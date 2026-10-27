comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Alerta amarilla en Buenos Aires: el SMN advirtió por fenómenos meteorológicos y anticipó lluvias para este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la alerta amarilla abarca varios sectores del interior bonaerense, principalmente en el centro, sudoeste y sur provincial.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Clima, tormentas, lluvias.
Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires, según el SMN. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó este martes su mapa de alertas meteorológicas y mantiene bajo alerta amarilla a una extensa región del centro y sur de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prevé una jornada con nubosidad variable y temperaturas que alcanzarán los 19 grados.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las lluvias podrían regresar al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante este jueves, con probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Hacia el fin de semana, las condiciones mejorarían y las temperaturas podrían alcanzar los 25 grados.

Alerta amarilla en Buenos Aires: cuáles son las zonas afectadas

Según el mapa publicado por el SMN, la alerta amarilla abarca varios sectores del interior bonaerense, principalmente en el centro, sudoeste y sur provincial.

Entre las localidades comprendidas total o parcialmente dentro del área señalada aparecen Bahía Blanca, Coronel Suárez, Pigüé, Olavarría, Azul, Tandil, Rauch, Benito Juárez, Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Punta Alta. El mapa también muestra sectores alcanzados en las proximidades de General La Madrid, Laprida y Adolfo Gonzales Chaves.

Contenido Recomendado

Alerta por la llegada de El Niño:cerraron dos circuitos importantes en las Cataratas del Iguazú

Crecida en las Cataratas del Iguazú.

Lunes nublado en Buenos Aires con una máxima de 17°C:cuándo vuelven las lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional

Día nublado en Buenos Aires. Foto: Unsplash.
Mapa de alertas para Buenos Aires este miércoles 28.
Mapa de alertas para Buenos Aires este miércoles 28. Foto: SMN.

Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires, según el SMN

En la Ciudad de Buenos Aires, este martes se presenta con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 19. Durante la tarde, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%, mientras que hacia la noche descenderá al 0%.

El miércoles 28 las condiciones mejorarán, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 22 grados. Sin embargo, el jueves 29 volverá la inestabilidad, con probabilidad de tormentas durante la madrugada y la mañana, y posibles lluvias hacia la segunda mitad del día.

Durante el viernes 30 se espera una mejora de las condiciones meteorológicas, mientras que el sábado 31 y el domingo 1 de noviembre predominará el tiempo estable y las temperaturas primaverales.

Pronóstico extendido en Buenos Aires

  • Martes 27 de octubre: mínima de 13 °C y máxima de 19 °C. Cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias durante la tarde.
  • Miércoles 28 de octubre: mínima de 13 °C y máxima de 22 °C. Cielo parcialmente nublado, con bajas probabilidades de precipitaciones hacia la noche.
  • Jueves 29 de octubre: mínima de 14 °C y máxima de 22 °C. Tormentas y lluvias aisladas, con probabilidades de entre el 10% y el 40%.
  • Viernes 30 de octubre: mínima de 14 °C y máxima de 23 °C. Cielo parcialmente nublado, sin lluvias significativas previstas.
  • Sábado 31 de octubre: mínima de 15 °C y máxima de 25 °C. Cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones.
Clima en CABA.
Clima en CABA. Foto: SMN.

Recomendaciones ante las tormentas

  • Evitar actividades al aire libre durante las tormentas.
  • No refugiarse debajo de árboles, postes o carteles.
  • Asegurar objetos ubicados en balcones, patios y terrazas.
  • No circular por calles anegadas ni caminos inundados.
  • Desconectar aparatos eléctricos si ingresa agua a la vivienda.
  • Mantener cargado el teléfono y consultar los avisos oficiales.
  • Permanecer en una construcción cerrada o dentro de un vehículo.
  • Alejarse de playas, ríos, lagunas y espacios abiertos.
ClimaPronósticoServicio Meteorológico Nacional
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Lluvias en Buenos Aires:cómo funciona el Visor Hidrometeorológico, el mapa gratuito que muestra cuánto llovió en tu ciudad

    Lluvias en Buenos Aires: cómo funciona el Visor Hidrometeorológico, el mapa gratuito que muestra cuánto llovió en tu ciudad

  2. El Niño encendió las alertas por el verano 2027:qué puede pasar en la Costa Atlántica

    El Niño encendió las alertas por el verano 2027: qué puede pasar en la Costa Atlántica

  3. Clima en Buenos Aires:cuándo vuelven las lluvias y qué días habrá mayor inestabilidad

    Clima en Buenos Aires: cuándo vuelven las lluvias y qué días habrá mayor inestabilidad

  4. Alerta naranja por tormentas eléctricas, lluvias y fuertes vientos en Buenos Aires:a qué hora llega el mal tiempo

    Alerta naranja por tormentas eléctricas, lluvias y fuertes vientos en Buenos Aires: a qué hora llega el mal tiempo

  5. Domingo fresco, con una máxima de 14° y vientos de hasta 22 km/h:qué día sube la temperatura en Buenos Aires, según el SMN

    Domingo fresco, con una máxima de 14° y vientos de hasta 22 km/h: qué día sube la temperatura en Buenos Aires, según el SMN
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Mauricio Macri sorprendió con una selfie junto a Aryna Sabalenka en Abu Dabi:la reacción de un extenista argentino

Mauricio Macri junto a Aryna Sabalenka

La reacción de Javier Milei tras la confirmación del viaje de León XIV a la Argentina:“Alegría enorme”

En la previa de su reunión de Gabinete, Milei salió al balcón con sus ministros e hizo un “six seven” ante los jóvenes

La reacción del gobierno de Milei tras la victoria de Lula en Brasil:qué se sabe hasta ahora

Economía

El Banco Central no compró reservas en una jornada financiera marcada por la reelección de Lula da Silva en Brasil

El Banco Central no compró reservas en una jornada financiera marcada por la reelección de Lula da Silva en Brasil

Plazo fijo en dólares:cuánto se puede ganar al invertir USD$5.000 durante un mes según lo que paga cada banco

Turnos ANSES:cómo conseguir atención presencial en una oficina y qué llevar para no perder la cita

Aumentos de hasta $3.771.757 para la Policía Federal en noviembre 2026:cuánto gana cada rango con la última actualización

Internacionales

En una prueba crucial para Netanyahu, Israel vota en sus primeras elecciones desde el inicio de la guerra

En una prueba crucial para Netanyahu, Israel vota en sus primeras elecciones desde el inicio de la guerra

Elecciones en Brasil:el partido de Flávio Bolsonaro reconoció la victoria de Lula da Silva en el balotaje

Venezuela:la Unión Europea pide aprovechar el regreso de María Corina Machado para impulsar un diálogo que lleve a elecciones libres

Donald Trump insultó a Noruega por no recibir el Premio Nobel de la Paz:“País de mierd...”