás del endurecimiento de las penas contra las empresas petroleras y apuntó directo contra el actual jefe de gobierno. “Burnham debe tomar el control y enviar refuerzos a las Malvinas”, tituló su texto.

Boris Johnson, Reino Unido, Gobierno, NA
Boris Johnson, Reino Unido, Gobierno, NA

En su análisis, el político y periodista destacó la influencia de la postura de Estados Unidos frente al reclamo soberano. “Trump está expresando la incómoda realidad de la posición estadounidense en la disputa: Washington es técnicamente neutral. No sorprende que Javier Milei, el presidente argentino, haya aprovechado este momento para endurecer su retórica y mostrarse mucho más firme respecto del reclamo de su país sobre las islas”, señaló.

A la hora de perfilar a Javier Milei, Johnson descartó un conflicto bélico inminente, pero ató la embestida a un presunto cálculo de cara a las elecciones de 2027. “Milei es anglófilo y admirador de Thatcher. No creo ni por un segundo que quiera una confrontación con el Reino Unido por esta cuestión. Pero también enfrenta una difícil campaña por la reelección y puede considerar necesario agitar el sentimiento popular apelando al tradicional nacionalismo”, afirmó.

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Pese a desestimar una escalada bélica total, Johnson advirtió sobre los riesgos en la zona y recordó que las islas ya cuentan con una guarnición permanente, aviones Typhoon y sistemas de defensa aérea. “Parece imposible creer que la Argentina pueda estar tan enloquecida como para volver a intentar tomar las Malvinas. Pero existe claramente un riesgo mayor de que se produzca algún tipo de provocación, lo que podría desembocar en otro trágico error de cálculo argentino”, soltó.

Cadena nacional de Javier Milei
Cadena nacional de Javier Milei sobre la cuestión Malvinas. Foto: Captura

Ante este escenario, reiteró su exigencia al actual primer ministro para blindar de inmediato el proyecto Sea Lion. “Burnham debe tomar el control de este problema, y rápido. Debe afirmar con firmeza que las Malvinas son británicas y que no tolerará ningún disparate respecto de los yacimientos petrolíferos de Sea Lion”, sentenció.

Para cerrar su columna, Boris Johnson fue tajante con las acciones a seguir en el corto plazo.“Por encima de todo, debe demostrar en la práctica la realidad de ese compromiso enviando refuerzos ahora mismo. No importa si se trata de más aviones, tropas o barcos”, concluyó.

El día que un exasesor de Boris Johnson propuso usar las Islas Malvinas como campo de asilo para inmigrantes ilegales

El ex asesor de Boris Johnson y Rishi Sunak, Andrew Gilligan, sugirió el pasado mes de noviembre de 2025 que las Islas Malvinas se conviertan en un gran centro de procesamiento y alojamiento de inmigrantes ilegales que llegan a través del Canal de la Mancha.

La propuesta la hizo en una columna explicando que la única forma “efectiva” de disuadir los cruces en pequeñas embarcaciones es enviarlos a un “campamento” instalado junto a la base de la Royal Air Force en el archipiélago, donde permanecerían sin posibilidad de acceder a lo que considera “territorio británico continental”.

Islas Malvinas. Foto: Wikimedia Commons

Gilligan describe que el lugar ideal para llevar a cabo su propuesta está en el este de Malvinas, una zona de turba barrida por el viento donde ya opera ilegítimamente una gran base aérea británica con pista para aviones. Quiere así entonces construir “junto” al complejo militar, un campamento de estilo australiano para alojar a todos los migrantes llegados en pequeñas embarcaciones y otros ingresos “ilegales”.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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