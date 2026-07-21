Dibu Martínez puso en duda su continuidad en la Selección Argentina: “Es momento de dar un paso al costado”

El arquero de la Selección Argentina puso en duda su continuidad. Foto: Instagram.

Después de la final del Mundial, los jugadores de la Selección Argentina utilizaron sus redes sociales para dejar mensajes dirigidos a los hinchas. Uno de los últimos en publicar fue el Dibu Martínez, quien remarcó el dolor que siente por no haber podido ganar la Copa del Mundo.

En medio de la tristeza por la derrota ante España, los futbolistas argentinos dejaron frases cargadas de emoción, agradecimiento y también bronca. Messi habló de una “herida” que costará cerrar, De Paul apuntó contra quienes “esperaban esta caída” y Lautaro dejó entrever su malestar por no haber ingresado.

Qué dijo Emiliano “Dibu” Martínez

“Soñé que la ganábamos devuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más”, comenzó diciendo el arquero de la Selección.

Luego, habló del dolor que siente por no haber podido traer la copa al país y puso en duda su continuidad en el equipo albiceleste: “La verdad, el dolor es dificil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, expresó.

“Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros 🥲🩵”, finalizó el Dibu Martínez.

El conmovedor posteo del Dibu en sus redes sociales. Foto: Instagram.

Qué dijo Lionel Messi sobre la final del Mundial 2026

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, comienza el posteo en su cuenta de Instagram.

Y añade: “Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”. Sobre el final, dedicó unas palabras al plantel español: “También quiero felicitar a España por el campeonato”.

El mensaje de Lionel Messi tras la final del Mundial 2026. Foto: Captura Instagram

Qué dijo Rodrigo De Paul sobre la final del Mundial

“El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes”, comenzó escribiendo Rodrigo De Paul en su Instagram.

Y sumó: “Pero con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento”.

El mensaje de Rodrigo De Paul tras la final del Mundial 2026. Foto: Captura Instagram

“Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la Copa del Mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode”, disparó De Paul.

“Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta pueden con todo. Me dolerá mucho tiempo, pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser ARGENTINO”, cerró.