Malvinas: qué consecuencias jurídicas y diplomáticas tendría una nueva intervención militar

Por qué Ushuaia es clave para el reclamo argentino por las Islas Malvinas Foto: Wikipedia

El reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes constituye una política de Estado. Sin embargo, una hipotética intervención armada abriría un escenario completamente diferente.

La pregunta vuelve cada vez que aumenta la tensión en el Atlántico Sur: ¿qué consecuencias jurídicas y diplomáticas tendría una nueva acción militar argentina?

La respuesta no se limita al campo de batalla. Una decisión de esa magnitud podría afectar las relaciones exteriores del país, provocar restricciones financieras y debilitar el respaldo internacional obtenido durante décadas.

La ONU reaccionaría de manera inmediata

La Carta de las Naciones Unidas prohíbe, como regla general, la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Las principales excepciones son la legítima defensa frente a un ataque armado y las operaciones autorizadas por el Consejo de Seguridad.

Por esa razón, una acción iniciada unilateralmente tendría serias dificultades para ser considerada legal, aun cuando la Argentina mantenga un reclamo histórico sobre el archipiélago.

Soldados en la Guerra de Malvinas Foto: Archivo

Existe un antecedente que todavía pesa. El 3 de abril de 1982, un día después del desembarco argentino, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 502, que exigió el cese de las hostilidades, el retiro de las fuerzas argentinas y la búsqueda de una salida diplomática.

Ante una nueva intervención, el Reino Unido podría convocar una reunión urgente del organismo y promover una condena internacional. Londres, además, es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y posee poder de veto.

¿La soberanía argentina permitiría utilizar la fuerza?

La Constitución Nacional ratifica la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las islas. También establece que su recuperación es un objetivo permanente e irrenunciable.

Sin embargo, la misma cláusula dispone que ese objetivo debe alcanzarse conforme a los principios del derecho internacional y respetando el modo de vida de sus habitantes. En términos jurídicos, no funciona como una autorización para iniciar una guerra.

Islas Malvinas Foto: Redes

Una intervención militar podría incluso perjudicar uno de los principales logros diplomáticos argentinos: el reconocimiento de que existe una disputa de soberanía.

En 1965, la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU reconoció formalmente la controversia entre la Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos gobiernos a encontrar una solución pacífica y negociada.

Sanciones y aislamiento: el impacto más allá de las islas

Una nueva guerra podría generar sanciones comerciales, congelamiento de activos, restricciones financieras y suspensión de acuerdos internacionales.

El impacto sería potencialmente mayor que en 1982. La economía mundial actual depende de sistemas bancarios interconectados, proveedores tecnológicos, inversiones externas y cadenas globales de suministro.

También podrían paralizarse acuerdos científicos, negociaciones comerciales, programas de defensa y líneas internacionales de crédito.

Los países latinoamericanos que respaldan históricamente los derechos argentinos podrían mantener su apoyo al reclamo soberano, pero rechazar una operación armada. Reconocer la disputa territorial no implica avalar el uso de la fuerza.

¿La OTAN respaldaría al Reino Unido?

El Reino Unido forma parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, aunque una intervención colectiva de la alianza no sería automática.

Mark Rutte, secretario general de la OTAN. Foto: REUTERS

Las islas se encuentran fuera del espacio geográfico tradicionalmente contemplado por el mecanismo de defensa común. No obstante, Londres podría recibir asistencia bilateral en inteligencia, comunicaciones, vigilancia satelital, logística y abastecimiento.

Durante la guerra de 1982, el apoyo estadounidense resultó especialmente importante para la fuerza británica. En cambio, la intención argentina de obtener una respuesta militar del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como TIAR, mostró fuertes limitaciones.

Responsabilidad penal y crímenes de guerra

Desde el comienzo de las hostilidades entraría en vigencia el derecho internacional humanitario. Las partes estarían obligadas a proteger a los civiles, tratar humanamente a los prisioneros y diferenciar entre objetivos militares y bienes de carácter civil.

Vista aérea de las Islas Malvinas. Foto: Canal 26.

Las infracciones graves podrían derivar en investigaciones por crímenes de guerra y responsabilidades penales individuales. Esto significa que no solamente responderían los Estados: determinados jefes políticos o militares podrían ser investigados por decisiones adoptadas durante el conflicto.

La posible intervención de la Corte Penal Internacional dependería de distintos factores jurídicos, entre ellos el delito investigado, el territorio, la nacionalidad de los responsables y los tratados ratificados por las partes.

Los 74 días de 1982 que marcaron a la Argentina

La Guerra de Malvinas comenzó el 2 de abril de 1982 y terminó el 14 de junio. En 74 días murieron 649 militares argentinos, 255 británicos y tres civiles isleños.

Una gran cantidad de combatientes argentinos eran jóvenes conscriptos. Muchos llegaron a las islas con una preparación limitada y debieron enfrentar condiciones climáticas extremas, problemas de abastecimiento y una enorme desigualdad logística.

El conflicto también interrumpió años de conversaciones diplomáticas. Antes de la guerra llegaron a discutirse alternativas de administración compartida, transferencia de soberanía y arrendamiento de las islas.

El mayor riesgo para el reclamo argentino

La mayor contradicción sería diplomática: una operación destinada a recuperar las Malvinas podría terminar debilitando el reclamo argentino.

El Reino Unido intentaría desplazar la discusión sobre la soberanía y la descolonización para concentrar la atención internacional en una eventual agresión. También podría utilizar el conflicto como argumento para aumentar la militarización del Atlántico Sur y rechazar cualquier negociación futura.

La historia de 1982 dejó una advertencia contundente. La fuerza no resolvió la controversia y provocó una tragedia cuyas consecuencias humanas permanecen abiertas.

El camino previsto por la Constitución argentina combina dos principios inseparables: la defensa permanente de la soberanía y el respeto del derecho internacional. Malvinas continúa siendo una causa nacional, pero su recuperación debe construirse mediante la diplomacia, la cooperación regional y una negociación pacífica.