Máxima tensión entre la OTAN y Rusia: la frase del canciller de Polonia que revivió un eterno debate

Las banderas de los miembros de la Alianza ondean en la sede de la OTAN en Bruselas, Bélgica. 2 de abril de 2025. Foto: REUTERS/Yves Herman

La OTAN podría derrotar a Rusia “bastante rápido”. La frase fue pronunciada por el canciller de Polonia, Radosław Sikorski, durante una conferencia en Kiev y volvió a elevar la tensión entre Moscú y la Alianza Atlántica.

Polonia planteó un escenario hipotético: una agresión rusa contra territorio de la OTAN. Según afirmó, Europa cuenta con una superioridad aérea considerable y podría imponerse incluso sin la participación directa de Estados Unidos. Pero ¿qué tan cierto es esto?

Un estudio del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos contabilizaba en 2024 alrededor de 2.064 cazas y aviones de ataque para los miembros europeos de la OTAN. Se trata de una de las mayores concentraciones de poder aéreo del mundo. Sin embargo, los especialistas advierten que una guerra no se gana solamente con cantidad de aviones. La logística, la inteligencia, la coordinación y la defensa antiaérea son factores igual o más importantes.

Uno de los países que más se está rearmando es Polonia. Varsovia incorporó cazas F-35 de quinta generación, aviones FA-50 surcoreanos y misiles de largo alcance JASSM-ER, capaces de alcanzar objetivos ubicados a unos mil kilómetros de distancia.

Cazas de la OTAN derribaron drones rusos en Lituania. Foto: Diario de Noticias.

El F-35 es considerado uno de los aviones de combate más avanzados del mundo. Su principal ventaja es combinar tecnología furtiva, sensores avanzados y capacidad para compartir información en tiempo real con otras unidades militares.

Además, Polonia incorporó sistemas JDAM, que convierten bombas convencionales en municiones guiadas de precisión, y los misiles JASSM, diseñados para atacar objetivos estratégicos a gran distancia.

Sin embargo, la discusión no pasa por Polonia sola, sino por el poder combinado de Europa. Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Finlandia y Suecia cuentan con modernas flotas de combate que incluyen F-35, Eurofighter, Rafale y Gripen.

Aun así, advierte que Europa sigue dependiendo de Estados Unidos en áreas críticas como inteligencia, vigilancia, guerra electrónica, transporte estratégico y parte de las capacidades de ataque profundo y defensa antimisiles.

Trump junto a Erdogan en la cumbre de la OTAN de Turquía. Foto: via REUTERS

Otro punto mencionado por Polonia fue la posibilidad de golpear infraestructura energética rusa. El canciller sostuvo que si Ucrania logró afectar refinerías rusas mediante ataques de largo alcance, una fuerza aérea europea equipada con armamento moderno podría aumentar significativamente esa presión.

La respuesta de Moscú fue inmediata. Nikolái Patrushev, asesor de Vladimir Putin, aseguró que si Polonia entrara en guerra con Rusia, Moscú emplearía todo su arsenal disponible y afirmó que el Estado polaco podría dejar de existir en cuestión de días.

Vladimir Putin, presidente de Rusia. Foto: REUTERS

Pero más allá de las declaraciones, existe un factor que condiciona cualquier análisis: las armas nucleares. Rusia posee uno de los mayores arsenales nucleares del mundo, mientras que la OTAN mantiene su capacidad de disuasión apoyada principalmente en Estados Unidos, además de Reino Unido y Francia.

Por eso, una eventual confrontación entre Rusia y la OTAN no puede medirse únicamente por la cantidad de aviones, misiles o tanques. La capacidad tecnológica, la coordinación militar y, sobre todo, el riesgo de una escalada nuclear siguen siendo los factores que definen el equilibrio entre ambas potencias.