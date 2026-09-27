Los expertos en jardinería se ponen de acuerdo sobre el limonero: “La luz y el riego son fundamentales para que produzca frutos”. Foto: Gemini

El limonero es uno de los árboles frutales más elegidos para tener en casa, pero conseguir una buena cantidad de limones depende de varios factores. Entre ellos, hay dos cuidados que aparecen como fundamentales en las recomendaciones de especialistas: la cantidad de luz que recibe y el manejo del riego.

Los especialistas coinciden en que el limonero necesita una buena exposición solar para crecer y producir frutos. La Universidad de Florida señala que los limoneros deben cultivarse a pleno sol para lograr un buen crecimiento y una mayor producción, mientras que otras extensiones universitarias recomiendan al menos seis horas de luz solar al día para ejemplares cultivados en interiores.

Cuántas horas de sol necesita el limonero

La falta de luz puede convertirse en uno de los motivos por los que un limonero crece pero no produce la cantidad de flores y frutos esperada. Para los ejemplares cultivados en maceta, una recomendación habitual es ubicarlos en el sector más luminoso disponible.

El limonero necesita buena exposición al sol. Foto: Pinterest

En el caso de los limoneros Meyer cultivados en interiores, especialistas de servicios de extensión recomiendan entre 6 y 8 horas de luz solar por día. Si el árbol permanece dentro de casa y no recibe suficiente iluminación natural, puede ser necesario complementar con luz artificial.

El error con el riego que puede afectar los frutos

El segundo punto clave es el agua. El limonero necesita humedad suficiente, especialmente durante determinadas etapas de crecimiento, pero regar de más tampoco es beneficioso.

El INTA señala que el riego debe evitar tanto el estrés hídrico como el exceso de humedad. En su guía de cuidados para el limonero también destaca que las necesidades de agua aumentan a medida que crece la planta y suben las temperaturas.

La Universidad de California también advierte que un riego insuficiente puede producir frutos pequeños, mientras que el exceso de agua puede favorecer problemas en las raíces y el cuello de la planta.

Cómo regar un limonero

No existe una única frecuencia de riego válida para todos los limoneros: depende del clima, el suelo, el tamaño de la planta y si está cultivada en tierra o en maceta.

Hay que evitar el encharcamiento en la tierra del limonero. Foto: Freepik.

Una de las recomendaciones más importantes es evitar que el suelo permanezca constantemente encharcado. En ejemplares jóvenes, el INTA recomienda realizar riegos profundos y ajustar la frecuencia según la época del año y las condiciones ambientales.

Además, durante la etapa de floración y desarrollo de los frutos, una disponibilidad adecuada de agua resulta especialmente importante. La Universidad de Florida señala que los limoneros se benefician del riego durante esos períodos, aunque advierte que el exceso de agua puede perjudicar la planta.

Otros cuidados que ayudan a producir limones

La luz y el riego son fundamentales, pero no son los únicos factores. El limonero también necesita un suelo con buen drenaje, nutrientes y espacio suficiente para desarrollar sus raíces.

La poda también debe hacerse con cuidado. El INTA recomienda una formación que permita mantener el centro de la copa despejado y evitar ramas cruzadas o que generen demasiada sombra.

En la misma línea, la Universidad de Florida explica que una poda excesiva puede reducir la producción, mientras que una poda ligera puede ayudar a mejorar la entrada de luz y aire dentro de la copa.

Por eso, si un limonero crece pero no da frutos, no alcanza con agregar más agua o fertilizante. Revisar cuántas horas de sol recibe, controlar el riego y asegurarse de que el suelo tenga buen drenaje son algunos de los primeros puntos que conviene observar.