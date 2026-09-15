Sabores españoles en Buenos Aires: la lista de restaurantes porteños que la Embajada española certificó como “Restaurants from Spain”

Casa Luis, tapería de Caballito. Foto: Instagram/casa.luis.ba

Comer una buena paella, probar unas gambas al ajillo o disfrutar de un jamón ibérico sin viajar a España es posible en Buenos Aires. La Embajada de España dio a conocer cuáles son los restaurantes porteños que cuentan con el sello “Restaurants from Spain”, una distinción que reconoce a establecimientos que representan la gastronomía española fuera de ese país.

La certificación es otorgada por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y busca identificar lugares donde, además de las técnicas y recetas, tienen protagonismo los productos españoles.

Actualmente, son cinco los restaurantes argentinos que cuentan con alguna de estas distinciones: cuatro restaurantes están en la Ciudad de Buenos Aires y otro se encuentra en Mendoza. Entre los porteños aparecen clásicos de la cocina española y propuestas más modernas, con opciones que van desde tapas y pinchos hasta carnes, arroces y platos de tradición vasca.

Casa Luis, tapería de Caballito. Foto: Instagram/casa.luis.ba

Qué es el sello de calidad “Restaurants from Spain” y cómo certifica la gastronomía autóctona

“Restaurants from Spain” reconoce a restaurantes que buscan ofrecer una experiencia gastronómica similar a la que tendría un comensal en España.

Según Mar Serrano, agregada comercial de la Embajada de España en Argentina, la selección contempla establecimientos de distintos estilos: pueden estar enfocados en una determinada región española, apostar por la cocina tradicional o tener una propuesta de vanguardia.

Uno de los requisitos es que los restaurantes utilicen productos españoles en sus preparaciones, aunque no necesariamente en la totalidad de los ingredientes. Además, los establecimientos son evaluados por un comité y la certificación debe ser revisada cada dos años para comprobar que continúan cumpliendo con las condiciones. En Buenos Aires, la lista está integrada por El Burladero, Sagardi, Iñaki y Casa Luis (el quinto restaurante está en Mendoza, ubicado dentro de Bodega Séptima).

Casa Luis: la tapería de Caballito destacada por su tapeo al estilo madrileño

La incorporación más reciente al listado es Casa Luis, una tapería ubicada en el barrio de Caballito que nació con la idea de recrear el espíritu de los bares españoles.

La propuesta gira alrededor de tapas, pinchos y bocatas, acompañados por una caña de cerveza o una copa de vino. Entre los platos que más representan a la casa aparecen la tortilla de papa, las croquetas de jamón ibérico, las gildas, la ensaladilla y los tradicionales huevos rotos.

Casa Luis:, tapería de Caballito. Foto: Instagram/casa.luis.ba

También se pueden encontrar distintos pinchos y bocatas en la esquina de Méndez de Andés y Espinosa, en una propuesta pensada para trasladar a Buenos Aires parte de la experiencia de las taperías españolas.

Sagardi: la representación de la cocina vasca tradicional en Buenos Aires

En San Telmo, Sagardi propone un recorrido por la gastronomía del País Vasco. El restaurante fue fundado por los hermanos Iñaki y Mikel López de Viñaspre, quienes crecieron en Vitoria y aprendieron las bases de la cocina vasca desde pequeños.

Uno de los grandes protagonistas de la carta es el txuletón de vaca vieja, un corte proveniente de animales de más de seis años que se cocina a las brasas de encina. La carta también incluye croquetas de jamón, rabo de toro al vino tinto y pulpo en dos cocciones, entre otras alternativas.

Sagardi, el restaurante en Buenos Aires que representa la cocina vasca tradicional. Foto: Instagram/sagardiargentina

El cuidado del producto ocupa un lugar central en la propuesta. Además de utilizar ingredientes provenientes de España, el restaurante cuenta con verduras de su propia huerta, cultivadas a partir de semillas traídas del País Vasco.

El Burladero: referente de la alta gastronomía española clásica en Recoleta

El Burladero fue el primer restaurante argentino en recibir el sello “Restaurants from Spain”. Su historia está vinculada al chef Alejo Waisman, quien desarrolló parte de su carrera en reconocidos restaurantes españoles, entre ellos Arzak y Berasategui, además de trabajar en Cataluña y Madrid.

En su carta aparecen algunos de los grandes clásicos de la gastronomía española, como las gambas al ajillo, el rabo de buey, los callos a la madrileña y diferentes variedades de arroces.

La utilización de productos españoles también es parte de la identidad del restaurante. Entre ellos se encuentran el pulpo, los chipirones, el azafrán, los pimentones y distintos tipos de arroz. El establecimiento, ubicado en Recoleta, celebró este año su 14° aniversario.

El Burladero, un restaurante referente de la alta gastronomía española clásica en Recoleta. Foto: Instagram/elburladerorestaurante

Iñaki: sabores marineros e identidad vasca en la capital argentina

Iñaki es otro de los clásicos de la cocina vasca en Buenos Aires. El restaurante nació en 1970 en Monserrat y actualmente funciona en la recova de Posadas.

Aunque su carta combina platos de cocina porteña e internacional, algunas de sus especialidades mantienen una marcada identidad vasca.

Entre ellas se destacan el bacalao al pill-pill, los txipirones en su tinta, los pimientos del piquillo rellenos de bacalao y la tradicional torta de queso vasca. Otro de los productos destacados de la casa es el jamón de bellota, que se sirve cortado a cuchillo.

Iñaki, restaurante con sabores marineros e identidad vasca en la capital argentina. Foto: Instagram/inakirestaurante

Enrique Tomás: la boutique especializada en jamón ibérico y productos gourmet de España

Además de los restaurantes, existe otra certificación vinculada a la gastronomía española: “Colmados from Spain”, destinada a tiendas gourmet que ofrecen productos representativos de España.

En Argentina, el establecimiento que cuenta con esta distinción es Enrique Tomás, que tiene dos locales en la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta está especialmente enfocada en productos españoles, con una oferta que incluye jamones ibéricos, embutidos, conservas, pimientos del piquillo, espárragos de Navarra, aceitunas y caldos.

Enrique Tomás, la boutique especializada en jamón ibérico y productos gourmet de España. Foto: Instagram/enriquetomas.argent

Así, entre restaurantes, tapas, carnes, arroces y productos gourmet, Buenos Aires ofrece distintas alternativas para quienes quieren acercarse a los sabores de España sin salir de la ciudad.