Lo que tu gato no debe probar: las comidas de humanos que pueden afectar su salud
Si bien los gatos son animales súper independientes y desapegados en varios aspectos de la vida, muchas veces se sienten atraídos por la comida de los humanos. Pero puede hacerles muy mal a la salud. En ese sentido, los veterinarios alertan sobre los problemas que podrían sufrir si comen las sobras o alimentos que no son aptos para su organismo, incluso en pequeñas cantidades.
El sistema digestivo de los gatos no está preparado para procesar algunos alimentos que consumimos a diario. Según los profesionales, pueden sufrir desde intoxicaciones hasta cuadros severos que requieren de internación. A continuación, una lista de las comidas que no deben consumir los felinos.
Cuáles son los 10 alimentos que los gatos no deben consumir
- Chocolate: este alimento contiene teobromina, una sustancia tóxica para los gatos que puede afectar gravemente el sistema nervioso y el corazón.
- Cebolla y ajo (crudos o cocidos): estos condimentos pueden dañar los glóbulos rojos y causar anemia.
- Uvas y pasas: si bien no hay un estudio que explique específicamente por qué, pueden provocar insuficiencia renal.
- Alcohol: una pequeña cantidad de alcohol puede ser letal para los gatos.
- Cafeína: esta sustancia aumenta la frecuencia cardíaca y puede causar hiperactividad o convulsiones.
- Huesos cocidos: este tipo de alimento se astilla fácilmente y puede provocar obstrucciones o perforaciones intestinales en los felinos.
- Masa cruda con levadura: este alimento puede repartirse por el estómago y producir alcohol en el proceso de fermentación.
- Lácteos: muchos felinos no toleran la lactosa y podrían sufrir trastornos digestivos.
- Alimentos muy salados o condimentados: estos alimentos pueden afectar el funcionamiento renal de los gatitos.
- Comida para perros: el alimento canino no contiene los nutrientes necesarios que necesita un gato, como la taurina.