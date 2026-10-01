Una por una, las promociones de Cuenta DNI en octubre: hasta 40% de descuento en supermercados, gastronomía, farmacias y más

Cuenta DNI renovó sus promociones y ofrece descuentos de hasta 40% durante octubre de 2026. Foto: Freepik.

Cuenta DNI renovó sus promociones para octubre de 2026 y ofrece descuentos de hasta 40% en distintos rubros. La billetera virtual del Banco Provincia mantiene beneficios para compras en ferias, comercios de cercanía, supermercados, gastronomía, farmacias, librerías y otros establecimientos adheridos.

Las condiciones cambian según el rubro: algunas promociones tienen descuentos durante toda la semana, mientras que otras se concentran en determinados días. También varían los topes de reintegro y los medios de pago habilitados.

Las ferias y mercados bonaerenses tienen uno de los reintegros más altos de la aplicación. Foto: Banco Provincia.

Cuenta DNI: cuáles son los descuentos de hasta 40%

El descuento más alto de octubre es del 40% y está disponible en dos tipos de establecimientos. Por un lado, alcanza a las ferias y mercados bonaerenses, con beneficio todos los días. El reintegro tiene un tope de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con compras de $15.000.

La misma promoción se aplica a universidades, eventos, entidades educativas y clubes. En este caso, también rige todos los días y permite obtener hasta $6.000 de reintegro semanal por persona con consumos de $15.000.

Comercios de cercanía y marcas seleccionadas

Los comercios de cercanía ofrecen un descuento del 20% de lunes a viernes. El tope de reintegro es de $6.000 semanales por persona y se alcanza realizando consumos por $30.000.

Los comercios de cercanía ofrecen un 20% de descuento de lunes a viernes.

En las marcas seleccionadas, el descuento asciende al 30% todos los días. En este caso, el límite es mensual: cada persona puede obtener hasta $15.000 de reintegro, que se alcanza con compras de $50.000.

Descuentos de Cuenta DNI durante el fin de semana

La aplicación también tiene beneficios específicos para los sábados y domingos. En gastronomía, el descuento es del 25% los sábados y domingos, con un reintegro máximo de $8.000 por semana y por persona. Para alcanzar ese tope es necesario realizar consumos por $32.000.

Los pet shops cuentan con una promoción del 30% los sábados, con un tope de $8.000 semanales por persona. El máximo se alcanza con compras de aproximadamente $26.650.

Chango Más y Día suman una promoción del 20% sin tope de reintegro durante octubre. Foto: Banco Provincia.

Mostaza: descuentos de hasta 30%

La cadena Mostaza tiene una promoción especial los jueves y viernes, con dos alternativas de pago. Si se paga con dinero en cuenta, el descuento es del 25%, con un tope de reintegro de $8.000 por semana.

En cambio, quienes abonen con tarjeta de crédito emitida por Banco Provincia mediante NFC pueden acceder a un descuento del 30%, con un tope de $15.000 semanales.

Las modalidades tienen condiciones específicas y pueden utilizarse según el detalle de la promoción.

Mostaza tiene descuentos de hasta 30% los jueves y viernes, según el medio de pago elegido. Foto: Instagram @mostazaok

Nueva promoción en supermercados: Chango Más y Día

Una de las novedades de octubre aparece en el rubro supermercados. Cuenta DNI ofrece un 20% de descuento sin tope de reintegro en Chango Más y Día.

Para acceder a esta promoción es necesario pagar con tarjeta de crédito emitida por Banco Provincia mediante NFC. El beneficio se suma a la promoción general para supermercados, que contempla hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de la provincia de Buenos Aires, según las condiciones de cada comercio.

Librerías y farmacias: 10% de descuento

También hay promociones para otros gastos habituales. Las librerías de texto ofrecen un 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

En el caso de las farmacias y perfumerías, el beneficio es también del 10%, pero está disponible los miércoles y jueves.

Las farmacias, perfumerías y librerías también cuentan con descuentos durante determinados días de la semana. Foto: NA/Damian Dopacio - Cuenta DNI.

Cuenta DNI: hasta 3 cuotas sin interés

Además de los reintegros, las tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI permiten acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos.

Para utilizar esta opción, las compras deben realizarse mediante QR desde la aplicación. El beneficio también está disponible cuando se utilizan las tarjetas de crédito físicas emitidas por Banco Provincia.

¿Cómo funcionan los topes de reintegro de Cuenta DNI?

Los topes establecidos por Cuenta DNI funcionan como un límite sobre el dinero que se devuelve, no sobre el monto que se puede gastar.

Cuenta DNI renovó sus promociones y ofrece descuentos de hasta 40% durante octubre de 2026. Foto: Cuenta DNI

Por ejemplo, en los comercios de cercanía el descuento es del 20% y el tope de reintegro semanal es de $6.000. Para obtener ese máximo hay que realizar compras por $30.000.

Si el consumo supera ese monto, la compra puede realizarse igualmente, pero el reintegro seguirá siendo de hasta $6.000.

Por eso, antes de pagar es importante revisar qué promoción corresponde al comercio, qué día está vigente, cuál es el tope disponible y qué medio de pago exige. En algunos casos, como Chango Más, Día y determinadas promociones de Mostaza, el porcentaje de descuento depende específicamente de utilizar una tarjeta de crédito mediante NFC.