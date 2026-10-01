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Estados Unidos prepara un nuevo movimiento militar: trasladaría drones MQ-9 Reaper a América Latina

Washington analiza una maniobra que podría modificar el despliegue de sus capacidades militares en la región. Qué hay detrás del posible traslado y cuáles serían los objetivos de estas aeronaves.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Nuevo movimiento estratégico de las capacidades militares de EEUU hacia América Latina y el Caribe.
Nuevo movimiento estratégico de las capacidades militares de EEUU hacia América Latina y el Caribe. Foto: Captura de video.
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Estados Unidos evalúa un nuevo movimiento estratégico de sus capacidades militares hacia América Latina y el Caribe, con el posible traslado de drones MQ-9 Reaper que actualmente están asignados al área de responsabilidad del Comando de África (AFRICOM).

La maniobra permitiría reforzar las capacidades del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), encargado de las operaciones militares estadounidenses en América Latina y el Caribe. El eventual despliegue se enmarca en una etapa de mayor cooperación militar de Washington con distintos países de la región.

Estados Unidos analiza trasladar drones MQ-9 Reaper a América Latina

De acuerdo con el video compartido por Canal 26, Washington estudia reubicar drones MQ-9 Reaper desde AFRICOM hacia el área de responsabilidad del Comando Sur.

El movimiento permitiría disponer de una plataforma de larga autonomía para realizar operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) en distintos puntos de América Latina y el Caribe.

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Los MQ-9 Reaper son aeronaves no tripuladas desarrolladas para realizar misiones de vigilancia y reconocimiento durante períodos prolongados. Además, cuentan con capacidad para llevar armamento y ejecutar ataques de precisión, lo que amplía las posibilidades operativas de las fuerzas estadounidenses.

Qué capacidad tienen los drones MQ-9 Reaper

Una de las principales características del MQ-9 Reaper es su autonomía, que puede superar las 27 horas de vuelo, dependiendo de la configuración y las condiciones de la misión.

Esta capacidad permite que los drones permanezcan durante largos períodos sobre una determinada zona y recopilen información mediante sus sistemas de sensores.

Entre sus funciones se encuentran:

  • Inteligencia, vigilancia y reconocimiento.
  • Seguimiento de objetivos durante períodos prolongados.
  • Obtención de información mediante sensores y cámaras.
  • Apoyo a operaciones militares y de seguridad.
  • Capacidad para realizar ataques de precisión.

Por estas características, el Reaper es utilizado por Estados Unidos en operaciones que requieren una presencia aérea sostenida sin exponer directamente a pilotos a determinadas zonas de riesgo.

Narcotráfico y terrorismo: cuáles serían los objetivos

El posible traslado de estos drones estaría relacionado con el refuerzo de las operaciones estadounidenses contra el narcotráfico y el terrorismo.

Entre los escenarios mencionados aparece Ecuador, país que en los últimos años incrementó su cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos y enfrenta una fuerte presión de organizaciones vinculadas al crimen organizado.

La utilización de drones permitiría ampliar las tareas de vigilancia sobre determinadas áreas y facilitar la identificación y seguimiento de actividades consideradas de interés para las fuerzas de seguridad.

Nuevo movimiento estratégico de las capacidades militares de EEUU hacia América Latina y el Caribe. Foto: Captura de video.

El eventual traslado de los MQ-9 Reaper se suma a una serie de movimientos que reflejan una mayor presencia y cooperación militar estadounidense en América Latina y el Caribe desde 2025. En ese período, Washington avanzó con distintos despliegues y acuerdos que incluyeron la utilización de drones MQ-9, aviones F-35 y aeronaves C-130 en el Caribe.

A su vez, Estados Unidos profundizó la cooperación en seguridad y defensa con países como Colombia, Honduras, Guatemala y Jamaica.

En este contexto, el eventual traslado de drones desde AFRICOM hacia el Comando Sur representaría una nueva adaptación de los recursos militares estadounidenses a las prioridades de Washington en el hemisferio occidental.

Estados UnidosDronesNP2026
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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