Revés para Milani: la Corte Suprema revocó su absolución por la desaparición del soldado Agapito Ledo en la dictadura

César Milani. Foto: NA.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó este martes la absolución de César Santos del Corazón de Jesús Milani, el exjefe del Ejército durante el kirchnerismo que fue acusado de encubrir la desaparición de un soldado conscripto en 1976. Por mayoría y la convocatoria de conjueces, el máximo tribunal hizo lugar a los argumentos de la Procuración General que sostenía que no podía justificarse en base a las pruebas la absolución por el beneficio de la duda.

La decisión de la Corte Suprema fue firmada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti y el conjuez Juan Ignacio Pérez Curci (Mendoza), quienes compartieron e hicieron suyos “en lo pertinente” los fundamentos y las conclusiones del Procurador General de la Nación interino Eduardo Casal.

Para el Ministerio Público Fiscal, tanto el tribunal oral como la Cámara Federal de Casación Penal omitieron valorar “exhaustivamente aquellas circunstancias comprobadas de la causa al afirmar que Milani no sabía, ni tenía ningún motivo para pensar que Ledo no había desertado, sino que había sido víctima de un acto criminal por parte de efectivos de las fuerzas armadas”. Tampoco se consideró que habría mentido cuando consignó que el soldado desaparecido se había llevado sus cosas.

César Milani. Foto: NA.

“La única forma de sostener razonablemente que, como lo señaló el tribunal oral con la aprobación del a quo, Milani no tenía ningún motivo para pensar que Ledo no se había fugado, sino que había sido víctima de un acto ejecutivo del plan aludido, sería admitir, ingenuamente, que el entonces joven subteniente ignoraba tanto cuál era el objetivo primordial del Ejército en la zona en la que se desempeñaba, como aquellas circunstancias sobre la personalidad de Ledo y el hallazgo de sus pertenencias, que eran conocidas para el resto de los miembros de la comisión”, sostuvo el dictamen.

En un voto concurrente, el conjuez Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas (Salta) también validó el dejar sin efecto la absolución de Milani, al sostener que los tribunales inferiores hicieron un análisis “en abstracto” del papel de César Milani, al considerar la deserción como “un mero trámite burocrático”, olvidando que la víctima ya había sido identificada como “marxista” y teniendo en cuenta la condena que en el mismo juicio se dictó contra Esteban Sanguinetti, oficial superior de Milani cuando ocurrieron los hechos.

En disidencia, el juez Carlos Rosenkrantz también hizo un extenso análisis en el que cuestionó el recurso de la Procuración, haciendo hincapié en lo que la fiscalía “no adujo ni explicó” y concluyó que correspondía confirmar la sentencia absolutoria. “El horrible crimen contra Ledo ocurrió en el marco de la represión ilegal, pero no todo lo ocurrido entonces es el producto del obrar de todos los hombres de armas. La concreta participación de cada imputado debe ser demostrada en cada causa más allá de toda duda razonable”, señaló.

César Milani. Foto: NA.

El caso de Alberto Agapito Ledo

Alberto Agapito Ledo era un estudiante de historia que tenía trabajo social junto al obispo de La Rioja Enrique Angelelli y militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Hacía el Servicio Militar Obligatorio en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 del Ejército Argentino, con asiento en la provincia de La Rioja, cuando en la noche del 17 de junio de 1976 fue sacado por la fuerza de su cama. Nada se supo de él. Según testimonios, fue visto por última vez en diciembre de ese año, como detenido, en el Arsenal Miguel Azcuénaga de San Miguel de Tucumán.

El caso fue llevado a juicio, con el excapitán Esteban Sanguinetti, imputado como autor material de la privación ilegítima de la libertad y el homicidio del soldado Ledo; y Milani, señalado como encubridor y autor de falsedad ideológica. Según el expediente, Sanguinetti ordenó labrar actuaciones como desertor diciendo que se había fugado con su equipo de campaña. El acta fue labrada por Milani, subteniente del Ejército.

Alberto Agapito Ledo. Foto: archivo.

En el juicio, la fiscalía y la querella de la familia Ledo solicitaron para Sanguinetti una condena a prisión perpetua y para Milani, seis años de cárcel, la máxima prevista para el delito por el que estaba acusado.

En diciembre del 2019, el Tribunal Oral Federal de Tucumán dictó la absolución de Milani por el beneficio de la duda y condenó a Sanguinetti a 14 años de prisión como partícipe secundario de privación ilegítima de la libertad, en concurso con homicidio calificado con alevosía, concurso premeditado de dos o más personas, criminis causa, considerados delitos de lesa humanidad.

La sentencia fue apelada por la fiscalía, la familia del soldado y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Allí se cuestionó la absolución a Milani y la pena y el rol atribuido a Sanguinetti.

En diciembre del 2021, la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, confirmó la absolución del ex titular del Ejército del kirchnerismo y se abrió el recurso solicitado por los acusadores sobre Sanguinetti.

Tanto la Procuración como las querellas apelaron la absolución de César Milani. Ahora la Corte Suprema decidió hacer suyo “en lo pertinente” el recurso fiscal. Según fuentes judiciales, la causa volverá ahora a la Cámara Federal de Casación Penal donde, con otra integración, deberá reevaluar la absolución dictada por el tribunal oral.