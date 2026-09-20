Pasaron de 1,5 millones a menos de 300.000 parejas: la dramática caída de una especie de pingüinos

Los pingüinos de penacho amarillo se caracterizan por su capacidad para trepar y saltar entre las rocas de las Islas Malvinas. Foto: Argentina.gob.ar.

Los pingüinos de penacho amarillo se caracterizan por su resistencia y por habitar algunos de los terrenos más difíciles de las Islas Malvinas. Sin embargo, la especie enfrenta una fuerte disminución poblacional y los efectos del cambio climático amenazan especialmente la supervivencia de sus crías.

Durante décadas, los pingüinos de penacho amarillo del sur fueron una de las especies más numerosas de las Islas Malvinas. Su capacidad para desplazarse entre acantilados, rocas y fuertes oleajes les permitió adaptarse a un entorno particularmente hostil. Pero esa resistencia no fue suficiente para evitar un marcado retroceso de su población.

La población de esta especie pasó de unos 1,5 millones de parejas reproductoras en la década de 1930 a menos de 300.000 en 1996. Foto: Global Penguin Society.

De 1,5 millones a menos de 300.000 parejas

El dato más preocupante se remonta al siglo pasado. Los científicos estiman que durante la década de 1930 había alrededor de 1,5 millones de parejas reproductoras de estos pingüinos en el archipiélago. Para 1996, la cifra había caído a menos de 300.000 parejas.

El descenso representa una reducción de aproximadamente el 80% en poco más de seis décadas. Las Islas Malvinas son especialmente importantes para la especie, ya que allí se reproduce más de un tercio de los pingüinos de penacho amarillo del sur.

La población mundial también sufrió un fuerte retroceso. Un censo realizado en 2010 estimó unos 850.000 ejemplares reproductores, por lo que la especie fue clasificada como “vulnerable” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en 2020.

Las tormentas cada vez más intensas representan una amenaza para los polluelos, que todavía no desarrollaron un plumaje impermeable. Foto: Wikipedia.

El cambio climático golpea a las crías

Aunque la caída poblacional en las Malvinas parece haberse estabilizado en los últimos años, las colonias continúan expuestas a distintos episodios que dificultan su recuperación.

Uno de los principales problemas es la supervivencia de los polluelos, que disminuyó considerablemente durante las últimas décadas.

El cambio climático está favoreciendo tormentas más intensas, que pueden provocar la muerte de las crías recién nacidas. Durante sus primeras semanas de vida todavía no cuentan con el plumaje necesario para mantenerse protegidas del frío y del agua.

A esto se suma la escasez de alimento, que en algunas temporadas provocó la muerte de numerosos ejemplares adultos por inanición.

La escasez de alimento provocó episodios de mortandad masiva entre los pingüinos adultos de las colonias. Foto: Unsplash

También enfrentaron episodios de mortalidad masiva

Los pingüinos de penacho amarillo también fueron afectados por eventos ambientales extremos. A comienzos de la década de 2000, decenas de miles de pingüinos murieron después de consumir presas contaminadas por una floración de algas tóxicas.

La combinación de estos episodios con la menor supervivencia de los polluelos representa un desafío particularmente grave para una especie que tiene una reproducción lenta.

Los pingüinos de penacho amarillo suelen formar parejas estables y tienen uno o, ocasionalmente, dos polluelos por temporada. Además, las crías necesitan varios años para alcanzar la madurez reproductiva: comienzan a reproducirse alrededor de los 4 años. Por eso, cuando una temporada de cría registra una elevada mortalidad, la recuperación de la población puede llevar mucho tiempo.

A comienzos de la década de 2000, decenas de miles de ejemplares murieron tras alimentarse de presas afectadas por algas tóxicas. Foto: Global Penguin Society.

Una especie adaptada a los lugares más extremos

Los pingüinos de penacho amarillo reciben su nombre por las características plumas amarillas que sobresalen de su cabeza. Son pequeños, robustos y reconocidos por su particular forma de desplazarse entre las rocas.

A diferencia de otras especies que habitan las Malvinas y suelen establecer sus colonias en terrenos más planos, estos pingüinos eligen zonas elevadas, rocosas y de difícil acceso.

Su extraordinaria capacidad para trepar y saltar entre los acantilados es una de las características que los convirtió en una de las especies más emblemáticas del archipiélago.

Los pingüinos de penacho amarillo suelen tener uno o dos polluelos por temporada y comienzan a reproducirse recién alrededor de los cuatro años. Foto: Facebook / @saint_martin_ok.

Sin embargo, esa adaptación al terreno no los protege de los cambios que ocurren en el océano y en las condiciones climáticas. El calentamiento global, la disponibilidad de alimento y los eventos extremos se convirtieron en amenazas cada vez más importantes para su supervivencia.

La especie logró resistir distintos episodios de mortalidad a lo largo de las décadas, pero la baja supervivencia de las crías plantea una incógnita sobre su futuro. Con pocas crías llegando a la edad adulta, la recuperación de aquellas poblaciones que alguna vez alcanzaron 1,5 millones de parejas se vuelve cada vez más difícil.