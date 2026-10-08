La frase de Donald Trump para redoblar su exigencia de ganar el Nobel de la Paz: “Resolví ocho guerras”

Donald Trump dice que se merece el Premio Nobel de la Paz. Foto: Reuters (Nathan Howard)

A horas de que se anuncie el ganador del Premio Nobel de la Paz 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a defender su candidatura y aseguró que resolvió ocho guerras desde su regreso a la Casa Blanca. El mandatario advirtió que otorgarle el galardón a otra persona sería un “gran descrédito” para el Comité Nobel Noruego.

El ganador del Nobel de la Paz 2026 será anunciado este viernes 9 de octubre a las 11 de Oslo -6 de la mañana de Argentina-. El Comité Nobel informó oficialmente que recibió 287 candidaturas, de las cuales 208 corresponden a personas y 79 a organizaciones. Los nombres de los candidatos permanecen bajo reserva durante 50 años.

Trump aseguró que merece el Premio Nobel de la Paz

En declaraciones a periodistas, Trump volvió a poner sobre la mesa sus supuestos logros diplomáticos y sostuvo que su actuación internacional justifica que reciba el máximo reconocimiento otorgado por el Comité Nobel.

Donald Trump insiste en que él debe ganar el Premio Nobel de la Paz. Foto: REUTERS

“Resolví ocho guerras. Otra está por venir. Recuperé a todos los rehenes”, afirmó el presidente estadounidense, quien también sostuvo que realizó acciones que “nadie más ha hecho jamás”. Según su propio relato, sus intervenciones permitieron evitar la muerte de “millones y millones” de personas.

Trump ya había utilizado en otras oportunidades este argumento para reclamar el Nobel. Sin embargo, algunas de las situaciones que incluye dentro de los conflictos que asegura haber solucionado continúan abiertas o registraron nuevos episodios de violencia. Entre ellas se encuentran las guerras y tensiones vinculadas con Irán y Ucrania.

El mandatario también aseguró que su política hacia Irán evitó una eventual proliferación nuclear. “Detuve quizá la aniquilación total del mundo porque Irán nunca tendrá un arma nuclear”, afirmó.

El respaldo de María Corina Machado que Trump volvió a mencionar

Trump también recordó el vínculo con María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz 2025. Relató que la dirigente opositora venezolana le entregó la medalla correspondiente al premio y sostuvo que, según sus palabras, él era quien debía haber recibido el reconocimiento.

María Corina Machado, líder opositora de Venezuela, junto a Donald Trump. Foto: EYEPRESS via Reuters Connect

Machado fue distinguida en 2025 por su trabajo en favor de los derechos democráticos y de una transición pacífica en Venezuela. Sin embargo, el Instituto Nobel Noruego aclaró posteriormente que un Premio Nobel no puede transferirse, compartirse ni revocarse. La distinción continúa perteneciendo formalmente a Machado, independientemente de que la medalla haya sido entregada a otra persona.

Trump cuestionó al Comité Nobel antes de conocer al ganador

El presidente estadounidense reconoció que no sabe cuál será la decisión del comité, pero cuestionó por anticipado la posibilidad de que no sea elegido. “No sé cuáles serán sus decisiones. Tienen reputación de quizá no dárselo a personas como yo”, afirmó.

Luego fue más allá y sostuvo que no recibir el premio después de los logros que atribuye a su administración representaría un golpe para la institución. “Lo reciba o no, he hecho mucho más, y creo que sería un gran descrédito para ellos”, señaló Trump.

El mandatario también volvió a cuestionar el Nobel de la Paz que recibió Barack Obama en 2009, al sostener que el expresidente estadounidense “no hizo nada” para justificar aquella distinción. Obama fue reconocido por sus esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos.