15 años de experiencia y unas 9.750 horas de vuelo: quién es Smit Machchhar, el piloto que logró salvar a los pasajeros del vuelo Flydubai

Smit Machchhar, el piloto del avión de Flydubai apuñalado. Foto: X/@kamalrajsingh_

Smit Machchhar estaba al mando del vuelo FZ1073 de Flydubai cuando ocurrió una situación extrema durante el trayecto entre Dubái y Tel Aviv. El capitán fue atacado y apuñalado por el copiloto, un episodio que obligó a desviar la aeronave y realizar un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita.

El nombre de Machchhar comenzó a hacerse conocido después del incidente, aunque el piloto ya contaba con una extensa trayectoria dentro de la aviación comercial. Según su perfil profesional y una entrevista realizada en 2025, acumulaba cerca de 9.750 horas de vuelo a lo largo de casi 15 años de carrera.

El avión de la aerolínea Flydubai que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita. Foto: Reuters (Ammar Awad)

Quién es Smit Machchhar y cómo llegó a ser piloto

Machchhar nació en Mumbai, India, y la aviación no formaba parte de sus planes iniciales. Después de finalizar sus estudios secundarios comenzó a estudiar ingeniería textil, con la intención de continuar con el negocio familiar.

Más tarde cursó estudios de management en el Welingkar Institute of Management, también ubicado en Mumbai. Sin embargo, cuando tenía alrededor de 19 años, asistió a un seminario relacionado con la aviación y descubrió allí su interés por convertirse en piloto. A partir de entonces decidió cambiar el rumbo de su carrera y comenzó su formación aeronáutica en Nueva Zelanda.

En 2011 ingresó a SpiceJet, una de las principales aerolíneas de India. Allí permaneció durante 11 años y llegó a desempeñarse como Line Training Captain, una función que implicaba entrenar y evaluar a otros pilotos.

Su experiencia al frente de aviones Boeing 737

En junio de 2022, Machchhar se incorporó a Flydubai como capitán de la flota Boeing 737. A lo largo de su trayectoria acumuló experiencia en distintos modelos de la familia Boeing 737, entre ellos el 737-800 y el 737 MAX 8/9. También recibió capacitación vinculada con la gestión de recursos de la tripulación y el manejo de operaciones bajo situaciones de elevada carga de trabajo.

Su experiencia profesional cobró especial relevancia después del episodio ocurrido durante el vuelo FZ1073, cuando tuvo que afrontar una emergencia dentro de la propia cabina.

El piloto de Flydubai que priorizaba la seguridad

En una entrevista realizada en 2025, Machchhar explicó que su forma de entender el trabajo estaba directamente vinculada con la seguridad de los pasajeros. Al referirse a situaciones en las que había tenido que demorar vuelos o modificar una ruta debido a problemas técnicos o emergencias médicas, sostuvo que el objetivo principal era que los pasajeros llegaran a destino de manera segura.

“Los retrasos no son mi problema. Mientras salgas del avión, eso es lo que quiero”, había explicado.

La declaración tomó otra dimensión luego del incidente registrado durante el vuelo entre Dubái y Tel Aviv.

Qué hizo el capitán durante el ataque en pleno vuelo

De acuerdo con la reconstrucción difundida por autoridades israelíes y medios internacionales, Machchhar resultó herido durante el ataque, pero logró accionar el mecanismo que permitió abrir la puerta de la cabina.

Esto posibilitó que pasajeros y tripulantes ingresaran al sector y ayudaran a reducir al copiloto. Además, dos pilotos de Flydubai que viajaban como pasajeros colaboraron posteriormente para controlar la aeronave y completar el aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

Un avión de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un altercado entre los pilotos

Machchhar fue trasladado a un hospital de Tabuk, donde quedó internado para recuperarse de las heridas sufridas durante el episodio. Su actuación fue destacada públicamente por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y por el primer ministro de India, Narendra Modi.

Las circunstancias exactas y el motivo del ataque todavía son materia de investigación. Flydubai, por su parte, pidió evitar “especulaciones prematuras” mientras las autoridades de Arabia Saudita, Israel y Emiratos Árabes Unidos buscan reconstruir lo sucedido dentro de la cabina.