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El héroe del pañuelo rojo: el atleta de 24 años que salvó a 12 personas en los atentados del 11-S

Welles Crowther, conocido como el “hombre del pañuelo rojo”, murió en la Torre Sur del World Trade Center después de regresar varias veces para ayudar a otros a escapar durante los atentados del 11-S.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Welles Crowther fue un héroe del atentado del 11-S.
Welles Crowther fue un héroe del atentado del 11-S. Foto: Extra Inning Softball.
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Welles Crowther tenía apenas 24 años cuando murió en la Torre Sur del World Trade Center durante los atentados del 11 de septiembre de 2001. Exjugador de lacrosse de Boston College y con formación como bombero voluntario, regresó varias veces a las zonas afectadas para ayudar a evacuar a otras personas. Su característico pañuelo rojo se convirtió en la pista que permitió reconstruir su historia y en un símbolo de valentía y servicio.

Cómo logró un joven de 24 años salvar a 12 personas durante el 11-S

La mañana del 11 de septiembre de 2001, Welles Crowther se encontraba trabajando como operador bursátil para Sandler O’Neill, firma que tenía sus oficinas en el piso 104 de la Torre Sur. Cuando el avión impactó contra el edificio, Crowther quedó separado de su madre, Alison, quien también trabajaba allí.

Atentado a las Torres Gemelas, Estados Unidos
La icónica imagen de las Torres Gemelas afectadas por los ataques.

A diferencia de otros trabajadores, Crowther contaba con conocimientos adquiridos durante su formación como bombero voluntario en Nyack, Nueva York. Esa experiencia resultó fundamental cuando comenzó a asistir a las personas que intentaban escapar del edificio.

Los sobrevivientes lo ubicaron en las inmediaciones del piso 78, donde el humo y el caos dificultaban encontrar una salida. Crowther mantuvo la calma, se cubrió el rostro con su pañuelo rojo y comenzó a organizar la evacuación.

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De acuerdo con los testimonios recopilados posteriormente, ayudó a un grupo de personas a encontrar una escalera y las acompañó durante el descenso. Incluso habría cargado a una persona herida antes de regresar nuevamente hacia las zonas donde todavía había sobrevivientes.

El Museo y Memorial Nacional del 11 de Septiembre señala que Crowther regresó en varias oportunidades para continuar ayudando. Boston College, por su parte, estima que sus acciones pudieron contribuir a salvar hasta 18 vidas. Crowther finalmente murió cuando la Torre Sur colapsó. Tenía solamente 24 años.

El significado del pañuelo rojo durante los rescates

El pañuelo rojo fue mucho más que un elemento utilizado para protegerse del humo. Se trataba de una prenda que formaba parte de la identidad personal de Crowther desde su infancia. Su padre le había regalado uno cuando era niño y, con el tiempo, el pañuelo se convirtió en una de sus características más reconocibles. También estuvo presente durante su etapa como estudiante y deportista.

El 11-S, Crowther utilizó aquel pañuelo para cubrirse la nariz y la boca mientras se desplazaba entre el humo. Para los sobrevivientes que se encontraron con él, ese detalle quedó grabado en la memoria.

Paradójicamente, ese mismo elemento permitió reconstruir su identidad meses después de los atentados. Los familiares de Crowther desconocían inicialmente qué había hecho durante sus últimos minutos de vida.

En 2002, su madre Alison leyó testimonios de sobrevivientes publicados en The New York Times. Las descripciones de un hombre que llevaba un pañuelo rojo y que había ayudado a evacuar personas coincidían con las características de su hijo. Así comenzó a conocerse la historia del “hombre del pañuelo rojo”.

El testimonio de los sobrevivientes rescatados por el héroe del pañuelo rojo

Los relatos de quienes sobrevivieron permitieron reconstruir las acciones de Crowther dentro de la Torre Sur. Varias personas recordaron que, en medio de un escenario dominado por el humo, las llamas y la confusión, apareció un hombre que transmitía tranquilidad.

Una de las características que más se repitió en los testimonios fue precisamente su pañuelo rojo. Crowther lo llevaba cubriendo parte de su rostro mientras indicaba a otros dónde estaba la escalera.

Los sobrevivientes tampoco conocían su nombre. Para ellos, simplemente era el hombre que había aparecido en el momento más crítico y les había indicado cómo salir. Su muerte impidió que pudiera contar personalmente lo ocurrido. Fueron las personas a las que ayudó quienes terminaron reconstruyendo sus últimos momentos.

Atentado del 11 de septiembre del 2001, Torres Gemelas, EFE
Atentado del 11 de septiembre del 2001 en las Torres Gemelas. Foto: EFE.

El perfil deportivo de Welles Crowther

Antes de convertirse en uno de los héroes civiles recordados del 11-S, Crowther había construido una importante trayectoria deportiva en Boston College, donde jugó lacrosse y utilizó el número 19.

Se graduó en 1999 y dejó una huella particularmente vinculada con el deporte universitario. Su disciplina como atleta y su formación como bombero voluntario fueron dos aspectos de su vida que posteriormente ayudaron a comprender su comportamiento durante los atentados.

Su legado deportivo continúa hasta la actualidad. Boston College creó el Red Bandanna Game, un partido de fútbol americano dedicado a recordar a Crowther y al significado que adquirió el pañuelo rojo. La universidad también impulsa actividades vinculadas con la fundación familiar, que promueve iniciativas educativas y de servicio para jóvenes.

En 2026, cuando se cumplen 25 años de los atentados, Boston College volverá a homenajearlo. El viernes 11 de septiembre, los Eagles recibirán a Rutgers en Alumni Stadium, en un encuentro que tendrá nuevamente al pañuelo rojo como protagonista.

Aquel símbolo que acompañó a Welles Crowther desde su infancia terminó representando mucho más que una prenda. Se convirtió en la imagen de un joven deportista que, frente a una de las mayores tragedias de la historia reciente de Estados Unidos, decidió regresar para ayudar a quienes todavía necesitaban escapar.

Atentados del 11 de septiembre de 200111-SEstados Unidos
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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