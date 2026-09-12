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Kicillof y Passalacqua, gobernador de Misiones, sobre las PASO: “El Gobierno quiere matarlas para que el peronismo no se pueda organizar”

Axel Kicillof y Hugo Passalacqua cuestionaron el avance sobre las PASO y advirtieron que su eliminación busca dificultar la organización electoral del peronismo. Ambos gobernadores se mostraron juntos en Misiones en medio del debate por una eventual reforma política.

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Axel Kicillof y Hugo Passalacqua
Axel Kicillof y Hugo Passalacqua Foto: Prensa provincia de Buenos Aires y Misiones
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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, defendió la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y aseguró que el Gobierno nacional impulsa su eliminación con fines electorales. Lo hizo durante una visita a Misiones junto al mandatario provincial, Hugo Passalacqua, en medio del debate sobre una posible reforma del sistema electoral.

“Las quieren matar para que la oposición no se pueda organizar y para quedarse con la candidatura del oficialismo”, afirmó Kicillof al cuestionar el intento de eliminar las primarias. Según el mandatario bonaerense, la iniciativa responde a una estrategia orientada a fortalecer las posibilidades electorales del presidente Javier Milei de cara a una eventual reelección.

Las declaraciones se produjeron luego de que la Cámara Nacional Electoral advirtiera que cualquier modificación de las reglas de juego para los próximos comicios debe ser resuelta con suficiente anticipación por el Congreso. En ese contexto, Kicillof remarcó que la discusión sobre las PASO se transformó en un tema central dentro del peronismo y entre los gobernadores con capacidad de influir en la definición legislativa.

Axel Kicillof y Hugo Passalacqua Foto: Prensa provincia de Buenos Aires y Misiones

El gobernador recordó además el encuentro que mantuvieron recientemente referentes del peronismo, donde coincidieron en que una eventual eliminación de las primarias constituiría un límite para aquellos dirigentes que acompañan habitualmente las iniciativas impulsadas por la Casa Rosada. “No sabemos si las vamos a usar o no, pero Milei está trabajando sólo para conseguir su reelección”, sostuvo.

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Durante la conferencia de prensa compartida con Passalacqua, Kicillof también cuestionó la relación del Gobierno nacional con las provincias.“Te da un recurso sólo si le votás una ley. Es un método espantoso, poco democrático”, señaló al denunciar presuntas presiones para obtener respaldo parlamentario a cambio de fondos o beneficios para los distritos.

La presencia conjunta de Kicillof y Passalacqua fue interpretada además como una señal de acercamiento político entre el mandatario misionero y sectores del justicialismo, en un escenario donde la discusión por las PASO aparece como uno de los principales ejes de la agenda electoral.

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