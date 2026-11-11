comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Multas por vidrios polarizados: hasta 300 unidades fijas y 4 puntos menos en la licencia, incluso con la VTV aprobada

La Ley de Tránsito establece límites para la transparencia de los cristales. Qué sanciones contempla y por qué aprobar la verificación no evita una infracción.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cuánto es la multa por tener vidrios polarizados y qué dice el Decreto 779/95.
Cuánto es la multa por tener vidrios polarizados y qué dice el Decreto 779/95. Foto: Google Gemini AI.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los conductores que circulen en la Argentina con vidrios polarizados que incumplan las condiciones de seguridad exigidas pueden recibir multas de entre 100 y 300 unidades fijas (UF) y una quita de cuatro puntos de la Licencia Nacional de Conducir, según el régimen sancionatorio aplicable. Así lo establece el artículo 18 del Anexo 2 del Decreto 779/95, que reglamenta la Ley Nacional de Tránsito 24.449. La disposición fue actualizada en 2022 y continúa vigente en noviembre de 2026, aunque su aplicación depende de cada jurisdicción.

Cuánto es la multa por tener vidrios polarizados y qué dice el Decreto 779/95

La normativa nacional establece porcentajes mínimos de transmitancia luminosa, es decir, la cantidad de luz que debe atravesar los cristales de un vehículo para cumplir las condiciones de seguridad.

El artículo 18 del Anexo 2 del Decreto 779/95 contempla los siguientes valores y sanciones:

  • Parabrisas: transmitancia luminosa del 75%.
  • Resto de los vidrios: transmitancia luminosa del 70%.
  • Multa: entre 100 y 300 unidades fijas.
  • Descuento de puntos: cuatro puntos de la Licencia Nacional de Conducir, conforme al sistema aplicable.

Las multas se expresan en unidades fijas para establecer un valor de referencia. Según el artículo 84 de la Ley 24.449, cada UF equivale al menor precio de venta al público de un litro de nafta especial.

Contenido Recomendado

En 1983 compraron 24 Plymouth para filmar “Christine”:43 años después, uno conserva piezas originales y se salvó de ser aplastado

La película de terror dirigida por John Carpenter convirtió a un vehículo de 1958 en un ícono del cine. Tras sobrevivir a las exigentes escenas de riesgo, el ejemplar restaurado forma parte de la colección del Petersen Automotive Museum de Los Ángeles.

En 1978 construyeron 6 Dodge Charger para Los Dukes de Hazzard:48 años después, uno conserva una pieza del primer General Lee

Durante el rodaje de la icónica serie se utilizaron más de 300 vehículos, pero apenas 19 habrían sobrevivido. Uno de ellos conserva su pintura original, una bocina musical funcional y apenas 2.900 kilómetros recorridos.
Auto estacionado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Es necesario consultar las exigencias de la jurisdicción correspondiente, porque los procedimientos de inspección y sanción pueden presentar diferencias. Foto: Google Gemini.

Sin embargo, 300 unidades fijas no representan necesariamente el mismo importe en pesos en todo el país, debido a las diferencias entre los regímenes jurisdiccionales.

Qué pasa si el auto tiene vidrios polarizados y aprobó la VTV

  • En la provincia de Buenos Aires, un vehículo puede aprobar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) aunque tenga vidrios polarizados y, posteriormente, recibir una multa durante un control de tránsito.
  • La Dirección Provincial de VTV explica en su sitio oficial que los polarizados están prohibidos por normativa, pero no constituyen un motivo de rechazo durante la inspección, con excepción del parabrisas.
  • En los casos correspondientes, esta condición se notifica mediante una observación. Además, el organismo aclara que los vidrios espejados sí constituyen un motivo de rechazo.
  • La autoridad provincial advierte que aprobar la verificación técnica no exime al conductor de ser multado en la vía pública.
  • Por lo tanto, contar con la oblea de VTV vigente no garantiza que todos los elementos del vehículo cumplan las exigencias establecidas para circular.

Cómo saber si los vidrios polarizados cumplen con los límites permitidos

La transmitancia luminosa indica qué porcentaje de luz atraviesa un cristal. Cuanto menor es ese valor, menor es la cantidad de luz que pasa al interior del vehículo.

Por ejemplo, un parabrisas que permite el paso del 60% de la luz se encuentra por debajo del 75% mencionado en el régimen nacional de sanciones.

Multas de tránsito en CABA Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Antes de instalar una lámina polarizada, es conveniente solicitar sus especificaciones técnicas y comprobar la transmitancia final del conjunto formado por el vidrio y la película. El porcentaje informado para una lámina no siempre coincide con la transmitancia resultante una vez colocada.

También es necesario consultar las exigencias de la jurisdicción correspondiente, porque los procedimientos de inspección y sanción pueden presentar diferencias.

El régimen sancionatorio nacional mantiene los porcentajes establecidos en el Decreto 779/95. Ante una eventual infracción, el importe, el procedimiento de descargo y la aplicación del descuento de puntos deben verificarse ante la autoridad de tránsito competente.

AutosVTVMultas
Redacción Sociedad
Redacción Sociedad

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en la información útil para el día a día en la Ciudad de Buenos Aires y otras regiones. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei no pudo contener las lágrimas y quebró en llanto al despedir al Papa León XIV en Ezeiza:“Gracias”

javier milei emocionado llorando despidió al papa león xiv

Gustavo Menéndez participó de la misa del Papa León XIV en Luján:“Queda como tarea volvernos a abrazar todos más allá de cualquier diferencia”

De “pobreza y falta de trabajo” a “necesitamos reconciliarnos”:la homilía completa del Papa León XIV en Luján

Patricia Bullrich cruzó a Irán tras declarar terroristas a dos fuerzas argentinas:“Marca de qué lado estamos”

Economía

Información oficial de ANSES:cuándo se cobran las Pensiones No Contributivas en noviembre de 2026 y de cuánto es el aumento y bono

Trámite a tener en cuenta. Foto: ANSES

ANSES:cuánto cobrarán los jubilados con moratoria en diciembre de 2026 con aumento y aguinaldo

ANSES retoma los pagos tras cinco días sin bancos:cuándo cobran jubilados, AUH y pensionados según el DNI

Murió Rafael “Teddy” García Mansilla, un importante empresario de medios y la aviación

Internacionales

Keiko Fujimori se irá de Perú en plena visita de León XIV:“Jamás se me ocurriría desairar al Papa”

Keiko Fujimori y el Papa León XIV.

Fue fundado en 1584, lo saquearon piratas ingleses y terminó devastado en 1720 tras una inundación causada por El Niño:el convento de Perú ligado a los inicios del Papa León XIV

Tenía 4 años y murió tras salvar a su hermana de un incendio:la historia del niño que hoy tiene un parque junto a la estatua del Papa León XIV

Irán designó como organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina