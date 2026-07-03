Hacienda intensifica el control fiscal sobre Zapatero y su entorno familiar en plena investigación del caso Plus Ultra

Zapatero, expresidente de España Foto: EFE

La Agencia Tributaria ha puesto en marcha una serie de actuaciones inspectoras que afectan al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, a su esposa María Sonsoles Espinosa y a sus hijas Alba y Laura Zapatero, en el marco de distintas comprobaciones fiscales vinculadas al período comprendido entre 2021 y 2024. La información ha sido trasladada al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, quien actualmente dirige las pesquisas relacionadas con el denominado caso Plus Ultra.

Las investigaciones tributarias se producen mientras avanza una causa judicial que analiza posibles vínculos entre diversas personas y empresas que habrían ejercido labores de intermediación ante organismos públicos en beneficio de terceros. Entre los investigados figuran el propio expresidente, sus hijas y el empresario Julio Martínez Martínez.

Qué está investigando Hacienda

Según la documentación remitida al magistrado, la Agencia Tributaria mantiene abiertas actuaciones inspectoras de carácter general para revisar distintos tributos. Entre ellos se encuentran el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el IVA y el Impuesto sobre el Patrimonio, correspondientes a varios ejercicios fiscales recientes.

Las actuaciones sobre Zapatero y su esposa habrían sido iniciadas a mediados de junio. Asimismo, Hacienda analiza aspectos relacionados con el denominado Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, un tributo que también forma parte del alcance de las comprobaciones efectuadas por el organismo fiscal.

La Administración tributaria ha consultado además al juez responsable del procedimiento para saber si las inspecciones deben continuar o quedar temporalmente suspendidas debido a la existencia de una investigación penal en curso. Según ha explicado la propia Agencia Tributaria, una eventual paralización tendría consecuencias sobre los plazos legales de prescripción de posibles deudas fiscales.

Las hijas del expresidente también están bajo revisión

Las actuaciones fiscales alcanzan igualmente a Alba y Laura Zapatero, cuyas declaraciones de IRPF están siendo examinadas por Hacienda. Además, los inspectores analizan la actividad de la sociedad What the Fav, empresa vinculada a ambas.

José Luis Rodríguez Zapatero. Foto: EFE

Dentro de la investigación judicial, el juez estudia si esta compañía pudo desempeñar algún papel relevante en operaciones económicas relacionadas con el entorno del expresidente. La hipótesis que se analiza incluye la posibilidad de que la sociedad hubiera sido utilizada para canalizar determinados pagos, aunque la existencia de la investigación no implica culpabilidad alguna ni supone una resolución definitiva sobre los hechos.

El papel del empresario Julio Martínez

Otro de los nombres que aparecen en las actuaciones es el del empresario Julio Martínez Martínez, considerado una persona próxima a Zapatero. La Agencia Tributaria de la Comunidad Valenciana ha abierto comprobaciones sobre sus declaraciones de IRPF correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2021 y 2024.

Paralelamente, Hacienda examina la información fiscal de más de una decena de compañías, incluyendo sociedades que ya forman parte de la investigación judicial. Entre ellas figura Idella Consulenza, empresa relacionada con Martínez y que aparece mencionada por un contrato de asesoramiento suscrito con la aerolínea Plus Ultra.

El juez pide la opinión de la Fiscalía

Tras recibir las comunicaciones de la Agencia Tributaria, el magistrado José Luis Calama decidió trasladar la cuestión a la Fiscalía para que emita un informe sobre la conveniencia o no de mantener activas las inspecciones fiscales mientras sigue adelante el procedimiento penal.

La decisión que finalmente se adopte podría resultar clave para coordinar el avance de ambas vías de investigación, la tributaria y la judicial, evitando posibles interferencias entre los distintos procedimientos.

Un caso con creciente repercusión política y económica

La apertura de inspecciones fiscales sobre un expresidente del Gobierno y varios miembros de su entorno familiar añade una nueva dimensión a una causa que ya había despertado una fuerte atención mediática en España. Las pesquisas buscan aclarar si existieron actuaciones irregulares relacionadas con labores de intermediación y con la gestión de determinadas operaciones empresariales vinculadas al caso Plus Ultra.

Por el momento, las actuaciones se encuentran en fase de investigación y no existe una resolución judicial firme sobre los hechos analizados. Sin embargo, la intervención simultánea de la Audiencia Nacional, la Fiscalía y la Agencia Tributaria convierte este proceso en uno de los asuntos con mayor impacto político y económico del momento en España.