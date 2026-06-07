Ideal para una escapada: el pueblito bonaerense perfecto para disfrutar de historia, pastelitos y gastronomía casera

Gouin, un pueblo perfecto para descansar y comer hasta explotar. Foto: Wikipedia.

Si estás buscando un destino distinto para una escapada, lejos de la multitud, con alma de campo y sabor a tradición, hay un pequeño pueblo bonaerense que parece hecho a medida para una visita corta pero inolvidable. Con apenas un puñado de habitantes y una identidad gastronómica única, Gouin se ganó un título que lo distingue en todo el país: la Capital Nacional del Pastelito.

Ubicado en el partido de Carmen de Areco, a unos 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, este pueblito combina la tranquilidad del campo con el aroma inconfundible del hojaldre frito y el dulce de membrillo o batata recién preparado.

La Estación, en Gouin. Foto: Facebook / Restaurante La Estación, Gouin.

Un destino ideal para desconectar

El ritmo pausado, las calles abiertas, el paisaje verde y la amabilidad de sus vecinos invitan a bajar un cambio y disfrutar sin apuro. Aunque Gouin tiene menos de 150 habitantes permanentes, la llegada de turistas multiplica la actividad durante los fines de semana, cuando los restaurantes rurales, las casas de té y las ferias artesanales cobran vida.

No hay shoppings ni grandes atracciones; acá el plan es simple y perfecto para quienes buscan desconectar:

Caminar sin horarios.

Comer bien.

Respirar aire puro.

Disfrutar del silencio del campo.

Por qué es la Capital Nacional del Pastelito

El título no es casual ni reciente. La historia de los famosos pastelitos del pueblo nació hace más de un siglo, casi por accidente. Durante antiguos remates ganaderos, las cocineras debían improvisar comidas para grandes grupos y, ante la falta de platos salados suficientes, recurrieron a lo que había: masa, dulce y grasa caliente. El resultado fue un éxito rotundo y duradero.

Décadas más tarde, y ya con el ferrocarril fuera de funcionamiento, los vecinos —especialmente las mujeres— impulsaron una idea clave para evitar que el pueblo desapareciera: convertir su especialidad en un emblema. Así nació, en 1995, la Fiesta Nacional del Pastel, hoy famosa en todo el país.

Escapadas de Semana Santa, Gouin

Qué hacer durante una visita

Aunque la Fiesta Nacional del Pastel se realiza en diciembre, cualquier momento del año es ideal para recorrer el pueblo y conocer su esencia auténtica.

Entre los imperdibles se destacan:

La antigua estación de tren, de estilo francés, hoy restaurada.

Restaurantes de campo con recetas caseras.

Ferias de productos regionales.

Caminatas por caminos rurales ideales para disfrutar del paisaje y compartir unos mates al atardecer.

La experiencia se completa conversando con los vecinos, que suelen contar historias del pueblo, del tren y de cómo el turismo cambió su destino sin que perdiera su identidad.

Gouin, pueblito. Foto: Google Maps.

Cómo llegar y por qué elegirlo para una escapada

Llegar es sencillo en auto desde Buenos Aires y distintos puntos de la provincia. El trayecto resulta ideal para una escapada de uno o dos días, perfecta para quienes buscan algo distinto al turismo masivo.

Este pueblo no ofrece grandes hoteles, pero sí experiencias auténticas, buena comida y la sensación de volver a lo esencial. En tiempos donde cada vez más viajeros buscan destinos tranquilos, este rincón del interior bonaerense se consolida como una opción con alto valor emocional y gastronómico.

Un secreto rural que vale la pena descubrir

Visitar la Capital Nacional del Pastelito no es solo un viaje corto: es una pausa, un reencuentro con sabores simples y una oportunidad para descubrir la riqueza del interior bonaerense. Un pueblo pequeño, con una historia grande, que demuestra que a veces los mejores destinos están más cerca de lo que imaginamos.