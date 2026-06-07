Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

¿Se necesita visa?: cuáles son los requisitos para entrar a México, sede del Mundial 2026

Los argentinos que viajen a la Copa del Mundo deben tener en cuenta que se debe completar y pagar un formulario, así como demostrar solvencia económica para poder entrar. Todos los precios y detalles.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 19:40
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Zócalo de México.
Zócalo de México. Foto: Shutterstock
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si bien ingresar a México, uno de los tres países en los que se disputa el Mundial 2026, es más simple que hacerlo en los Estados Unidos o Canadá, tiene sus temas. Es bueno saber que los argentinos no necesitamos visa para entrar a este país si se viaja por turismo, pero se deben presentar pasaporte vigente, comprobante del pasaje de regreso, la reserva de hotel donde se alojarán o una carta de invitación para visitarlo.

Además se debe acreditar solvencia económica con aproximadamente unos U$S 500 por cada semana de estadía y completar un formulario, la Forma Migratoria Múltiple. Veamos cada cosa en detalle porque tiene sus bemoles:

  • Pasaporte: deberá estar vigente y con una validez mínima de 6 meses al momento de ingresar.
  • Motivo del viaje: demostrar que es por turismo o para realizar actividades no remuneradas.
  • Alojamiento: habrá que presentar en Migraciones la reserva de hotel pagada o garantizada, o la carta de invitación de un particular en la que consten sus datos de contacto.
  • Solvencia Económica: para comprobar los medios económicos suficientes para afrontar la estadía habrá que presentar tarjetas de crédito, débito o dinero efectivo.
  • Pasaje de regreso: tener el ticket de salida de México (aéreo o terrestre) con fecha confirmada.

El formulario de ingreso a México

La Forma Migratoria Múltiple se obtiene al llegar o en línea, tiene una validez máxima de 180 días, no prorrogable automáticamente y permite una sola entrada al territorio mexicano.

Si se viaja en avión, el costo (U$S 54) estará incluido en el pasaje. En cambio, al entrar por vía terrestre como podría ser desde los Estados Unidos, hay que abonar U$S 34 cuando se llega a la frontera. Si se demuestra que se permanecerá menos de siete días, será sin costo.

Contenido Recomendado

El país de América Latina más perseverante de los Mundiales:participó en 18 ocasiones, pero nunca ganó la Copa del Mundo

El país de América Latina más perseverante de los Mundiales: participó en 18 ocasiones, pero nunca ganó la Copa del Mundo

La FIFA dio a conocer todos los convocados al Mundial 2026:las listas completas de cada selección y los datos más curiosos

La FIFA dio a conocer todos los convocados al Mundial 2026: las listas completas de cada selección y los datos más curiosos
La posibilidad que tiene México de convertirse en el principal proveedor de Estados Unidos es real Foto: Unsplash

De manera on line, se gestiona a través del portal oficial del Instituto Nacional de Migración (INM). Es obligatorio conservar el sello o documento del FMM para demostrar la legal estancia y para salir del país.

El solicitante acepta que la condición de estancia que obtendrá al introducir la información será la de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Su vigencia entra a correr a partir de que el oficial de migraciones estampe del sello en el pasaporte, lo que ocurrirá siempre y cuando acredite los requisitos para ingresar a México.

Ciudad de México. Foto: Unsplash.
Ciudad de México. Foto: Unsplash.

Habrá que imprimir el trámite on line y llevar el papel para presentarlo en el lugar destinado al tránsito internacional de personas por el que se pretenda ingresar, junto con el pasaporte. La autoridad migratoria (INM) realizará una entrevista, se debe responder con claridad y seguridad sobre el itinerario. Posteriormente el oficial de inmigración entregará un talón de la FMM al entrar al país, que habrá que conservar este talón, ya que deberá devolverlo al salir de México.

Por esto, y por lo exigentes que son los organismos en este país, se recomienda llevar todo el material requerido impreso, incluyendo las reservas de hotel, tours, pasajes y seguros de viaje.

Mundial 2026México
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

Notas Más leídas

  1. Llega la Fiesta Provincial del Estofado:cuándo, dónde y cómo conseguir entradas gratis

    Llega la Fiesta Provincial del Estofado: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas gratis

  2. Los pueblos bonaerenses donde la historia también se come:pastas, guisos y empanadas entre estaciones de tren, pulperías y lagunas

    Los pueblos bonaerenses donde la historia también se come: pastas, guisos y empanadas entre estaciones de tren, pulperías y lagunas

  3. Reina la paz y está rodeado de arboledas:el pueblito ferroviario ideal para jubilados que esconde una peculiaridad

    Reina la paz y está rodeado de arboledas: el pueblito ferroviario ideal para jubilados que esconde una peculiaridad

  4. Ofrecen más de medio millón de pesos por vivir 30 días en la montaña:dónde y cuáles son los requisitos para anotarse

    Ofrecen más de medio millón de pesos por vivir 30 días en la montaña: dónde y cuáles son los requisitos para anotarse

  5. Lagunas de Buenos Aires en resurgimiento:escapadas con agua, pesca y cabañas desde $8.000

    Lagunas de Buenos Aires en resurgimiento: escapadas con agua, pesca y cabañas desde $8.000
Lo último
También podría interesarte
Política

Argentina podría ser socio comercial del Reino Unido:el acuerdo que planta interrogantes por las Islas Malvinas

Argentina podría ser socio comercial del Reino Unido: el acuerdo que planta interrogantes por las Islas Malvinas

La reforma electoral, en pausa:el Gobierno no consigue respaldo para eliminar las PASO y se retrasa el debate en el Senado

Cazas F-16:pilotos argentinos completaron vuelos en solitario y avanza la compra de nuevos aviones

El Gobierno convocó a la mesa política:las nuevas reformas que impulsará en el Congreso

Economía

Descuentos de ANSES en supermercados:dónde comprar con rebajas de hasta el 25% y tope de reintegro de 35.000 pesos

Descuentos de ANSES en supermercados: dónde comprar con rebajas de hasta el 25% y tope de reintegro de 35.000 pesos

Qué es y cómo funciona el plazo fijo UVA, la inversión que más eligen los argentinos para proteger sus pesos de la inflación

Damián Betular sacó una línea de golosinas de “Toy Story 5″:cuánto cuestan y dónde comprarlas

Paro de colectivos:la UTA amenaza con una medida de fuerza en el AMBA y reclama aumentos salariales

Internacionales

Multitudinario evento del papa León XIV en Madrid:15.000 personas y un emotivo encuentro con Antonio Banderas

Multitudinario evento del papa León XIV en Madrid: 15.000 personas y un emotivo encuentro con Antonio Banderas

Irán lanzó un ataque con misiles contra Israel y advirtió sobre una “respuesta devastadora” si se defiende

Tenso video:Donald Trump cortó una entrevista y se retiró acusando a una periodista de “corrupta”

Mejores destinos para jubilarse en 2026:los 3 países de América Latina que están en la cima del ranking