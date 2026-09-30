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Los jardineros siempre lo elogian: el árbol que sobrevive a la sequía, sus raíces no levantan el suelo y da frutas en verano

Se trata de una planta que se adapta a cualquier jardín y que se convierte en una gran alternativa para aquellos que quieren convertir espacios verdes en verdaderos refugios de verano.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Árbol de Granados
Árbol de Granados Foto: Pinterest
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A la hora de elegir un árbol para el jardín, no solamente importa su aspecto, sino que además, tiene que cumplir algunos aspectos, tales como la sombra, el tamaño que pueden llegar a alcanzar y hasta el comportamiento de sus raíces.

En este sentido, el espacio disponible son algunos de los factores que conviene tener en cuenta antes de plantarlo, ya que de no tenerlo en cuenta, las raíces pueden arruinar veredas, jardines e incluso la cañería del hogar.

Entre las especies que reúnen varias de estas características aparece el granado (Punica granatum), un árbol o arbusto caducifolio que puede adaptarse a distintos tipos de suelo y que destaca especialmente por su tolerancia a la sequía. Pero ¿cuáles son los cuidados que tenemos que tener para desarrollarlas en espacios pequeños?

Árbol de Granados Foto: Pinterest

Raíces que no levantan el suelo: la principal ventaja del granado

Una de las características principales de este árbol, es que puede plantarse en patios y jardines pequeños gracias a su sistema de raíces. En este sentido, las especies no suelen presentar el mismo comportamiento que otros, debido a que sus raíces no generan inconvenientes sobre la vereda.

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Al respecto de los cuidados que necesita este árbol, la especialista en jardinería Ruth de Jauregui, citada por EcologíaVerde, señala que el granado puede cultivarse cerca de superficies duras y que sus raíces superficiales no suelen levantar las aceras. De todos modos, esto no significa que pueda plantarse pegado a cualquier construcción: mantener una distancia prudente respecto de tuberías y otras estructuras subterráneas sigue siendo recomendable.

El granado también puede mantenerse en macetas grandes, especialmente cuando se eligen ejemplares compactos. Una variedad conocida es Punica granatum ‘Nana’, que conserva un tamaño más reducido y resulta apropiada para espacios donde no hay lugar para un árbol de gran porte.

Árbol de Granados Foto: Pinterest

Para favorecer un desarrollo equilibrado, conviene ubicarlo en un sitio soleado y utilizar un suelo que tenga buen drenaje. Los riegos profundos y espaciados ayudan a estimular un sistema radicular bien desarrollado.

Resistencia a la sequía: el árbol frutal que sobrevive a la falta de agua

El granado se destaca entre los frutales por su buena tolerancia a la sequía, una característica relacionada con su adaptación a regiones de veranos cálidos y secos. Fuentes técnicas señalan que puede soportar períodos prolongados con poca disponibilidad de agua, aunque eso no significa que pueda crecer y producir frutos sin ningún aporte hídrico.

De hecho, el déficit de agua durante determinadas etapas del desarrollo puede afectar la floración y reducir la producción. Por eso, aunque el árbol adulto sea resistente, es importante mantener un riego adecuado durante los períodos de mayor demanda y especialmente cuando se busca obtener una buena cosecha.

Sin embargo, todo exceso es malo, incluso para las plantas: un riego abundante e irregular cerca de la maduración, puede favorecer el agrietamiento de las granadas, por lo que resulta preferible mantener condiciones de humedad relativamente estables.

Soporta la sequía y da frutas: las fortalezas de este árbol pequeño

El granado puede alcanzar aproximadamente entre 3 y 6 metros de altura, aunque su porte puede mantenerse más compacto mediante poda y con la elección de variedades de menor tamaño. Sus hojas son pequeñas y brillantes, mientras que sus flores, generalmente de tonos rojizos o anaranjados, aportan un fuerte atractivo ornamental.

Para crecer correctamente necesita buena iluminación. El pleno sol favorece tanto su desarrollo como la maduración de los frutos, mientras que un suelo profundo, permeable y con buen drenaje ayuda a evitar problemas relacionados con el exceso de humedad.

Otra ventaja es que se trata de una especie relativamente adaptable. Tolera diferentes condiciones de suelo y también puede soportar cierta salinidad y presencia de caliza, aunque las mejores condiciones para su desarrollo siguen siendo aquellas que ofrecen buen drenaje y disponibilidad adecuada de agua.

Por estas características, puede funcionar tanto como árbol frutal como especie ornamental, especialmente en jardines, patios y espacios exteriores donde se busca combinar flores, follaje y producción de fruta.

Árbol de Granados Foto: Pinterest

Frutas en verano: el beneficio comestible del granado

La granada es el gran atractivo de esta especie, ya que se trata de un fruto que contiene numerosos granos jugosos, que pueden consumirse frescos y también incorporarse a distintas preparaciones.

Aunque suele asociarse al verano, el momento exacto de maduración depende del clima y de la región. En muchas zonas templadas, las granadas comienzan a estar listas hacia finales del verano y durante el otoño. Algunas fuentes sitúan la cosecha entre agosto y octubre, mientras que otras señalan períodos posteriores según las condiciones locales.

Para conseguir frutos de buena calidad es importante que el árbol reciba suficiente luz y que el riego sea equilibrado. El granado tolera la falta de agua, pero un estrés hídrico excesivo puede afectar la producción y, en determinadas circunstancias, provocar la caída de flores o comprometer el desarrollo de los frutos.

Con una ubicación soleada, un suelo bien drenado y riegos adecuados, el granado puede convertirse en una alternativa práctica para quienes buscan tener un frutal de tamaño moderado, resistente y capaz de ofrecer una cosecha propia sin ocupar el espacio de especies de mayor porte.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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