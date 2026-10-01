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Alerta en la OTAN: Mark Rutte afirmó que no espera una ofensiva rusa inminente, pero sí que continúen los “ataques hostiles”

El secretario general de la Alianza Atlántica insistió en que tanto los Gobiernos como la sociedades e industrias deberán permanecer “vigilantes”.

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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, no espera ofensiva rusa contra la OTAN, pero sí que haya “ataques hostiles” híbridos.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, no espera ofensiva rusa contra la OTAN, pero sí que haya “ataques hostiles” híbridos. Foto: REUTERS
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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este jueves que no se espera una ofensiva militar rusa inminente contra la OTAN, pero sí que continúen los “ataques hostiles” de carácter híbrido, por lo que tanto los Gobiernos como la sociedades e industrias deberán permanecer “vigilantes”.

“No vemos un ataque militar inminente contra la OTAN, pero tenemos que estar preparados para que continúe la campaña de ataques hostiles contra países aliados”, dijo Rutte en la ciudad alemana de Münster, donde compareció junto al canciller de Alemania, Friedrich Merz, y su homólogo de Países Bajos, Rob Jetten.

Mark Rutte afirmó que no se espera una ofensiva militar rusa inminente contra la OTAN
Mark Rutte afirmó que no se espera una ofensiva militar rusa inminente contra la OTAN, pero sí que continúen los "ataques hostiles" de carácter híbrido. Video: EFE

Rutte citó las violaciones del espacio aéreo, incendios y actos de sabotaje, así como el dron explosivo hallado el pasado mes de agosto en el aeropuerto alemán de Leipzig, como ejemplos de que Rusia está “poniendo a prueba” a Europa.

En este contexto, el secretario general de la OTAN, que este jueves recibió en nombre de la alianza el Premio Internacional de la Paz de Westfalia, instó a todos los países a permanecer “vigilantes” y “alerta”.

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El Kremlin intenta dividirnos y empujarnos a dejar de ayudar a Ucrania”, señaló, en relación a los supuestos ataques híbridos.

Sin embargo, según afirmó Rutte, la respuesta debe ser “Keep calm and carry on” (la conocida expresión británica que significa “mantener la calma y seguir adelante”) e incrementar el apoyo a Ucrania.

“No sólo los ucranianos están sufriendo. Toda Rusia está pagando un enorme precio por la guerra”, aseguró el secretario general de la OTAN, pero pese a ello “está fracasando en el campo de batalla y fracasando a la hora de intimidarnos”.

Europa cierra filas en la OTAN ante el avace ruso

Merz, por su parte, afirmó que el actual orden europeo ha sido “desafiado por el violento revisionismo ruso”, a través de una guerra que también afecta al continente, ya que “en Ucrania está en juego la seguridad de nuestra parte de Europa”.

Al mismo tiempo, instó a cerrar filas dentro de la propia organización y a hacer “la OTAN más europea para que pueda seguir siendo transatlántica”, en referencia a la demanda de Estados Unidos de que los países europeos asuman una mayor responsabilidad en su defensa.

Jetten, en la misma línea, subrayó la importancia de incrementar el gasto militar para hacer frente a la “rápidamente creciente amenaza” que se cierne sobre la alianza.

“Hemos de demostrar que estamos dispuestos a hacer lo que haga falta para proteger nuestra seguridad”, afirmó el neerlandés.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.

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