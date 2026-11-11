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Keiko Fujimori se irá de Perú en plena visita de León XIV: “Jamás se me ocurriría desairar al Papa”

La presidenta peruana se defendió de las críticas por abandonar el país mientras se produce la visita del Sumo Pontífice. “Como presidenta, tengo obligaciones que cumplir”, aseguró.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Keiko Fujimori y el Papa León XIV.
Keiko Fujimori y el Papa León XIV. Foto: REUTERS
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Keiko Fujimori respondió a las críticas de las redes sociales por su viaje a China para participar en la Semana de Líderes del Foro Económico Asia Pacífico (APEC), mientras el Papa León XIV aún estará en territorio peruano.

Jamás se me ocurriría desairar al Papa León XIV. Soy católica creyente y practicante”, declaró la presidenta peruana al Canal N al ser consultada sobre el pedido de autorización del Congreso para ausentarse del país del 15 al 21 de noviembre próximos, es decir, un día antes del final de la visita del Santo Padre.

La visita papal empieza en Perú este miércoles 11, recorrerá las ciudades de Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco, Pucallpa, y concluirá el próximo lunes 16 con una multitudinaria misa en la Base Aérea de Las Palmas, en Lima.

León XIV en el Monumento de los Españoles.
León XIV en el Monumento de los Españoles. Foto: EFE

La mandataria explicó que tiene programada una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, el día 17 para la cual no ha sido posible cambiar de fecha y destacó que es importante participar en las actividades de APEC, que empezarán el 18 en Shenzhen (China).

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“Estamos con mucha ilusión y (el papa) va a ser recibido por todos los peruanos”, dijo Keiko, pero agregó que “como presidenta, tengo obligaciones de Estado que cumplir”.

La jefa de Estado solicitó el lunes la autorización al Senado para viajar a China a participar en la Semana de Líderes del Foro Económico Asia-Pacífico (APEC) y posteriormente realizar una visita oficial a Japón, el país del que proceden sus antepasados.

Asunción de Keiko Fujimori en Perú.
Asunción de Keiko Fujimori en Perú. Foto: EFE

“Las reuniones permitirán abordar asuntos concretos de interés común en materia de comercio e inversión, infraestructura, conectividad, y cooperación internacional (especialmente en materia de tecnología y transición energética), así como explorar nuevas oportunidades de cooperación en otras áreas”, sostuvo la Presidencia en el documento presentado al Senado.

En Shenzhen, la jefa de Estado de Perú también tiene previsto participar en una reunión de trabajo con empresarios estadounidenses organizada en la Coalición de Negocios Estados Unidos-APEC en la que también asistirán varios ministros peruanos.

La llegada de Fujimori a Japón se producirá a petición de la mandataria, que expresó al gobierno nipón su interés en realizar una visita de Estado, lo que fue aceptado por Tokio, que ha organizado una cumbre de la presidenta con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

Keiko Fujimori. Foto: REUTERS

La reunión permitirá revisar el estado de las relaciones bilaterales, reafirmar su asociación estratégica y considerar los principales asuntos de la Hoja de Ruta 2024-2033, además de suscribir una serie de convenios diplomáticos.

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