Reflexiones de Antonio Arcuri | Justicia social e igualdad de oportunidades: el punto de partida de una sociedad justa

Pobreza en la Argentina. Foto: NA

Las personas tienen capacidades, talentos y aspiraciones diferentes. Todas tienen derecho a que su esfuerzo sea reconocido y a que el mérito individual ocupe el lugar que le corresponde. Pero, para que cada una pueda desarrollarse plenamente, es necesario garantizar condiciones básicas que permitan partir desde un lugar más justo.

Ahí es donde el Estado tiene una responsabilidad indelegable: garantizar el acceso universal a la educación y la salud, dos pilares fundamentales para el desarrollo humano y la integración social. Esa es una de las expresiones esenciales de la Justicia Social.

Porque no todos nacen en las mismas condiciones. No es lo mismo crecer en un hogar donde están cubiertas las necesidades básicas que hacerlo en medio de la pobreza, la falta de oportunidades o la exclusión. Pretender que todos compitan en igualdad de condiciones sin reconocer esas diferencias es confundir la igualdad ante la ley con la igualdad real de oportunidades.

La educación abre puertas, amplía horizontes y permite que cada persona construya su propio camino. La salud, por su parte, es una condición esencial para vivir con dignidad y desarrollar plenamente las capacidades individuales. Sin ambas, el esfuerzo personal muchas veces encuentra obstáculos que no dependen de la voluntad de quien los enfrenta.

Esto no significa desconocer el valor del trabajo, la responsabilidad ni la iniciativa individual. Por el contrario, significa comprender que el esfuerzo produce mejores resultados cuando existe un entorno que permite a cada persona desplegar sus capacidades y alcanzar sus aspiraciones.

El Estado no debe reemplazar la iniciativa de las personas ni decidir por ellas el destino que deben alcanzar. Su función es garantizar un piso de derechos y oportunidades que impida que el origen social determine, de antemano, hasta dónde puede llegar cada uno.

Una comunidad crece cuando el progreso individual puede convivir con el bienestar colectivo; cuando el mérito se reconoce, pero también se comprende que no todos han contado con las mismas posibilidades para alcanzarlo.

En definitiva, una sociedad justa no es aquella que promete que todos llegarán al mismo lugar, sino aquella que trabaja para que todos tengan oportunidades reales de construir su propio destino.

Porque la igualdad de oportunidades no limita el mérito: lo fortalece y le da sentido. Y la Justicia Social no es un obstáculo para el progreso, sino una de las condiciones necesarias para que ese progreso alcance al conjunto de la sociedad.