El festejo de la Selección Argentina que enfureció a las autoridades de las Islas Malvinas. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

En la previa de una nueva final del mundo, hay imágenes que no se explican con la cabeza. Se sienten con el alma.

La de nuestros pibes sosteniendo el cartel “Las Malvinas son Argentinas”, después de vencer a Inglaterra, emocionó a millones de argentinos.

No fue un gesto para la foto ni una provocación. Fue una expresión sincera de memoria, identidad y pertenencia. Un homenaje silencioso a quienes dieron todo por la Patria y una reafirmación de una causa que une a generaciones de argentinos.

La imagen recorrió diarios, canales y pantallas de todo el planeta. Y aquí nos conmovió donde más profundo late nuestro sentimiento: por Malvinas, por el legado de Diego Maradona, por la grandeza de Lionel Messi y por todos aquellos que, desde distintos lugares, nunca dejaron de creer en la Argentina.

Esta Selección entendió algo que muchos olvidan: la camiseta pesa.

Bandera de Las Malvinas son argentinas en el Mundial 2026. Foto: EFE

No representa solamente a once jugadores. Representa la historia, la esperanza y el orgullo de un pueblo que, aun en las dificultades, siempre vuelve a ponerse de pie.

Cada Mundial escribe su propia historia. Algunos quedan en la memoria por los goles; otros, por las atajadas o por una jugada inolvidable. Pero hay equipos que trascienden porque logran interpretar el espíritu de su pueblo.

Y eso es lo que transmite esta Argentina.

Nos recuerda que debemos ser inquietos, intensos y buscadores de sueños. Que rendirse siempre será el camino más fácil, pero jamás el que eligieron quienes hicieron grande a nuestra Nación.

Frente a cualquier adversidad, la resiliencia debe ser nuestra bandera. Podemos caer, pero nunca renunciar a levantarnos.

Porque salir adelante no es una opción entre muchas.

Es el camino de la Argentina.

Antonio E. Arcuri