Salame artesanal, 5.500 kilos de asado y carruajes históricos: la ruta para recorrer tres fiestas bonaerenses en un solo fin de semana

Moquehuá Foto: Turismo Moquehuá

Un solo fin de semana puede alcanzar para probar algunos de los sabores más representativos de la provincia de Buenos Aires y conocer localidades atravesadas por la inmigración, el ferrocarril y las costumbres rurales.

La Fiesta Nacional del Salame Quintero, en Mercedes; la Fiesta del Asado Criollo, en Moquehuá; y el Encuentro del Caballo y el Carruaje, en Chascomús, ofrecen una combinación irresistible: productos artesanales, miles de kilos de carne, espectáculos y vehículos antiguos que parecen salidos de otra época.

Con una planificación adecuada, el recorrido puede completarse durante el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre de 2026. La clave es comenzar temprano en Mercedes, continuar por la tarde en Moquehuá y reservar la última jornada para Chascomús.

Primera parada: el salame quintero que identifica a Mercedes

El viaje comienza en Mercedes, ubicada a poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se celebra la 51ª Fiesta Nacional del Salame Quintero, que reúne a productores, artesanos, gastronómicos y músicos.

El gran protagonista es un producto cuya historia se remonta a mediados del siglo XIX, cuando familias inmigrantes, principalmente italianas y españolas, se instalaron en las quintas que rodeaban la ciudad.

Además de cultivar frutas y hortalizas, aquellos trabajadores criaban animales y elaboraban chacinados para conservar la carne. Durante los meses fríos preparaban salames, bondiolas, chorizos y morcillas destinados originalmente al consumo familiar.

Fiesta del Salame Quintero Foto: Turismo Mercedes

De esos establecimientos rurales surgió el nombre de “salame quintero”. La receta más difundida combina aproximadamente un 80% de carne de cerdo y un 20% de carne vacuna, además de tocino cortado a cuchillo, pimienta en grano y distintos condimentos. Cada familia, sin embargo, conserva sus propios secretos.

La idea de organizar una celebración comenzó a circular en 1969, durante una reunión de vecinos en el almacén de Berterreix. La primera edición se concretó en 1975 en el Club Ateneo de la Juventud y, debido a su creciente convocatoria, tuvo que mudarse posteriormente a espacios más amplios.

Consejo para aprovechar el recorrido: llegar por la mañana, visitar los puestos de productores, probar una picada acompañada con galleta mercedina y continuar el viaje después del mediodía.

Segunda parada: 5.500 kilos de carne en Moquehuá

La ruta continúa hacia Moquehuá, localidad perteneciente al partido de Chivilcoy. Allí se desarrolla la Fiesta del Asado Criollo, un evento joven que se transformó en uno de los encuentros gastronómicos más convocantes de la región.

La cifra genera expectativa: cerca de 5.500 kilos de carne destinados a las parrillas. Costillares, vacío, tapa de asado, choripanes y otras especialidades integran la propuesta, que también incluye alternativas vegetarianas y sin TACC.

La fiesta nació en 2022 por iniciativa de instituciones locales que buscaban atraer visitantes, acompañar a los comercios y recuperar el encuentro comunitario alrededor del fuego.

Fiesta del Asado Criollo en Moquehuá. Foto: Instagram/fiestadelasado.moquehua

Moquehuá también conserva una fuerte identidad ferroviaria. Su estación fue construida en 1908 por la Compañía General de Ferrocarriles en la Provincia de Buenos Aires. Tenía galpones, sectores para cargar y descargar hacienda y varias vías destinadas a maniobras.

La fundación oficial del pueblo quedó establecida el 1 de marzo de 1909, vinculada directamente con la llegada del tren. Después de la interrupción del servicio de pasajeros, parte de las instalaciones fue recuperada como espacio cultural y museo.

Lo más conveniente es llegar durante la tarde, recorrer el predio, comer temprano y pasar la noche en Moquehuá, Chivilcoy o alguna localidad cercana.

Domingo en Chascomús: un desfile que revive el pasado

La última parada es Chascomús, donde el Encuentro del Caballo y el Carruaje reúne vehículos antiguos, jinetes, coleccionistas y agrupaciones tradicionalistas.

Antes de la expansión del automóvil, los carruajes fueron esenciales para transportar pasajeros, correspondencia y mercaderías. Algunos modelos se utilizaban en tareas rurales, mientras que otros, más refinados, funcionaban como símbolos de prestigio.

Encuentro del Carruaje y el Caballo en Chascomús. Foto: Instagram/elcaballoyelcarruaje

El escenario resulta perfecto para revivir esa historia. Chascomús se originó alrededor del Fuerte San Juan Bautista, fundado el 30 de mayo de 1779 sobre las barrancas de la laguna. En 1780, el primer censo de poblaciones fronterizas registró 374 habitantes. Décadas después, la llegada del Ferrocarril del Sud, en 1865, impulsó su transformación económica y social.

Los carruajes se integran naturalmente con los adoquines y las construcciones del casco histórico. La visita puede completarse con un recorrido por la Plaza Independencia, la Catedral Nuestra Señora de la Merced, el Teatro Brazzola, la Casa de Casco y la costanera de la laguna.

Cómo organizar la escapada

El itinerario recomendado es el siguiente:

Sábado por la mañana: Fiesta Nacional del Salame Quintero en Mercedes.

Sábado por la tarde: Fiesta del Asado Criollo en Moquehuá.

Domingo: Encuentro del Caballo y el Carruaje en Chascomús.

Antes de viajar, conviene consultar los cronogramas oficiales, reservar alojamiento y calcular los gastos de combustible y peajes.

Más que una escapada gastronómica, esta ruta permite descubrir cómo la inmigración, la ganadería, el ferrocarril y los antiguos medios de transporte construyeron la identidad bonaerense. En apenas dos días, el viajero puede conocer tres localidades, recuperar historias sorprendentes y disfrutar de tradiciones que continúan vivas.