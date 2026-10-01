Elecciones en Brasil 2026: el dato del voto femenino que puede marcar la primera vuelta

A días de una de las elecciones más polarizadas en la historia de Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, luchan por el llamado 'voto útil' para intentar definir la Presidencia sin necesidad de un balotaje. Foto: REUTERS

Las elecciones en Brasil se encaminan a su primera vuelta del 4 de octubre de 2026, con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro como los principales protagonistas de una campaña marcada por la polarización. En este escenario, el voto femenino adquiere especial relevancia, ya que las mujeres representan más de la mitad del padrón electoral brasileño.

Según los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE), Brasil cuenta con 158.745.463 personas habilitadas para votar en los comicios de 2026, tal como lo describe el periodista de Canal 26, Andrés Klipphan. De ese total, 83.877.126 son mujeres, equivalentes al 52,84% del electorado nacional. Los hombres representan el 47,16% restante.

La composición del padrón convierte a las votantes en un segmento central de la disputa electoral, especialmente en un escenario en el que los principales candidatos buscan consolidar apoyos en la recta final.

El periodista Andrés Klipphan explica la importancia de las mujeres en las elecciones de Brasil. Video: Instagram/canal26ok

El TSE validó las candidaturas de Lula da Silva (PT), quien busca la reelección acompañado por Geraldo Alckmin, y Flávio Bolsonaro (PL), que compite por la Presidencia junto a Alfredo Gaspar.

La primera vuelta se realizará el 4 de octubre y, si ninguna fórmula obtiene más de la mitad de los votos válidos, habrá una segunda vuelta el 25 de octubre.

El peso del padrón femenino en las elecciones de Brasil

El dato que concentra la atención en el tramo final es la composición del electorado. Las mujeres son mayoría entre quienes están habilitados para votar, con más de 83,8 millones de electoras.

Además de su peso numérico, distintos relevamientos muestran diferencias entre hombres y mujeres en la intención de voto. Una encuesta de Datafolha publicada en septiembre señaló una ventaja de Lula entre las mujeres, mientras que Flávio Bolsonaro registraba una diferencia favorable entre los hombres.

Otros relevamientos también registraron una diferencia entre ambos candidatos en el electorado femenino en un eventual balotaje: Lula aparecía con 46% y Flávio Bolsonaro con 37%.

Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva, mano a mano por la presidencia de Brasil. Foto: EFE/Archivo

Entretanto, el voto femenino ocupa un lugar destacado en las estrategias de campaña de los principales candidatos. Entre los temas que aparecen en la disputa están la economía, la seguridad, el costo de vida, las políticas sociales y la violencia contra las mujeres.

La búsqueda del voto femenino también se relaciona con la existencia de un grupo de electoras que todavía no tiene una decisión consolidada. La relevancia de este segmento aumenta en una elección competitiva, aunque las preferencias no son homogéneas y varían según factores como ingresos, región, edad y religión.