Petróleo, una bandera y máxima tensión: por qué Malvinas vuelve a enfrentar a Argentina y Reino Unido

La bandera de "Las Malvinas son argentinas", tras la victoria contra Inglaterra. Foto: Web.

La relación entre Argentina y Reino Unido atraviesa un nuevo momento de tensión por las Islas Malvinas. El conflicto ya no se limita a declaraciones diplomáticas: ahora incluye petróleo, sanciones económicas, presencia militar y decisiones políticas.

Uno de los últimos movimientos fue la suspensión del posible viaje de Javier Milei a Londres, previsto tentativamente para finales de octubre. Aunque la visita no había sido confirmada, se analizaba que el presidente participara de encuentros empresariales. La nueva escalada por Malvinas terminó modificando esos planes.

El petróleo detrás de la nueva tensión por Malvinas

El proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, se convirtió en uno de los principales focos del conflicto. La iniciativa involucra a la compañía británica Rockhopper Exploration y a la israelí Navitas Petroleum.

La Cancillería argentina rechaza cualquier actividad hidrocarburífera en la zona que no cuente con autorización nacional. Además, sostiene que la explotación unilateral de recursos contradice las resoluciones de las Naciones Unidas que piden evitar modificaciones mientras continúe pendiente la disputa de soberanía.

Petrolera Sea Lion Foto: REUTERS

La legislación argentina contempla inhabilitaciones de entre cinco y veinte años para las empresas que exploren o exploten hidrocarburos en la plataforma continental sin permiso del país.

El Reino Unido, por su parte, asegura que pretende mantener una relación constructiva con Buenos Aires, pero insiste en que el futuro político del archipiélago debe ser decidido por sus habitantes.

De 1833 a la resolución histórica de la ONU

La controversia no comenzó con la guerra de 1982. El punto de quiebre ocurrió el 3 de enero de 1833, cuando fuerzas británicas ocuparon las islas y desplazaron a las autoridades argentinas.

Desde entonces, los sucesivos gobiernos nacionales mantuvieron el reclamo. Londres, en cambio, sostiene su posición mediante el principio de autodeterminación y cita el referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los votantes eligió conservar el estatus de territorio británico de ultramar.

Puerto Soledad en 1833

Argentina rechaza la aplicación de ese principio y afirma que existe una disputa de soberanía e integridad territorial entre dos Estados.

Un momento decisivo llegó el 16 de diciembre de 1965, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2065. El documento reconoció la existencia de la disputa e instó a Argentina y Reino Unido a negociar una solución pacífica.

Entre 1966 y 1968, ambos países mantuvieron conversaciones sobre soberanía, comunicaciones y circulación de personas. Incluso se elaboró un Memorándum de Entendimiento, pero el acuerdo nunca llegó a concretarse.

La guerra de 1982 y una herida todavía abierta

El diálogo quedó definitivamente interrumpido en 1982, cuando la dictadura argentina ordenó el desembarco del 2 de abril. Reino Unido respondió con el envío de una fuerza militar.

Guerra de Malvinas y el gesto de Cabo Verde Foto: Wikipedia

La guerra finalizó el 14 de junio, luego de 74 días, y provocó la muerte de 649 combatientes argentinos, 255 militares británicos y tres civiles isleños.

Desde la recuperación democrática, Argentina sostiene que el reclamo debe continuar exclusivamente por medios diplomáticos y pacíficos.

La bandera de Malvinas que recorrió el mundo

La disputa tuvo un capítulo inesperado durante el Mundial 2026. El 15 de julio, después de que la Selección Argentina derrotara 2-1 a Inglaterra en las semifinales disputadas en Atlanta, los futbolistas celebraron con una bandera que decía: “Las Malvinas son argentinas”.

La pieza había sido improvisada por un grupo de hinchas con una sábana de hotel y pintura negra. Pese a los controles que impedían ingresar mensajes políticos, los simpatizantes consiguieron llevarla hasta la tribuna y hacerla llegar al campo de juego.

Las Malvinas son argentinas, la bandera que apareció en el partido ante Inglaterra Foto: REUTERS

Giovani Lo Celso recogió la bandera, la desplegó sobre el césped y la mostró hacia los hinchas. Otros jugadores se sumaron a la escena, que rápidamente se volvió viral.

El episodio despertó emoción en Argentina, cuestionamientos en medios británicos y un debate sobre las reglas de la FIFA. Los futbolistas firmaron posteriormente la bandera y se evaluó entregarla al Museo de la Guerra de Río Grande, en Tierra del Fuego.

Las fechas clave de la nueva escalada

Diciembre de 2025: Argentina rechazó la inversión anunciada para Sea Lion .

3 de enero de 2026: el Gobierno reafirmó sus derechos soberanos sobre las islas.

15 de julio: la Selección mostró la bandera después de vencer a Inglaterra.

Septiembre: Buenos Aires endureció su posición ante la explotación petrolera.

8 de septiembre: Londres defendió su postura sobre la soberanía.

Entre el 10 y el 11 de septiembre: trascendió la suspensión del posible viaje de Javier Milei al Reino Unido.

Malvinas, una disputa que también mira al futuro

El Atlántico Sur tiene un creciente valor por sus recursos pesqueros, reservas de hidrocarburos, cercanía con la Antártida y ubicación estratégica. Por eso, cualquier movimiento petrolero o militar vuelve a adquirir una fuerte dimensión diplomática.

Casi doscientos años después de 1833, Malvinas continúa atravesando la política, la diplomacia y la cultura argentina. Desde el avance petrolero hasta una bandera desplegada ante millones de espectadores, la disputa demuestra que no pertenece solamente al pasado: también pone en juego el futuro del Atlántico Sur.