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Donald Trump aseguró que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas sería un “desastre potencial”

El republicano lo aseguró tras reunirse en Dublín con el primer ministro irlandés, Micheál Martin. También habló sobre la posibilidad de un conflicto bélico, aunque se mostró confiado de que sería capaz de “resolverlo” en caso de solicitar su ayuda.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Donald Trump en Irlanda.
Donald Trump en Irlanda. Foto: REUTERS
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Donald Trump afirmó que un conflicto entre el Reino Unido y Argentina por las islas Malvinas sería un “desastre potencial”, aunque se mostró confiado de que sería capaz de “resolverlo” en caso de solicitar su ayuda.

En declaraciones a los periodistas tras reunirse en Dublín con el ‘taoiseach’ (primer ministro irlandés), Micheál Martin, el jefe de la Casa Blanca afirmó que las Malvinas son “muy interesantes” y actualmente hay dos países, el Reino Unido y Argentina, que están “enfadados” entre sí.

Donald Trump junto al primer ministro de Irlanda, Micheál Martin.
Donald Trump junto al primer ministro de Irlanda, Micheál Martin. Foto: REUTERS

Preguntado sobre la posibilidad de que este descontento termine en un nuevo conflicto bilateral, como el que ocurrió en 1982, dijo: “Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo”.

Sobre este archipiélago situado en el Atlántico Sur, bajo administración del Reino Unido desde 1833, Trump dijo que recordaba que cuando era niño los británicos “entraron y se apoderaron de ellas”, pero que no sabía si ahora estarían dispuestos a hacer lo mismo, dados los problemas internos que enfrenta el país.

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Donald Trump junto al primer ministro de Irlanda, Micheál Martin.
Donald Trump junto al primer ministro de Irlanda, Micheál Martin. Foto: REUTERS

“(Los británicos) Tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros problemas que resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos (...) hablamos de semanas en barcos”, afirmó.

La retórica sobre las islas Malvinas ha escalado en las últimas semanas, precisamente a raíz de unas declaraciones del propio Trump, que dijo que estaban revisando la posición estadounidense sobre este archipiélago.

El presidente habló de la causa Malvinas.
Cadena nacional de Javier Milei. Foto: X @OPRArgentina

El Gobierno argentino inició esta semana procedimientos administrativos y ha denunciado penalmente a diversas petroleras británicas por su actividad en las islas Malvinas.

Por su parte, desde Londres, han optado por rebajar el tono y han asegurado que buscan mantener una relación “constructiva” con Buenos Aires, aunque han insistido en que su posición sobre la soberanía de las islas Malvinas no es negociable y es una decisión que reside únicamente en sus ciudadanos.

Islas Malvinas. Foto: Wikimedia Commons

Durante un referéndum celebrado en 2013, los malvinenses respaldaron por un 99,8% seguir conservando su estatus como Territorio de Ultramar del Reino Unido.

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