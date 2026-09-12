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Reino Unido remarcó que sus defensas en Malvinas son “robustas”: dudas y reclamos por los aviones de combate que serán retirados en 2027

Lo aseguró ante el Parlamento británico la ministra para las Fuerzas Armadas, Louise Sandher-Jones. Sin embargo, se mantiene la incertidumbre por lo que sucederá con los aviones de combate presentes en las Islas.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Avión caza Typhoon Tranche 1 del Reino Unido.
Avión caza Typhoon Tranche 1 del Reino Unido. Foto: X
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En medio de la creciente tensión por las Islas Malvinas, el Ministerio de Defensa del Reino Unido reafirmó ante el Parlamento inglés que considera “robustas” las defensas aéreas, terrestres y marítimas desplegadas en el Atlántico Sur.

Además, aseguró que el nivel actual de fuerzas es adecuado para proteger el archipiélago.

Lo aseguró la ministra para las Fuerzas Armadas, Louise Sandher-Jones: “El Ministerio de Defensa está comprometido con mantener una presencia militar defensiva en el Atlántico Sur para garantizar la protección de las islas”.

Louise Sandher-Jones, ministra de Defensa de Reino Unido.
Louise Sandher-Jones, ministra de Defensa de Reino Unido. Foto: x

Según la funcionaria británica, la presencia militar se encuentra “en el nivel apropiado” para la defensa de las islas, aunque el Ministerio mantiene esa estructura bajo “revisión constante”.

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Londres mantiene abierta una incógnita sobre qué ocurrirá con los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 estacionados en Malvinas, que serán retirados de servicio en 2027.

Reino Unido podría sustituirlos con unidades más modernas de la misma familia, modificar el esquema de rotación o adoptar otra solución, pero hasta ahora el Ministerio de Defensa no confirmó públicamente cuál de esas alternativas aplicará.

Aviones caza Typhoon Tranche 1 del Reino Unido.
Aviones caza Typhoon Tranche 1 del Reino Unido. Foto: x

El Gobierno británico destinará 5.400 millones de libras a modernizar 107 Typhoon mientras mantiene en Malvinas cuatro unidades Tranche 1 hasta 2027. Esos aviones constituyen actualmente el núcleo de la alerta aérea de reacción rápida desde Monte Agradable.

Islas MalvinasReino UnidoAviones de combate
Matias Greisert
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