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Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo de noviembre y qué días no se trabaja

El calendario nacional todavía contempla jornadas extra de descanso antes de diciembre. El feriado por el Día de la Soberanía Nacional se trasladará y permitirá disfrutar de tres días consecutivos sin actividad laboral para gran parte de los argentinos.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
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Feriados en Argentina 2026.
Este año, el feriado será trasladado al lunes 23 para que la mayoría de los trabajadores tengan tres días de descanso consecutivos. Foto: Google Gemini.
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Después de los feriados especiales establecidos por la visita del Papa León XIV a la Argentina, noviembre todavía tendrá un fin de semana largo para quienes quieran organizar una escapada en familia o disfrutar de unos días de descanso. Para aquellos que se lo preguntan, la fecha corresponde al Día de la Soberanía Nacional, una conmemoración histórica que cada año se recuerda cada 20 de noviembre.

Este año, el feriado será trasladado al lunes 23 para que la mayoría de los trabajadores tengan tres días de descanso consecutivos y, de esta forma, el fin de semana largo comenzará el sábado 21 y se extenderá hasta el lunes inclusive, según el calendario oficial.

Calendario de feriados noviembre 2026.
Calendario de feriados noviembre 2026. Foto: ChatGPT

Por qué es feriado el lunes 23 de noviembre en Argentina

El feriado corresponde al Día de la Soberanía Nacional, una fecha que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina resistieron el avance de una flota anglo-francesa por el río Paraná.

El enfrentamiento tuvo lugar en las inmediaciones de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. La defensa argentina utilizó cadenas que atravesaban el río para obstaculizar el avance de los barcos extranjeros y dificultar su navegación.

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Aunque las fuerzas nacionales sufrieron importantes pérdidas, el episodio quedó como un símbolo de la defensa de la soberanía y la autonomía territorial del país.

En cuanto al calendario, el traslado del feriado responde al artículo 6 de la Ley 27.399, que establece que las fechas trasladables que coinciden con jueves o viernes pasan al lunes siguiente. Como este año el 20 de noviembre cae viernes, el descanso se trasladará al lunes 23 por esta misma disposición.

Calendario del próximo feriado
Calendario del próximo feriado Foto: Freepik

Qué feriados y días no laborables quedan en 2026

Después del fin de semana largo de noviembre, estas son las últimas fechas de descanso previstas en el calendario argentino:

  • Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
  • Martes 8 de diciembre: feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: feriado nacional por Navidad.

Cabe recordar que el día no laborable del 7 de diciembre quedará a criterio del empleador, ya que será él que quien decide en el sector privado si se trabaja o no.

FeriadoCalendarioNoviembrePapa León XIV
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