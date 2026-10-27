Alerta amarilla en Buenos Aires: el SMN advirtió por fenómenos meteorológicos y anticipó lluvias para este jueves

Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires, según el SMN. Foto: NA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó este martes su mapa de alertas meteorológicas y mantiene bajo alerta amarilla a una extensa región del centro y sur de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prevé una jornada con nubosidad variable y temperaturas que alcanzarán los 19 grados.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las lluvias podrían regresar al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante este jueves, con probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Hacia el fin de semana, las condiciones mejorarían y las temperaturas podrían alcanzar los 25 grados.

Alerta amarilla en Buenos Aires: cuáles son las zonas afectadas

Según el mapa publicado por el SMN, la alerta amarilla abarca varios sectores del interior bonaerense, principalmente en el centro, sudoeste y sur provincial.

Entre las localidades comprendidas total o parcialmente dentro del área señalada aparecen Bahía Blanca, Coronel Suárez, Pigüé, Olavarría, Azul, Tandil, Rauch, Benito Juárez, Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Punta Alta. El mapa también muestra sectores alcanzados en las proximidades de General La Madrid, Laprida y Adolfo Gonzales Chaves.

Mapa de alertas para Buenos Aires este miércoles 28. Foto: SMN.

Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires, según el SMN

En la Ciudad de Buenos Aires, este martes se presenta con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 19. Durante la tarde, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%, mientras que hacia la noche descenderá al 0%.

El miércoles 28 las condiciones mejorarán, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 22 grados. Sin embargo, el jueves 29 volverá la inestabilidad, con probabilidad de tormentas durante la madrugada y la mañana, y posibles lluvias hacia la segunda mitad del día.

Durante el viernes 30 se espera una mejora de las condiciones meteorológicas, mientras que el sábado 31 y el domingo 1 de noviembre predominará el tiempo estable y las temperaturas primaverales.

Pronóstico extendido en Buenos Aires

Martes 27 de octubre: mínima de 13 °C y máxima de 19 °C. Cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias durante la tarde.

Miércoles 28 de octubre: mínima de 13 °C y máxima de 22 °C. Cielo parcialmente nublado, con bajas probabilidades de precipitaciones hacia la noche.

Jueves 29 de octubre: mínima de 14 °C y máxima de 22 °C. Tormentas y lluvias aisladas, con probabilidades de entre el 10% y el 40%.

Viernes 30 de octubre: mínima de 14 °C y máxima de 23 °C. Cielo parcialmente nublado, sin lluvias significativas previstas.

Sábado 31 de octubre: mínima de 15 °C y máxima de 25 °C. Cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones.

Clima en CABA. Foto: SMN.

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