Reino Unido remarcó que sus defensas en Malvinas son “robustas”: dudas y reclamos por los aviones de combate que serán retirados en 2027

Avión caza Typhoon Tranche 1 del Reino Unido. Foto: X

En medio de la creciente tensión por las Islas Malvinas, el Ministerio de Defensa del Reino Unido reafirmó ante el Parlamento inglés que considera “robustas” las defensas aéreas, terrestres y marítimas desplegadas en el Atlántico Sur.

Además, aseguró que el nivel actual de fuerzas es adecuado para proteger el archipiélago.

Lo aseguró la ministra para las Fuerzas Armadas, Louise Sandher-Jones: “El Ministerio de Defensa está comprometido con mantener una presencia militar defensiva en el Atlántico Sur para garantizar la protección de las islas”.

Louise Sandher-Jones, ministra de Defensa de Reino Unido. Foto: x

Según la funcionaria británica, la presencia militar se encuentra “en el nivel apropiado” para la defensa de las islas, aunque el Ministerio mantiene esa estructura bajo “revisión constante”.

Dudas por el futuro de los Typhoon FGR4 Tranche 1

Londres mantiene abierta una incógnita sobre qué ocurrirá con los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 estacionados en Malvinas, que serán retirados de servicio en 2027.

Reino Unido podría sustituirlos con unidades más modernas de la misma familia, modificar el esquema de rotación o adoptar otra solución, pero hasta ahora el Ministerio de Defensa no confirmó públicamente cuál de esas alternativas aplicará.

Aviones caza Typhoon Tranche 1 del Reino Unido. Foto: x

El Gobierno británico destinará 5.400 millones de libras a modernizar 107 Typhoon mientras mantiene en Malvinas cuatro unidades Tranche 1 hasta 2027. Esos aviones constituyen actualmente el núcleo de la alerta aérea de reacción rápida desde Monte Agradable.