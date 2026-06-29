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Keiko Fujimori es la nueva presidenta de Perú: ganó la segunda vuelta por 49.641 votos de diferencia sobre Roberto Sánchez

La candidata de Fuerza Popular obtuvo el 50,135% de los votos válidos en el balotaje, al recibir 9.223.396 sufragios. Por su parte, el líder de Juntos por el Perú obtuvo un 49,865%, un total de 9.173.755 papeletas.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Keiko Fujimori, presidenta de Perú.
Keiko Fujimori, presidenta de Perú. Foto: REUTERS
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Keiko Fujimori es nueva presidenta de Perú. El escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales terminó este lunes 29 de junio, veintidós días después de los comicios celebrados el 7 de junio, y confirmó el triunfo de la candidata derechista sobre el izquierdista Roberto Sánchez por una estrecha diferencia de 49.641 votos.

Según el escrutinio completado al 100% de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, la candidata de Fuerza Popular obtuvo el 50,135% de los votos válidos al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865% del líder de Juntos por el Perú, que sumó un total de 9.173.755 papeletas.

Se trata de la tercera elección presidencial consecutiva en Perú que se decide por menos de 50.000 votos.

Keiko Fujimori, presidenta de Perú. Foto: REUTERS

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo viernes 3 de julio, en un acto donde Fujimori será declarada presidenta electa del país, mientras que el 15 de julio recibirá las credenciales y el 28 de ese mismo mes será investida presidenta en un acto en el Parlamento con motivo del día nacional de Perú.

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Keiko Fujimori llegó al poder en su cuarto intento

La hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) logró así ser elegida presidenta en su cuarta candidatura, luego de haber perdido en la segunda vuelta de las tres elecciones presidenciales anteriores frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Sin embargo, Sánchez, que participaba en estos comicios en nombre del encarcelado expresidente Castillo, anunció que no reconocerá como presidenta a Fujimori, al denunciar sin pruebas un supuesto fraude en la votación en el exterior que solicitó anular sin éxito, ya que es le daría el triunfo a él, que fue el más votado dentro del territorio nacional.

Fujimori se alzó así con el triunfo de la elección presidencial más compleja de la historia de Perú, que tuvo a un total de 35 candidatos, lo que hizo que se dispersase el voto y ella fuese la más votada de la primera vuelta con apenas el 17,19 % de los votos, seguido del 12,03 % de Sánchez.

Keiko Fujimori, presidenta de Perú. Foto: REUTERS

Vuelve el fujimorismo a Perú

Su triunfo le permitirá gobernar el país durante los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política donde Perú tuvo ocho presidentes en diez años, por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.

Será el regreso del fujimorismo al poder después de veitincinco años desde que padre dimitiese por fax desde Japón, luego de que se destapase un gigantesco escándalo de corrupción en su administración que lo llevó posteriormente a ser condenado a 25 años de cárcel por ello y por delitos de lesa humanidad.

La líder y candidata del partido fujimorista Fuerza Popular hizo una campaña con la principal promesa de “recuperar el orden”, en un momento donde la principal preocupación de los peruanos se ha vuelto el incremento de la inseguridad ciudadana por el auge del crimen organizado.

Fujimori concurrió por cuarta vez a los comicios presidenciales con una reivindicación total del legado de su difunto padre, que sentó los pilares del crecimiento económico y apertura comercial del país, a la vez que derrotó a los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) con una estrategia que le costó la cárcel junto a los escándalos de corrupción ligados a su mano derecha, el asesor Vladimiro Montesinos, que está próximo a salir de prisión.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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