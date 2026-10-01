Llega el DOGRUN 2026 a Vicente López: cuándo será el evento para caminar o correr con tu perrito y precio de las últimas inscripciones

DOGRUN 2026 Foto: Prensa DOGRUN 2026

Llega a Vicente López una jornada para toda la familia: la 14° edición de DOGRUN, un encuentro que combina actividad física, recreación y tenencia responsable de animales de compañía. El evento será el próximo domingo 4 de octubre de 8 a 13 y ofrecerá distintas actividades para compartir junto a los perros.

El evento tendrá lugar en el vial costero de Vicente López y ofrecerá distintas alternativas para participar junto a las mascotas, con recorridos de 1K, 3K y 5K, que podrán realizarse caminando o trotando. La propuesta, busca adaptar las actividades al ritmo de el corredor y su compañerito de cuatro patas, para que ambos puedan disfrutar de la experiencia sin que la competencia sea el eje principal.

Además, la jornada contará con la conducción de Daniela Nirenberg y Manuel Wirzt, quienes acompañarán a los participantes durante las distintas actividades.

Se realiza la DOGRUN 2026 en Vicente López Video: Prensa

DOGRUN 2026: qué circuitos se pueden hacer con perros

La nueva edición cuenta con las categorías 1K y 3K, donde podrán inscribirse hasta cuatro personas por perro. Esta modificación apunta a que las familias o los grupos de amigos puedan compartir una caminata o una corrida con una sola mascota. En el circuito de 5K, en cambio, se mantendrá un máximo de dos acompañantes por perro.

Para participar, todos los inscriptos deberán presentar un Certificado Veterinario Oficial obligatorio. Además, en el caso de quienes elijan la distancia de 5K, también será necesario presentar un apto médico al momento de completar la inscripción.

DOGRUN 2026 Foto: Prensa DOGRUN 2026

La organización implementará un protocolo de seguridad para proteger tanto a los participantes como a los animales. El recorrido contará con un equipo veterinario coordinado por la Dra. Silvina Muñiz, además de una carpa VET CHECK destinada a la atención primaria.

Precios del DOGRUN 2026: cuánto cuesta por categoría

Circuito 01K

Individual (1 Participante + perro): $69.342.

Grupal (2 Participantes + perro): $93.653.

Grupal (3 Participantes + perro): $117.962.

Grupal (4 Participantes + perro): $131.853.

Circuito 03K

Individual (1 Participante + perro): $69.342.

Grupal (2 Participantes + perro): $93.653.

Grupal (3 Participantes + perro): $117.962.

Grupal (4 Participantes + perro): $131.853.

Circuito 05K

Individual (1 Participante + perro): $86.706.

Grupal (2 Participantes + perro): $111.016.

Juegos de agilidad, adopción responsable y espacios de bienestar animal

Además de la carrera con los compañeritos perrunos, la DOGRUN propone actividades para continuar disfrutando de la jornada incluso después de completar los circuitos. Allí, habrá juegos, demostraciones y espacios vinculados al cuidado de los animales.

Entre las propuestas estará un juego del olfato y demostraciones de agility y disc dog, además de sorteos y actividades recreativas para los perros. También habrá un espacio de salud veterinaria con propuestas educativas y un sector dedicado al cuidado de la piel y el pelo.

DOGRUN 2026 Foto: Prensa DOGRUN 2026

Para quienes quieran descansar después del recorrido, se instalarán sectores con jugos naturales y áreas de recuperación física, con colchonetas, bandas elásticas y elementos de movilidad.

Uno de los espacios destacados será el Paseo DOGRUN, donde distintas organizaciones brindarán información sobre adopción y tenencia responsable. Entre ellas estarán Adoptá un Galgo en Argentina y El Campito Refugio, que acercarán sus propuestas de rescate, rehabilitación y adopción.

DOGRUN 2026 Foto: Prensa DOGRUN 2026

También habrá alternativas para mejorar los paseos y la identificación de los animales, además de propuestas recreativas, fotografías, juegos y premios para perros y sus tutores.

Con 15 años de trayectoria, DOGRUN vuelve así a reunir actividad física y vida al aire libre con una premisa central: compartir tiempo de calidad con los animales de compañía y fortalecer el vínculo cotidiano entre perros y personas.