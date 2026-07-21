Qué edad tendrán Lionel Messi y los jugadores de la Selección Argentina en el Mundial 2030

La próxima Copa del Mundo marcará el inicio de un recambio generacional en la Selección Argentina, con históricos cerca del retiro y jóvenes llamados a liderar el equipo. Foto: REUTERS

Con el Mundial 2026 ya terminado, la Selección Argentina empieza a mirar hacia el próximo gran desafío: la Copa del Mundo de 2030. Aunque todavía no está definido cómo continuará el ciclo de Lionel Scaloni ni qué figuras seguirán vistiendo la camiseta albiceleste, ya es posible proyectar con qué edad llegarán los futbolistas que integraron el plantel mundialista.

El torneo de 2030 será histórico para el fútbol sudamericano. En el marco del centenario de la primera Copa del Mundo, Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán los partidos inaugurales antes de que la competencia continúe en España, Portugal y Marruecos.

Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Cristian Romero aparecen entre los futbolistas que podrían ser protagonistas de la Albiceleste en 2030. Foto: REUTERS

Lionel Messi y los históricos: quiénes la tienen más difícil

Uno de los nombres que inevitablemente aparece al pensar en 2030 es el de Lionel Messi. El capitán de la Selección Argentina tendrá 43 años, una edad que hace muy difícil imaginar una nueva participación mundialista, aunque su futuro todavía no fue confirmado oficialmente.

Otro referente que no estará es Nicolás Otamendi, quien llegará a los 42 años y ya anunció su retiro de la Selección.

También habrá varios futbolistas que superarán ampliamente los 35 años para entonces, por lo que su continuidad dependerá de cómo evolucionen físicamente en los próximos cuatro años. Entre ellos aparecen Emiliano “Dibu” Martínez (37), Nicolás Tagliafico (37), Rodrigo De Paul (36), Juan Musso (36), Leandro Paredes (35) y Giovani Lo Celso (34).

Lionel Messi tendrá 43 años en el Mundial 2030, mientras que varias figuras de la actual Selección Argentina llegarán en plena madurez futbolística. Foto: REUTERS

Los jugadores que podrían liderar a la Selección en el Mundial 2030

En contraste, buena parte de la base actual llegará al próximo Mundial atravesando una etapa de plena madurez futbolística.

Figuras como Julián Álvarez (30), Enzo Fernández (29), Alexis Mac Allister (31), Cristian Romero (32), Lautaro Martínez (32), Lisandro Martínez (32), Nahuel Molina (32) y Exequiel Palacios (31) aparecen como candidatos naturales para sostener el proyecto deportivo.

A ellos se suma una generación todavía más joven que podría consolidarse como protagonista durante el próximo ciclo mundialista. Es el caso de Giuliano Simeone, que llegará con 27 años, además de Nico Paz y Valentín Barco, quienes tendrán apenas 25 años.

Tras el Mundial 2026, ya es posible proyectar con qué edad llegará cada jugador de la Selección Argentina a la próxima cita mundialista. Foto: REUTERS

Qué edad tendrán los jugadores de la Selección argentina en el Mundial 2030

Lionel Messi: 43 años.

Nicolás Otamendi: 42 años.

Gerónimo Rulli: 38 años.

Emiliano “Dibu” Martínez: 37 años.

Nicolás Tagliafico: 37 años.

Juan Musso: 36 años.

Rodrigo De Paul: 36 años.

Leandro Paredes: 35 años.

Giovani Lo Celso: 34 años.

Gonzalo Montiel: 33 años.

Marcos Senesi: 33 años.

Lautaro Martínez: 32 años.

Lisandro Martínez: 32 años.

Nicolás González: 32 años.

Nahuel Molina: 32 años.

Cristian Romero: 32 años.

Exequiel Palacios: 31 años.

Alexis Mac Allister: 31 años.

Leonardo Balerdi: 31 años.

Facundo Medina: 31 años.

Julián Álvarez: 30 años.

José Manuel López: 29 años.

Enzo Fernández: 29 años.

Thiago Almada: 29 años.

Giuliano Simeone: 27 años.

Nico Paz: 25 años.

Valentín Barco: 25 años.

Mientras algunos referentes difícilmente vuelvan a disputar un Mundial, otros llegarán al torneo de 2030 en el mejor momento de sus carreras. Foto: REUTERS

Más allá de las edades, el Mundial 2030 marcará un cambio generacional dentro de la Selección Argentina. Mientras varias de las figuras que dominaron el ciclo más exitoso de la historia reciente estarán transitando el final de sus carreras o ya se habrán retirado, una nueva camada tendrá la responsabilidad de mantener al equipo entre los protagonistas del fútbol mundial.

Jugadores como Enzo Fernández, Julián Álvarez, Cristian Romero, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez aparecen como la columna vertebral del futuro, acompañados por jóvenes que ya comenzaron a ganar espacio y que llegarán al próximo Mundial en el mejor momento de sus carreras.