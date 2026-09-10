Milei todavía evalúa viajar a Reino Unido: la agenda que prepara el Gobierno en medio de la tensión por Malvinas

Javier Milei en la "Argentina Week". Foto: Presidencia

Pese al fuerte cruce diplomático con el Reino Unido por las Islas Malvinas, el gobierno de Javier Milei todavía mantiene abierta la posibilidad de que el presidente argentino viaje a Londres a fines de octubre en el marco de una nueva edición de la Argentina Week. La agenda en territorio británico podría incluir una charla en la Universidad de Oxford y reuniones con empresarios.

Según una fuente oficial consultada por TN, el Ejecutivo continúa trabajando sobre la posibilidad de concretar el viaje, aunque todavía no existe una confirmación oficial. Ante la consulta sobre si Casa Rosada busca coordinar un encuentro entre Milei y autoridades británicas, en medio de la escalada por la cuestión Malvinas, señalaron que por el momento no hay conversaciones al respecto.

La eventual visita se produciría durante la Argentina Week en Londres, un foro impulsado por la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, con el objetivo de promover inversiones en el país. La iniciativa ya tuvo una edición en Nueva York en marzo y también está prevista otra en París.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó este martes que Londres forma parte del calendario previsto, aunque aclaró que la presencia de Milei todavía no está definida. “En Nueva York tuvimos hace poco una Argentina Week, donde el Presidente viajó para traer inversiones con éxito. También se ha anunciado que va a haber una Argentina Week en París, donde también vamos a buscar inversiones, y hay una Argentina Week en Londres”, expresó.

Luego, ante la consulta sobre la participación del mandatario, Ravier precisó: “Por el momento no está confirmada la presencia del Presidente, en cuanto conozcamos la agenda, se comunicará. No tengo fechas y no tengo la confirmación del viaje del presidente a Londres, pero sí sé que está en la posibilidad”.

La posibilidad de una visita a Londres no es nueva para Milei. A fines del año pasado, el jefe de Estado había expresado su intención de viajar al Reino Unido y reunirse con el primer ministro y con dirigentes de la oposición, entre ellos, el dirigente ultraderechista Nigel Farage.

En ese momento, Milei había planteado que una relación comercial madura podía ser una vía para sostener el vínculo bilateral pese al conflicto por Malvinas. “Dado que considero que la solución debe buscarse a través de medios pacíficos y diplomáticos, creo que la mejor manera de demostrar la voluntad de Argentina es mostrar que también mantenemos una relación comercial madura”, dijo.

Sin embargo, el escenario bilateral cambió de manera significativa tras el último discurso del Presidente en el que volvió a poner el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas en el centro de su agenda.

Durante una cadena nacional, Milei ratificó la posición argentina sobre el archipiélago y anunció una serie de medidas contra el proyecto hidrocarburífero offshore Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum, de origen israelí, y Rockhopper Exploration, de capitales británicos.

A partir de esa decisión, el Gobierno argentino inició procesos sancionatorios contra 60 sujetos jurídicos y humanos vinculados con actividades hidrocarburíferas consideradas ilegales en las Islas Malvinas. Además, impulsó una denuncia penal contra Navitas y Rockhopper, entre otras compañías, por operar con licencias que la Argentina considera ilegítimas.

Milei también cuestionó al Reino Unido durante su discurso y sostuvo que el país atraviesa un “camino de declive”, al que vinculó con una crisis migratoria, demográfica y económica.

La respuesta británica al Gobierno argentino y un eventual encuentro cargado de tensión

La respuesta desde Londres llegó poco después. El primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó que su Gobierno será “implacable” a la hora de defender las Islas, mientras que un portavoz oficial había advertido que las Fuerzas Armadas británicas “están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana, para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”.

En ese contexto, un eventual viaje de Milei a Londres tendría un componente diplomático particular. Por ahora, el Gobierno argentino no confirmó una reunión con autoridades británicas, pero un encuentro de ese tipo quedaría inevitablemente atravesado por la disputa por Malvinas y el nuevo cruce entre ambos países.

Si finalmente se concreta, Milei se convertiría en el primer presidente argentino en realizar una visita oficial al Reino Unido desde Carlos Menem, quien en 1998 se reunió con el entonces primer ministro Tony Blair y con la reina Isabel II.

Néstor Kirchner visitó Londres en 2003 y Cristina Fernández de Kirchner hizo lo propio en 2009, aunque en ambos casos los viajes estuvieron vinculados a cumbres multilaterales y no tuvieron el carácter de una visita bilateral.