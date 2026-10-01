Oficial y confirmado: el vicepresidente de Estados Unidos visitará Argentina y se supo cuándo será el encuentro con Milei

El vicepresidente de Estados Unidos confirmó su visita a la Argentina. Foto: Oficina del Presidente

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, llegará a la Argentina en noviembre para reunirse con el presidente Javier Milei, en una visita que todavía no tiene fecha, lugar ni agenda definidos y que marcará el regreso al país de un funcionario estadounidense de ese rango después de casi una década. El encuentro fue confirmado a Infobae por fuentes oficiales en Washington.

La visita se producirá en un momento de estrecho vínculo político y económico entre Buenos Aires y Estados Unidos, luego de una serie de acuerdos y gestos entre Milei y el gobierno de Donald Trump. El último vicepresidente estadounidense que visitó la Argentina fue Mike Pence, quien estuvo en el país en agosto de 2017 y se reunió con el entonces presidente Mauricio Macri.

Vance y Milei ya tuvieron varios encuentros. El primero ocurrió en noviembre de 2024, cuando el mandatario argentino viajó a Mar-a-Lago, Florida, para participar de una actividad junto a Trump y se cruzó con Vance, por entonces vicepresidente electo. Posteriormente, ambos volvieron a encontrarse durante la visita de Milei a Washington en octubre de 2025, cuando el Presidente mantuvo una reunión con Trump en la Casa Blanca.

JD Vance, vicepresidente de EEUU Foto: REUTERS

Visita de JD Vance a Argentina: el trasfondo de la relación entre Milei y Trump

La llegada de Vance se inscribe en una relación bilateral que durante la gestión de Milei tuvo varios capítulos. En septiembre de 2025, el Tesoro estadounidense anunció negociaciones para una línea de swap por US$20.000 millones, destinada a contribuir a la estabilidad financiera argentina en un contexto de presión sobre el peso.

Un mes después de las elecciones legislativas, Argentina y Estados Unidos anunciaron un marco de acuerdo comercial y de inversiones, que luego se transformó en un acuerdo firmado en febrero de 2026. El entendimiento abarcó cuestiones como aranceles, acceso a mercados y propiedad intelectual.

Más recientemente, ambos países acordaron un programa de inversiones de hasta US$7.000 millones para 2027, destinado principalmente a infraestructura energética, transporte, minerales y telecomunicaciones.

U.S. President Donald Trump shakes hands with Argentina's President Javier Milei as they take part in a charter announcement for Trump's Board of Peace initiative aimed at resolving global conflicts, alongside the 56th annual World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, January 22, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst Foto: REUTERS

El vínculo volvió a quedar expuesto en septiembre, cuando Milei y Trump compartieron una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas en Nueva York. Allí, el presidente estadounidense destacó públicamente los resultados electorales de sus aliados en la región y mencionó a la Argentina.

La visita de Vance sumará así un nuevo capítulo a una relación que Milei convirtió en uno de los ejes de su política exterior y que ahora tendrá al vicepresidente estadounidense nuevamente en territorio argentino.