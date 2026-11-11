Multas por vidrios polarizados: hasta 300 unidades fijas y 4 puntos menos en la licencia, incluso con la VTV aprobada

Cuánto es la multa por tener vidrios polarizados y qué dice el Decreto 779/95. Foto: Google Gemini AI.

Los conductores que circulen en la Argentina con vidrios polarizados que incumplan las condiciones de seguridad exigidas pueden recibir multas de entre 100 y 300 unidades fijas (UF) y una quita de cuatro puntos de la Licencia Nacional de Conducir, según el régimen sancionatorio aplicable. Así lo establece el artículo 18 del Anexo 2 del Decreto 779/95, que reglamenta la Ley Nacional de Tránsito 24.449. La disposición fue actualizada en 2022 y continúa vigente en noviembre de 2026, aunque su aplicación depende de cada jurisdicción.

Cuánto es la multa por tener vidrios polarizados y qué dice el Decreto 779/95

La normativa nacional establece porcentajes mínimos de transmitancia luminosa, es decir, la cantidad de luz que debe atravesar los cristales de un vehículo para cumplir las condiciones de seguridad.

El artículo 18 del Anexo 2 del Decreto 779/95 contempla los siguientes valores y sanciones:

Parabrisas: transmitancia luminosa del 75%.

Resto de los vidrios: transmitancia luminosa del 70%.

Multa: entre 100 y 300 unidades fijas.

Descuento de puntos: cuatro puntos de la Licencia Nacional de Conducir, conforme al sistema aplicable.

Las multas se expresan en unidades fijas para establecer un valor de referencia. Según el artículo 84 de la Ley 24.449, cada UF equivale al menor precio de venta al público de un litro de nafta especial.

Es necesario consultar las exigencias de la jurisdicción correspondiente, porque los procedimientos de inspección y sanción pueden presentar diferencias. Foto: Google Gemini.

Sin embargo, 300 unidades fijas no representan necesariamente el mismo importe en pesos en todo el país, debido a las diferencias entre los regímenes jurisdiccionales.

Qué pasa si el auto tiene vidrios polarizados y aprobó la VTV

recibir una multa durante un control de tránsito. En la provincia de Buenos Aires, un vehículo puede aprobar la Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) aunque tenga vidrios polarizados y, posteriormente,

La Dirección Provincial de VTV explica en su sitio oficial que los polarizados están prohibidos por normativa , pero no constituyen un motivo de rechazo durante la inspección, con excepción del parabrisas.

En los casos correspondientes, esta condición se notifica mediante una observación. Además, el organismo aclara que los vidrios espejados sí constituyen un motivo de rechazo .

La autoridad provincial advierte que aprobar la verificación técnica no exime al conductor de ser multado en la vía pública .

Por lo tanto, contar con la oblea de VTV vigente no garantiza que todos los elementos del vehículo cumplan las exigencias establecidas para circular.

Cómo saber si los vidrios polarizados cumplen con los límites permitidos

La transmitancia luminosa indica qué porcentaje de luz atraviesa un cristal. Cuanto menor es ese valor, menor es la cantidad de luz que pasa al interior del vehículo.

Por ejemplo, un parabrisas que permite el paso del 60% de la luz se encuentra por debajo del 75% mencionado en el régimen nacional de sanciones.

Multas de tránsito en CABA Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Antes de instalar una lámina polarizada, es conveniente solicitar sus especificaciones técnicas y comprobar la transmitancia final del conjunto formado por el vidrio y la película. El porcentaje informado para una lámina no siempre coincide con la transmitancia resultante una vez colocada.

También es necesario consultar las exigencias de la jurisdicción correspondiente, porque los procedimientos de inspección y sanción pueden presentar diferencias.

El régimen sancionatorio nacional mantiene los porcentajes establecidos en el Decreto 779/95. Ante una eventual infracción, el importe, el procedimiento de descargo y la aplicación del descuento de puntos deben verificarse ante la autoridad de tránsito competente.