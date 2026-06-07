¿Se necesita visa?: cuáles son los requisitos para entrar a México, sede del Mundial 2026

Zócalo de México. Foto: Shutterstock

Si bien ingresar a México, uno de los tres países en los que se disputa el Mundial 2026, es más simple que hacerlo en los Estados Unidos o Canadá, tiene sus temas. Es bueno saber que los argentinos no necesitamos visa para entrar a este país si se viaja por turismo, pero se deben presentar pasaporte vigente, comprobante del pasaje de regreso, la reserva de hotel donde se alojarán o una carta de invitación para visitarlo.

Además se debe acreditar solvencia económica con aproximadamente unos U$S 500 por cada semana de estadía y completar un formulario, la Forma Migratoria Múltiple. Veamos cada cosa en detalle porque tiene sus bemoles:

Pasaporte : deberá estar vigente y con una validez mínima de 6 meses al momento de ingresar.

Motivo del viaje : demostrar que es por turismo o para realizar actividades no remuneradas.

Alojamiento : habrá que presentar en Migraciones la reserva de hotel pagada o garantizada, o la carta de invitación de un particular en la que consten sus datos de contacto.

Solvencia Económica : para comprobar los medios económicos suficientes para afrontar la estadía habrá que presentar tarjetas de crédito, débito o dinero efectivo.

Pasaje de regreso: tener el ticket de salida de México (aéreo o terrestre) con fecha confirmada.

El formulario de ingreso a México

La Forma Migratoria Múltiple se obtiene al llegar o en línea, tiene una validez máxima de 180 días, no prorrogable automáticamente y permite una sola entrada al territorio mexicano.

Si se viaja en avión, el costo (U$S 54) estará incluido en el pasaje. En cambio, al entrar por vía terrestre como podría ser desde los Estados Unidos, hay que abonar U$S 34 cuando se llega a la frontera. Si se demuestra que se permanecerá menos de siete días, será sin costo.

La posibilidad que tiene México de convertirse en el principal proveedor de Estados Unidos es real Foto: Unsplash

De manera on line, se gestiona a través del portal oficial del Instituto Nacional de Migración (INM). Es obligatorio conservar el sello o documento del FMM para demostrar la legal estancia y para salir del país.

El solicitante acepta que la condición de estancia que obtendrá al introducir la información será la de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Su vigencia entra a correr a partir de que el oficial de migraciones estampe del sello en el pasaporte, lo que ocurrirá siempre y cuando acredite los requisitos para ingresar a México.

Ciudad de México. Foto: Unsplash.

Habrá que imprimir el trámite on line y llevar el papel para presentarlo en el lugar destinado al tránsito internacional de personas por el que se pretenda ingresar, junto con el pasaporte. La autoridad migratoria (INM) realizará una entrevista, se debe responder con claridad y seguridad sobre el itinerario. Posteriormente el oficial de inmigración entregará un talón de la FMM al entrar al país, que habrá que conservar este talón, ya que deberá devolverlo al salir de México.

Por esto, y por lo exigentes que son los organismos en este país, se recomienda llevar todo el material requerido impreso, incluyendo las reservas de hotel, tours, pasajes y seguros de viaje.