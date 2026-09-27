San Telmo más allá de Pirilo: bares históricos, bodegones y rincones secretos para recorrer a pie

Qué hacer en San Telmo Foto: buenosairesconnect

Hablar de San Telmo es pensar en tango, anticuarios, calles empedradas y casonas detenidas en el tiempo. Sin embargo, detrás de esa postal conocida existe un circuito gastronómico que permite reconstruir buena parte de la historia porteña.

Muchos visitantes llegan atraídos por Pirilo, el pequeño local de la calle Defensa conocido por sus porciones de pizza al paso. Pero el barrio ofrece mucho más: antiguos almacenes con despacho de bebidas, bodegones tradicionales, parrillas y mercados nacidos durante la gran inmigración europea.

El recorrido puede hacerse completamente a pie. Solo hay que caminar sin apuro, observar las fachadas y entender que, en San Telmo, cada parada gastronómica también es una puerta hacia el pasado.

El Federal, una esquina con más de 160 años de historia

Un buen punto de partida se encuentra en la esquina de Carlos Calvo y Perú, donde funciona El Federal. El establecimiento nació en 1864, cuando esa parte de Buenos Aires todavía tenía calles de tierra transitadas por carros y caballos.

El Federal data de 1864 Foto: Instagram @recorre.ba

Primero fue una pulpería y luego se convirtió en almacén de ultramarinos y despacho de bebidas. Su edificio pertenece al siglo XIX y en sus salones todavía sobreviven una antigua barra de madera, sifones de vidrio, botellas, fotografías y publicidades de otras épocas.

Para acompañar el viaje en el tiempo se pueden elegir picadas, tortillas, sándwiches, pastas o el clásico vermut. Más que una comida, detenerse en El Federal permite recuperar la vieja costumbre porteña de conversar alrededor de una mesa sin mirar el reloj.

Mercado de San Telmo: inmigración, hierro y sabores del mundo

A pocas cuadras aparece el Mercado de San Telmo, uno de los grandes símbolos del barrio. Fue inaugurado en 1897 para abastecer a las familias inmigrantes que comenzaban a instalarse en esta zona de la ciudad.

La construcción conserva su estructura original de vigas, arcos y columnas metálicas, además de sus techos de chapa y vidrio. Su arquitectura recuerda a los grandes mercados europeos que acompañaron el crecimiento urbano durante el siglo XIX.

El Mercado de San Telmo ofrece una gran variedad gastronómica. Foto NA.

Actualmente, sus pasillos combinan puestos de antigüedades, alimentos frescos y diferentes propuestas gastronómicas. Allí se puede encontrar desde choripán, empanadas y vinos argentinos hasta café de especialidad, cocina internacional y productos regionales.

Esa mezcla convirtió al mercado en una síntesis del nuevo San Telmo: tradicional, cosmopolita y en constante transformación.

Plaza Dorrego, una parada entre cafés y anticuarios

Al salir del mercado, el paseo puede continuar hacia Plaza Dorrego, considerada una de las plazas más antiguas de Buenos Aires. Durante el siglo XIX, el lugar funcionó como parada para las carretas que viajaban hacia el sur.

Con el paso del tiempo, los caserones que rodeaban la plaza se transformaron en cafés, restaurantes y negocios de antigüedades. Los domingos, la histórica feria modifica por completo el paisaje: las mesas ocupan las veredas y los artistas callejeros se mezclan con vecinos y turistas.

Nació como parada de carretas, cambió varias veces de nombre Foto: Wikipedia

Aquí conviene hacer una pausa para tomar un café, una cerveza o un aperitivo. También vale la pena alejarse algunos metros para descubrir patios interiores, galerías y antiguos solares escondidos detrás de las fachadas.

Parrillas con identidad y espíritu porteño

Para quienes buscan una comida más contundente, San Telmo también ofrece parrillas que forman parte de la identidad gastronómica del barrio.

Una de las más reconocidas es La Brigada, ubicada en la calle Estados Unidos. Abrió en 1992 y se hizo famosa por sus carnes, su colección de camisetas, fotografías y objetos antiguos, además de una amplia selección de vinos argentinos.

La experiencia reúne dos tradiciones nacionales: la carne cocinada a las brasas y el vino. Aunque no es uno de los establecimientos más antiguos del circuito, demuestra que San Telmo no vive únicamente de la nostalgia. Algunos espacios más recientes lograron construir su propia historia sin borrar la memoria del barrio.

Bar Sur y El Viejo Almacén: gastronomía al ritmo del tango

Cuando cae la tarde, el recorrido puede continuar hacia Balcarce y avenida Independencia. Allí aparecen dos espacios profundamente relacionados con la cultura tanguera.

Una histórica casona de San Telmo volvió a abrir como pulpería Foto: Instagram @pulperia.argentina

Bar Sur abrió sus puertas en 1967 y se convirtió en uno de los clásicos nocturnos del Casco Histórico. Cerca se encuentra El Viejo Almacén, instalado en una construcción cuyo origen se remonta a fines del siglo XVIII.

En estos rincones, la comida, el vino y el tango forman parte de una misma experiencia cultural. Sus salones permiten imaginar cómo era la vida cerca del antiguo puerto y de qué manera los almacenes y cafés se transformaron en espacios de encuentro popular.

San Telmo, un barrio que también se descubre comiendo

San Telmo fue moldeado por el puerto, las oleadas inmigratorias, los conventillos y los antiguos oficios. Sus casas bajas, patios y calles empedradas todavía conservan buena parte del patrimonio arquitectónico de Buenos Aires.

Por eso, recorrer el barrio siguiendo sus bares y bodegones permite conocerlo desde otro lugar. Pirilo puede ser el punto de partida, pero no debería ser la única parada.

A pocos pasos esperan un mercado creado para abastecer a los inmigrantes, una antigua pulpería convertida en bar notable, parrillas llenas de recuerdos y esquinas donde el tango todavía parece formar parte de la conversación.