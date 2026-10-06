Una familia restauró 31 hectáreas donde ya no se escuchaba una sola codorniz: casi 10 años después volvió el esperado silbido

Entre el canto de otras aves, apareció el característico silbido de la codorniz norteña. No se escuchó una sola vez, sino varias, según el relato publicado por el USDA en enero de 2026. Foto: Google Gemini.

Danny Tomlin y su hijo Curtis comenzaron hace casi una década a restaurar 31 hectáreas de bosque en Virginia, Estados Unidos, donde no se escuchaba una sola codorniz norteña. Tras recuperar vegetación nativa y utilizar quemas autorizadas, el silbido característico de la especie volvió a escucharse varias veces en la propiedad, según documentó el Servicio de Conservación de Recursos Naturales de Estados Unidos (NRCS).

Cómo transformaron un bosque cerrado en hábitat para las codornices

La familia Tomlin emprendió la recuperación de 77 acres, unas 31,2 hectáreas, de una propiedad cercana a la región de Tidewater. El terreno tenía además un vínculo familiar: el abuelo de Curtis había nacido y crecido allí y todavía permanecen restos de la casa donde pasó su infancia.

Danny Tomlin y su hijo Curtis comenzaron hace casi una década a restaurar 31 hectáreas de bosque en Virginia, Estados Unidos. Foto: Google Gemini.

Cuando adquirieron la propiedad, ese sector estaba cubierto por un bosque denso y sombreado. El NRCS señala que no se escuchaba ni una sola llamada de northern bobwhite, nombre en inglés de la codorniz norteña (Colinus virginianus).

Con asistencia técnica y financiera del programa Environmental Quality Incentives Program (EQIP), redujeron la densidad de árboles para permitir la entrada de luz, favorecieron pastos y plantas nativas, construyeron cortafuegos y realizaron quemas programadas.

El Servicio Forestal de Estados Unidos explica que esta codorniz necesita ambientes con un dosel relativamente abierto y abundante vegetación herbácea, condiciones que históricamente fueron mantenidas por incendios frecuentes.

El silbido volvió y no fue el único animal que regresó

El resultado quedó registrado durante una recorrida por la propiedad. Entre el canto de otras aves, apareció el característico silbido de la codorniz norteña. No se escuchó una sola vez, sino varias, según el relato publicado por el USDA en enero de 2026.

La recuperación también alcanzó a otras especies. El organismo informa que regresaron aves cantoras, osos negros, ciervos, pavos silvestres y becadas americanas.

Además, los Tomlin participan voluntariamente en evaluaciones del programa Working Lands for Wildlife. En la sabana restaurada fueron instaladas unidades de grabación acústica que detectan los silbidos de las codornices y los llamados de otras aves de pastizal.

Por qué recuperar estas 31 hectáreas tiene un valor especial

raleo forestal y las quemas controladas pueden recuperar las condiciones que necesita. El caso forma parte de una estrategia más amplia del NRCS en Virginia . El organismo advierte que los pinares cerrados y sin fuego periódico ofrecen un hábitat pobre para la codorniz norteña, mientras que elpueden recuperar las condiciones que necesita.

Para los Tomlin, el proyecto tiene además una dimensión familiar. Danny quiere conservar el lugar para sus hijos y nietos, mientras Curtis espera que las próximas generaciones puedan seguir encontrando allí codornices, becadas y pavos.

Casi una década después de iniciar el trabajo, el indicador más sencillo de la transformación volvió a escucharse entre los árboles: el silbido de una especie que, cuando compraron la propiedad, había dejado de sonar allí.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal26.com con la asistencia de la IA.