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La Fórmula 1 llega a McDonald’s Argentina: el autito de Alpine que entusiasma a los fanáticos de Franco Colapinto

La cadena de comidas rápidas anticipó una sorpresa para este martes 27 de octubre de 2026. Mientras crece la expectativa por un posible vehículo coleccionable, todavía se desconocen su precio, las condiciones de venta y cómo podrá conseguirse.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La cadena de comidas rápidas anticipó una sorpresa para este martes 27 de octubre de 2026. Mientras crece la expectativa por un posible vehículo coleccionable, todavía se desconocen su precio, las condiciones de venta y cómo podrá conseguirse.
La Fórmula 1 llega a McDonald’s Argentina: el autito de Alpine que entusiasma a los fanáticos de Franco Colapinto. Foto: Imagen referencial generada con IA (ChatGPT)
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La pasión por la Fórmula 1 en Argentina podría sumar un nuevo objeto de colección. McDonald’s y Alpine, la escudería francesa en la que compite Franco Colapinto, preparan una acción especial para este martes 27 de octubre de 2026, que despertó entusiasmo entre los seguidores del automovilismo y los fanáticos del piloto argentino.

La expectativa está centrada en el posible lanzamiento de un autito de juguete inspirado en el monoplaza de Alpine, una propuesta que permitiría llevar los colores de la escudería a miles de hogares argentinos. Aunque todavía no se conocen oficialmente las características del producto, la campaña ya comenzó a generar repercusión en las redes sociales.

La cadena de comidas rápidas anticipó una sorpresa para este martes 27 de octubre de 2026. Mientras crece la expectativa por un posible vehículo coleccionable, todavía se desconocen su precio, las condiciones de venta y cómo podrá conseguirse.
“Lo que se viene ya está pidiendo pista”, la campaña publicitaria de McDonald's sobre el autito de Colapinto. Foto: Instagram mcdonalds_ar

El mensaje elegido por la compañía fue breve, pero suficiente para despertar la curiosidad: “Lo que se viene ya está pidiendo pista”. La publicación también incluyó una invitación a estar atentos a la fecha del anuncio. Y un día más tarde, McDonald’s Argentina, indicó: “Lo estamos dando todo en el proceso. Tranqui, no estén ansiosos que llega rapidísimo”.

McDonald’s y Alpine: qué se sabe del autito de Fórmula 1 que podría llegar el 27 de octubre

El principal interrogante alrededor de la colaboración es el producto que presentarán las dos compañías. Entre las posibilidades que más entusiasmo generaron aparece un vehículo en miniatura con la identidad visual de Alpine, una pieza que podría convertirse en un objeto buscado por coleccionistas y seguidores de Colapinto.

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La fecha del anuncio está confirmada por la comunicación difundida por McDonald’s, pero hasta el momento no se informó oficialmente si el supuesto autito formará parte de la Cajita Feliz, si se comercializará por separado o si estará disponible mediante alguna promoción especial.

La Fórmula 1 llega a McDonald’s Argentina: el autito de Alpine que entusiasma a los fanáticos de Franco Colapinto.
La cadena de comidas rápidas anticipó una sorpresa para este martes 27 de octubre de 2026. Video: Instagram mcdonalds_ar

Tampoco se dieron a conocer detalles sobre su tamaño, materiales, precio o cantidad de unidades. Estas precisiones serán fundamentales para determinar cómo podrán conseguirlo los consumidores argentinos.

Franco Colapinto y McDonald’s: por qué la colaboración con Alpine genera tanta expectativa en Argentina

La figura de Colapinto es uno de los principales motivos que explican el interés por esta campaña. Su presencia en Alpine fortaleció el vínculo entre los seguidores argentinos y la escudería francesa, cuyos colores comenzaron a ganar visibilidad entre los aficionados locales.

En ese escenario, la posibilidad de conseguir un pequeño monoplaza representa una oportunidad para acercar el universo de la Fórmula 1 a un público más amplio, especialmente a los chicos que siguen las carreras junto a sus familias.

La cadena de comidas rápidas anticipó una sorpresa para este martes 27 de octubre de 2026. Mientras crece la expectativa por un posible vehículo coleccionable, todavía se desconocen su precio, las condiciones de venta y cómo podrá conseguirse.
El autito referencial de Colapinto que sacaría McDonald's este martes 27 de octubre en la Argentina. Foto: Imagen referencial generada con IA (ChatGPT)

¿Podrán tener en sus manos una réplica del auto de la escudería donde corre Colapinto? La respuesta llegará con la presentación oficial. Si finalmente se confirma el lanzamiento, la colaboración podría transformar un pequeño juguete en un recuerdo especial de la presencia argentina en la Fórmula 1.

El antecedente de los autitos de McDonald’s y Fórmula 1 en Brasil

La posibilidad de que McDonald’s presente una miniatura de Alpine en Argentina tiene un antecedente reciente en Brasil. Durante octubre de 2026, la cadena lanzó en ese país una campaña junto a Red Bull Racing denominada “O Pit Stop Perfeito”, que incluyó vehículos coleccionables inspirados en la Fórmula 1.

Según Motorsport Brasil, la promoción comenzó el 13 de octubre y presentó dos modelos: uno inspirado en el monoplaza RB22 asociado con Max Verstappen y otro con una decoración especial de McDonald’s. La primera etapa de comercialización se realizó mediante la aplicación de la compañía, mientras que desde el 20 de octubre se amplió la disponibilidad en restaurantes participantes.

Esta experiencia demuestra que la utilización de autitos coleccionables ya forma parte de las estrategias promocionales de McDonald’s en la región. Sin embargo, las condiciones de aquella campaña no permiten anticipar cómo será la propuesta argentina.

McDonaldsFranco ColapintoFórmula 1Alpine
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