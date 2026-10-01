Pablo Quirno en el Coloquio de IDEA: “Reclamaron previsibilidad para invertir a largo plazo y el Gobierno asumió esa responsabilidad”

Pablo Quirno en el Coloquio de IDEA. Foto: NA

En el Coloquio de IDEA, el canciller Pablo Quirno afirmó que el Gobierno ya generó las condiciones para el desarrollo y le pidió a los empresarios que hagan de la Argentina su proyecto “más ambicioso”, además de vaticinar que su cartera busca cerrar acuerdos comerciales con el 50 por ciento del PBI mundial.

“El Gobierno ordenó las cuentas públicas y redujo las trabas para producir y competir. Ahora tienen las condiciones. Los próximos 20 años empiezan con los compromisos que ustedes asuman y las inversiones que pongan en marcha. Para transformar nuestra historia, es necesario que ustedes hagan de la Argentina el proyecto más ambicioso de sus compañías”, expresó el funcionario nacional.

En otro tramo de su breve discurso, el diplomático repasó los vínculos que profundizó el Estado argentino con otros países y bloques comerciales y afirmó que la meta de la Cancillería “es llevar la cobertura de acuerdos al 50 por ciento del PIB mundial en el mediano plazo y al 80 en los próximos 4 años”.

Según consideró, las economías centrales del mundo buscan asegurar alimentos, energía y materiales críticos, elementos que el país posee.

El funcionario nacional sostuvo que la Argentina tenía acuerdos por el 10 por ciento del PBI mundial en el inicio de la gestión de Javier Milei, pero que ahora que está en el orden del 30, y el objetivo es llegar al 50 por ciento en el mediano plazo y a un 80 en el largo plazo.

“Vamos a avanzar a la velocidad que requiere nuestra urgencia”, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores en un mensaje grabado de 7 minutos.

Pablo Quirno en el Coloquio de IDEA. Foto: @idea_arg

En su mensaje a los empresarios, Quirno expresó: “Durante años ustedes reclamaron previsibilidad para invertir a largo plazo. El Gobierno asumió esa responsabilidad”.

En tanto, resaltó que en los primeros ocho meses de 2026 las exportaciones alcanzaron un récord de US$67.248 millones, un 21,4% más que en el mismo período del año anterior.

Además, detalló que las energéticas sumaron US$10.667 millones entre enero y agosto, lo que representa un 49% más que el año pasado.

Pablo Quirno en el Coloquio de IDEA. Foto: @idea_arg

Quirno envió su mensaje a los participantes del Coloquio desde París, Francia, donde acompaña a la comitiva del Presidente en la Argentina week.