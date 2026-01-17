Donald Trump recibió la medalla del Premio Nobel de parte de María Corina Machado. Foto: via REUTERS

Noruega salió al cruce de la decisión de María Corina Machado de entregarle a Donald Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz, con el que ella fue distinguida el mes pasado en Oslo.

“Aunque Trump haya recibido la medalla, eso no significa que haya ganado el premio de la Paz”, dijo a la televisión pública noruega NRK la exministra de Exteriores y diputada liberal, Ine Eriksen Søreide.

En declaraciones al mismo medio, el líder del Partido Centrista, Trygve Slagsvold Vedum, incidió en la misma idea y señaló que el hecho de Trump haya aceptado la medalla muestra que es “el clásico tonto que tiene que apropiarse de las distinciones y el trabajo de otros”.

María Corina Machado en Estados Unidos. Foto: REUTERS

“Esto es ante todo algo absurdo y sin sentido”, afirmó la líder del rojiverde Partido de Izquierda Socialista, Kirsti Bergstø.

“Ahora la medalla Nobel está colgada en la oficina de Trump y, desgraciadamente, es una consecuencia predecible de la decisión del Comité Nobel”, declaró el portavoz de política exterior de Rojo, Bjørnar Moxnes.

El ex alcalde de Oslo y ex político laborista, Raymond Johanssen, ahora al frente de la ONG Ayuda Popular Noruega, calificó lo ocurrido de “increíblemente embarazoso y dañino para uno de los premios más importantes y reconocidos”.

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre. Foto: via REUTERS

El Instituto Nobel Noruego había subrayado la víspera en redes sociales, antes de la reunión entre Trump y Machado, que el galardón “no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros”, y precisó que “una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz, no”.