Era hermano de un prócer argentino, lo acusaron de cobrar coimas y hoy un pueblo de La Pampa lleva su nombre

Ataliva Roca y su esposa, padrinos para el bautismo del indio Juan Foto: Wikipedia

La historia argentina está repleta de figuras que quedaron ocultas detrás de los grandes próceres. Una de ellas fue Ataliva Roca, militar, comerciante, funcionario y terrateniente que era hermano mayor de Julio Argentino Roca, dos veces presidente de la Nación.

Sin embargo, su parentesco no fue la única razón por la cual pasó a la posteridad. Su crecimiento económico, la cercanía con el poder y su participación en diferentes negocios de tierras provocaron que Domingo Faustino Sarmiento lo señalara como un símbolo de la corrupción.

Su nombre generó tanta repercusión que se transformó en un verbo. Más de un siglo después de aquellas acusaciones, una localidad de La Pampa todavía lo recuerda.

Quién fue Ataliva Roca, el hermano del expresidente

Antonio Ataliva Roca nació en San Miguel de Tucumán el 10 de mayo de 1839. Fue hijo del coronel José Segundo Roca y de Agustina Paz. Su hermano Julio Argentino nació cuatro años después y se convertiría en una de las personalidades políticas más influyentes y controvertidas del país.

Tras la muerte de su madre, Ataliva se trasladó a Buenos Aires y comenzó a dedicarse al comercio. También participó de los conflictos civiles del siglo XIX, estuvo relacionado con la Guerra del Paraguay y alcanzó el grado de coronel. Debido a su contextura física y a su barba rubia, recibió el apodo de “el Toro Bayo”.

Fotografía de Ataliva Roca Paz tomada por Alejandro Luro Foto: Wikipedia

Su carrera pública fue extensa. Fue legislador bonaerense, senador, diputado nacional y director del Banco de la Provincia de Buenos Aires. También estuvo relacionado con la Sociedad Rural Argentina y participó en la fundación del Jockey Club de Buenos Aires.

Pero fueron sus negocios privados, especialmente los relacionados con enormes extensiones de tierras, los que despertaron fuertes sospechas.

La acusación que originó el verbo “atalivar”

Durante la década de 1880, Ataliva Roca se convirtió en uno de los principales blancos de Sarmiento. El expresidente sanjuanino sostenía que el hermano de Julio Argentino obtenía beneficios gracias a sus contactos políticos y a operaciones vinculadas con la venta de tierras fiscales.

A Sarmiento se le atribuye una frase que quedó para siempre en la historia: “El presidente Roca hace negocios y su hermano ataliva”. En aquel contexto, la palabra “atalivar” comenzó a utilizarse como sinónimo de cobrar una comisión irregular o una coima.

Ataliva Roca, hermano mayor de Julio Argentino Foto: Archivo

Las denuncias aparecieron en El Censor. En diciembre de 1885, Sarmiento cuestionó la entrega de tierras públicas a precios que consideraba muy inferiores a su valor real. También reclamó que el presidente y sus colaboradores rindieran cuentas por operaciones que, según sostenía, habían perjudicado al Estado.

Sin embargo, las acusaciones deben comprenderse dentro de las intensas disputas políticas del período. Mientras sus adversarios lo presentaban como intermediario de negocios poco transparentes, sus defensores lo describían como un empresario colonizador y promotor del desarrollo agrícola.

Los negocios que aumentaron su fortuna

A partir de 1879, Ataliva se asoció con el empresario Guillermo Lehmann, dedicado a la compra, división y comercialización de tierras en Santa Fe. La llegada de inmigrantes, la expansión de las colonias agrícolas y el avance del ferrocarril hicieron que aquellos terrenos aumentaran considerablemente su valor.

Una investigación histórica lo describe como propietario de grandes extensiones y hábil inversor. También sostiene que su estrecha relación con Julio Argentino habría facilitado operaciones con tierras fiscales, que luego eran subdivididas y vendidas con importantes ganancias.

Su participación también estuvo vinculada con la formación de nuevas poblaciones. En Santa Fe existe una localidad llamada Ataliva, cuyo origen guarda relación con las tierras que poseía y con sus negocios junto a Lehmann.

El pueblo de La Pampa que lleva su nombre

La localidad pampeana de Ataliva Roca fue fundada el 20 de septiembre de 1902 por Jorge Chapuis. Está ubicada en el departamento de Utracán, sobre la ruta nacional 35, y se encuentra a unos 45 kilómetros de Santa Rosa.

Según el Censo 2022, cuenta con 983 habitantes y posee un extenso ejido municipal de 2.125 kilómetros cuadrados. Su denominación quedó asociada con las propiedades que la familia Roca tenía en la zona.

Un pueblo de La Pampa se llama Ataliva Roca Foto: Wikipedia

Ataliva Roca murió el 21 de mayo de 1912, a los 73 años. No obstante, su historia permaneció viva gracias a las localidades que llevan su nombre y, sobre todo, a aquella palabra nacida del enfrentamiento político con Sarmiento.

Su vida expone una de las grandes contradicciones del pasado argentino: la delgada frontera entre progreso, negocios privados y utilización del poder público. Para algunos fue un empresario visionario de la Generación del 80. Para otros, el hombre cuyo nombre terminó convertido en sinónimo de cobrar una coima.