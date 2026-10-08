Estados Unidos creó una unidad anti-narcotráfico en Argentina y aprobó un fondo de más de 13 millones de dólares

El encuentro tuvo el objetivo de fortalecer la cooperación en la lucha contra el "terrorismo y el crimen organizado". Foto: Prensa Gobierno

El Gobierno nacional anunció esta semana la creación de la unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), una iniciativa del Gobierno de Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en Argentina, que destinará 7,5 millones de dólares a proyectos de cooperación en el país.

Ya que la inversión total es de 13,35 millones, los otros 5,85 millones de dólares financiarán iniciativas para el conjunto de la región.

“La decisión implica multiplicar por diez los recursos de cooperación existentes y permitirá profundizar el desarrollo de proyectos conjuntos y la adquisición de equipamiento para fortalecer las capacidades operativas en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales”, comunicó el Gobierno argentino.

La instalación de la unidad regional de INL en nuestro país constituye un nuevo paso en el trabajo estratégico entre la Argentina y los Estados Unidos por la seguridad de la región, frente a organizaciones criminales que operan cada vez con mayor capacidad y alcance transnacional.

Argentina y Estados Unidos vienen profundizando su cooperación en materia de seguridad a través del intercambio de información, la inteligencia criminal, la capacitación, la asistencia técnica y el trabajo operativo conjunto.

En ese marco, la cooperación entre ambos países en inteligencia criminal e interdicción permitió fortalecer las operaciones contra organizaciones vinculadas al narcotráfico y avanzar en la desarticulación de rutas utilizadas para el tráfico de drogas.