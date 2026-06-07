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Escapada de pesca cerca de CABA: el paraíso del pejerrey y la corvina negra que arrasa en Buenos Aires

Con buenas condiciones climáticas y a solo dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, este rincón bonaerense se consolida como uno de los puntos más buscados para la pesca deportiva, con el pejerrey como protagonista del invierno y la corvina negra como gran desafío.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 20:29
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Pesca.
Pesca. Foto: Wikimedia Commons
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A poco más de 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la Bahía Samborombón, que va desde Punta Piedras hasta el Cabo San Antonio, se posiciona como uno de los destinos predilectos para una escapada de pesca. Con acceso sencillo y diversidad de especies, el lugar ofrece opciones tanto para pescadores principiantes como para quienes buscan capturas de mayor exigencia.

El inicio de la temporada invernal y un pronóstico favorable, con ausencia de lluvias y viento moderado, impulsan las salidas en busca del pejerrey, una de las especies más valoradas en esta época del año. Su presencia constante convierte a la bahía en un escenario ideal para jornadas productivas.

Pero el atractivo no termina ahí. En estas aguas también habita la corvina negra, considerada el premio mayor por su tamaño y la dificultad que implica encontrarla. A diferencia de años anteriores, hoy los ejemplares no aparecen con la misma frecuencia, lo que eleva el desafío y la expectativa de los pescadores.

Consejos para comprar a la hora de ir a pescar Foto: gualeguaychu.gov

Un destino con opciones para todos los pescadores

En la Bahía Samborombón se puede pescar tanto desde la costa como embarcado, lo que amplía las posibilidades según la experiencia y el equipamiento de cada visitante. En todos los casos, es obligatorio contar con la licencia de pesca deportiva emitida por la Provincia de Buenos Aires.

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Uno de los puntos más elegidos es Cerro de la Gloria, una zona estratégica donde desemboca el río 15. Desde allí parten distintas embarcaciones contratadas que permiten adentrarse en sectores más productivos de la bahía.

La variedad de especies es otro de los grandes diferenciales del lugar. Además de pejerreyes y corvinas, los pescadores pueden encontrarse con bagres, pescadillas, borriquetas, lisas, lenguados y saracas, lo que convierte cada salida en una experiencia diversa.

Qué especies se pueden pescar en la Bahía Samborombón

Entre las capturas más frecuentes aparecen la corvina rubia, el clásico pejerrey, y otras alternativas que abundan en la zona. Esta biodiversidad sostiene el atractivo del destino durante todo el año, más allá de las estrellas de temporada.

El secreto para tentar a la corvina negra

Quienes buscan dar con la corvina negra suelen recurrir a una técnica clave: la utilización de cangrejo como carnada. La abundancia de cangrejales en la bahía convierte a este alimento en el favorito de la especie, aumentando significativamente las chances de éxito.

Aunque la captura no está garantizada, el desafío es precisamente uno de los motores que mantienen vigente a la Bahía Samborombón como un clásico de la pesca bonaerense.

Un área clave para la conservación

Además de su valor para la pesca deportiva, la Bahía Samborombón es un espacio de gran relevancia ambiental. En la región habita el venado de las pampas, una especie en peligro de extinción que encuentra refugio en estos ambientes.

Los cangrejales y humedales costeros también funcionan como área de descanso y alimentación para aves migratorias, lo que suma un atractivo adicional para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza.

En sus aguas, además, es posible observar especies como el delfín franciscana y el delfín nariz de botella, que ocasionalmente se acercan a la costa y sorprenden a los visitantes.

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Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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