Armas de guerra, euros y dólares: eran agentes de Inteligencia de la Policía Federal y fueron detenidos por robos

Dos efectivos de Inteligencia de la Policía Federal fueron detenidos y acusados de integrar una banda de escruchantes. Foto: Policía bonaerense.

Dos efectivos policiales de la División Inteligencia de la Policía Federal Argentina fueron detenidos en las últimas horas, acusados de integrar una banda dedicada a cometer robos bajo la modalidad “escruche” en distintas localidades bonaerenses.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Tres de Febrero 9ª, dependiente de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de Tres de Febrero.

La investigación comenzó a partir de un robo ocurrido el pasado 11 de julio en una vivienda ubicada sobre la calle Segundo Sombra al 5500, en Villa Bosch. Los delincuentes ingresaron al domicilio tras forzar uno de los accesos, aprovechando que no había nadie en el domicilio.

Cómo identificaron a los sospechosos

A partir del análisis de las cámaras de seguridad de la zona, los investigadores lograron reconstruir parte de los movimientos de los delincuentes y detectaron el vehículo que habría sido utilizado durante el robo: un Volkswagen Vento que, según la investigación, se desplazaba acompañado por otro auto.

Con esa información, los investigadores realizaron distintas tareas de vigilancia y seguimiento hasta localizar el vehículo en la localidad de San Miguel. Tras la investigación, el auto fue interceptado cuando era abordado por dos hombres que, posteriormente, fueron identificados como integrantes de la Policía Federal Argentina.

Uno de ellos, D. G. P., de 45 años, se desempeñaba como personal administrativo de la División Inteligencia de la PFA y era quien conducía el Vento. El otro detenido, A. L. C., de 43 años, también cumplía funciones administrativas dentro de la misma división y viajaba como acompañante.

Dos efectivos de Inteligencia de la Policía Federal fueron detenidos y acusados de integrar una banda de escruchantes. Foto: Policía bonaerense.

El allanamiento y el arsenal encontrado

Tras la detención, la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia en el domicilio de la calle Moine al 800, en Bella Vista, desde donde ambos hombres habían salido antes de ser interceptados.

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron siete armas de fuego de puño, tres de ellas consideradas armas de guerra, además de una importante cantidad de municiones de distintos calibres. También fueron secuestrados 2.400 dólares, 110 euros, teléfonos celulares y documentación que ahora será analizada como parte de la investigación.

En el operativo también quedó secuestrado el Volkswagen Vento, patente AD 335 JG, considerado una pieza clave para determinar la participación de los sospechosos en los robos investigados.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10 del Departamento Judicial de San Martín. Ambos agentes quedaron aprehendidos bajo la acusación de “robo agravado por su comisión en poblado y en banda con efracción” y deberán ser trasladados a sede judicial para prestar declaración indagatoria.