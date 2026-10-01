Compró una plantación de bananas por 7.000 dólares: 40 años después regresó un animal que estaba desaparecido

Los pademelones habían regresado y parecían haberse establecido nuevamente en la propiedad. Foto: Google Gemini.

En 1977, a los 19 años, Wal Mayr compró por 7.000 dólares australianos una antigua plantación de bananas de 10 hectáreas en Austinville, en Gold Coast, Queensland. El terreno había estado cubierto originalmente por selva tropical, pero estaba casi completamente desmontado para cultivar bananas cuando llegó a sus manos.

Cómo recuperaron la selva durante cuatro décadas

Mayr y su esposa, Heather, decidieron devolver la propiedad a su hábitat original. Comenzaron sin conocimientos específicos sobre restauración y él reconoció que durante los primeros años cometieron errores. Más tarde recibieron asesoramiento de especialistas de Land for Wildlife.

Mayr y su esposa, Heather, decidieron devolver la propiedad a su hábitat original. Foto: Unsplash.

El trabajo consistió principalmente en retirar de manera continua las plantas invasoras para favorecer la regeneración de especies nativas. A medida que volvió a formarse el dosel del bosque, disminuyó la luz que llegaba al suelo y eso ayudó a controlar muchas de las malezas.

El marsupial que regresó después de al menos 40 años

Uno de los objetivos de Mayr era recuperar una población permanente de pademelones, pequeños marsupiales australianos emparentados con canguros y wallabies. Durante años, en el terreno solo observaron ejemplares de manera ocasional.

En mayo de 2020, Mayr escribió que, por primera vez en al menos 40 años, los pademelones habían regresado y parecían haberse establecido nuevamente en la propiedad.

Mayr atribuyó principalmente ese regreso al control de zorros que llevaba más de 15 años realizando y consideró que la recuperación de la selva también había contribuido. Se trata de su interpretación sobre el proceso y no de una relación causal demostrada científicamente.

De 10 hectáreas a un área protegida de mayor tamaño

25 hectáreas. Con los años, la pareja adquirió propiedades vecinas. Para 2022, controlaba más de 60 acres, unas 24 hectáreas , mientras que Watergum describe actualmente el terreno restaurado como una propiedad de unas

La familia ingresó al programa Land for Wildlife en 1999 y la propiedad obtuvo el estatus de Nature Refuge en 2008 . Un informe del programa registra 23 hectáreas de hábitat conservado dentro del predio.

En agosto de 2022, Wal Mayr recibió además el Australian Government Individual Landcarer Award por su trabajo de restauración y conservación ambiental.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal 26 con la asistencia de la IA.