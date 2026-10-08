El abogado de Christa Pike habló sobre la salud de la mujer que sobrevivió a su ejecución: “Le espera un largo camino hacia la recuperación”

Christa Pike se despertó, camina por el hospital y hasta habló con sus abogados Foto: via REUTERS

Christa Pike ha sido noticia internacional en las últimas dos semanas. La mujer de 50 años fue condenada a muerte en marzo de 1996 por asesinar a su compañera de escuela, Colleen Slemmer (19), junto a su novio, Tadaryl Shipp, por entonces de 17 años, en Estados Unidos. Su ejecución se iba a llevar a cabo este miércoles 30 de septiembre vía inyección letal. No obstante, un fallo de última hora ordenó que la pena de muerte se frenara.

El Tribunal Federal interviniente indicaba que debían revisarse cada una de las denuncias por abuso sexual y violencia que había hecho la mujer durante su detención de más de 30 años en el estado de Tennessee, Estados Unidos.

Sin embargo, a las pocas horas, la ejecución se autorizó y efectivamente se llevó a cabo. Solo que el procedimiento salió mal y la mujer sobrevivió a las dos inyecciones letales a las que fue sometida.

Los ejecutores rápidamente llamaron a una ambulancia de emergencia y, desde entonces, Pike permanece internada en el hospital local. Si bien, su estado era crítico, ahora, las autoridades del centro de salud manifestaron que la mujer evoluciona favorablemente.

Christa Pike sobrevivió a la inyección letal y ahora evoluciona favorablemente

El último reporte médico precisó que Christa Pike permanece en estado de confusión por las sustancias (dosis de pentobarbital) que ingresaron a su cuerpo. No obstante, ya se encuentra consciente, logró levantarse y se encuentra caminando. De hecho, también comenzó a hablar con los presentes en la sala de enfermería, aunque lo hace de manera limitada.

Al mismo tiempo, Randy Spivey, uno de sus abogados, agregó que la mujer está “enojada y con gran incertidumbre” por todo lo ocurrido. Debido a la fragilidad de salud aún los médicos no autorizaron su alta. “A Christa le espera un largo camino hacia la recuperación”, explicó el letrado.

Por el momento, el destino de Christa Pike es incierto. Sí está claro que permanecerá esposada en el hospital de Tennessee hasta que se recupere y muy probablemente luego regrese a prisión. También se confirmó que no hay una nueva orden de ejecución para la mujer.

Todavía no fue autorizada una nueva ejecución para la condenada a muerte, Christa Pike. Foto: Reuters

Cómo sigue la investigación por la ejecución fallida de Christa Pike

La ejecución fallida de Christa Pike quedó en el ojo de la tormenta y provocó un escándalo judicial en Estados Unidos. De hecho, la semana pasada renunció el responsable máximo del Servicio Penitenciario de Tennessee. También se informó que se llevará a cabo una investigación para determinar qué pudo haber ocurrido durante el procedimiento para que fallara.

Los investigadores ya han pedido la preservación de la escena del hecho y de los elementos que se utilizaron para la ejecución. Así se decidió en la última audiencia judicial realizada esta mañana.

Christa Pike se encuentra detenida en Tennessee, Nashville desde enero de 1995. Ella misma confesó que mató a golpes a su compañera Colleen Slemmer por un “ataque de celos frenético”. Antes de su ejecución la mujer le pidió perdón a sus familiares y se mostró arrepentida por el crimen cometido hace casi 32 años.