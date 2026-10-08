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Maru Botana, cocinera de 57 años, sobre el secreto para preparar la tortilla de papas: “Para mí tiene que tener, por lo menos, unos ocho huevos”

La reconocida chef y jurado de MasterChef reveló cuál es su principal consejo para lograr una tortilla de papas perfecta. Además, compartió las proporciones y el paso a paso para que quede dorada por fuera y jugosa por dentro.

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Maru Botana explicó cómo tiene que hacerse una buena tortilla de papas.
Maru Botana explicó cómo tiene que hacerse una buena tortilla de papas. Foto: Magnific / @marubotanaok
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Maru Botana reveló cómo preparar la tortilla de papas perfecta y sorprendió al recomendar una cantidad abundante de huevos. La cocinera compartió su secreto durante un desafío de MasterChef Celebrity: “Para mí tiene que tener, por lo menos, unos ocho huevos”.

El consejo apareció luego de que Morena Beltrán le preguntara cuál era la clave para lograr este clásico, cuya preparación siempre genera debate por el uso de cebolla y el punto de cocción.

“Para mí tiene que tener, por lo menos, unos ocho huevos”, respondió la cocinera. La cantidad sorprendió a Marta Fort, quien consideró que cinco serían suficientes debido al tamaño de la sartén. Tras observar el recipiente, Botana aceptó ajustar la proporción: “Sí, cinco o seis”.

La chef también recomendó cocinar bien la cebolla antes de incorporar las papas, un paso fundamental para que quede tierna, ligeramente dorada y aporte humedad a la preparación.

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Maru Botana explicó cómo tiene que hacerse una buena tortilla de papas. Foto: Unsplash.

La receta de tortilla de papas de Maru Botana

En su página web, Maru Botana propone una versión clásica y fácil de preparar. Para cuatro porciones se necesitan:

  • 4 papas medianas, aproximadamente 600 gramos
  • 1 cebolla grande, opcional
  • 6 huevos
  • Sal a gusto
  • Aceite de oliva o girasol para freír

Primero hay que pelar las papas y cortarlas en rodajas finas o cubos pequeños. La cebolla, en caso de utilizarla, debe cortarse en juliana fina.

Luego se fríen las papas y la cebolla en abundante aceite caliente hasta que estén blandas, pero sin dorarse demasiado. Después se retiran, se escurren y se mezclan con los huevos previamente batidos y condimentados con sal.

Uno de los consejos importantes es dejar reposar la mezcla durante unos minutos. A continuación, se vierte en una sartén antiadherente caliente con un poco de aceite y se cocina a fuego medio entre cuatro y cinco minutos.

Cuando los bordes comiencen a despegarse, se debe dar vuelta la tortilla con ayuda de un plato y completar la cocción del otro lado hasta alcanzar el punto deseado. Puede servirse caliente, tibia o fría.

Con pocos ingredientes y respetando los tiempos de cocción, esta receta permite preparar una tortilla de papas casera, sabrosa y jugosa. El punto final dependerá del gusto de cada persona, pero el secreto de Maru Botana está claro: una cantidad generosa de huevos y unos minutos de reposo antes de llevar la mezcla a la sartén.

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